Vụ bé trai tử vong thương tâm trong bể nước trường mầm non Cẩm Trung: Bảo vệ quên khóa cửa và đậy nắp.

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Nguyễn Thị Xuân Hoàng- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Xuyên, nguyên nhân dẫn đến cháu bé rơi xuống bể nước tử vong thương tâm là do bảo vệ trường quên khóa cửa và đậy nắp bể khi đang bơm nước.

Vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại Trường Mầm Non Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Theo mô tả của bà Hoàng, bể bê tông nơi bé P.B.D gặp nạn được đặt ngầm, với lòng bể rộng nhưng miệng nhỏ. Phần miệng bể chỉ nhô lên mặt đất khoảng 50cm và có nắp tôn. Xung quanh bể có rào chắn bằng lưới thép và có khóa. Tuy nhiên, vào thời điểm xảy ra sự việc, bảo vệ trường đã quên khóa cửa và đậy nắp bể sau khi bơm nước.

Sự việc xảy ra vào sáng 25/4, khi bé P.B.D chạy ra khỏi lớp học trong khi cô giáo Phạm Thị Thủy đang giảng dạy. Cô Nguyễn Thị Hảo, giáo viên khác, đã chạy theo để trông giữ bé, nhưng không kịp. Sau khi cô Hảo vào nhà vệ sinh, khi quay ra, bé P.B.D đã không còn ở sân trường.

Bé P.B.D (5 tuổi) tử vong dưới bể chứa nước của trường.

Trường Mầm Non Cẩm Trung đã tổ chức tìm kiếm và liên lạc với gia đình bé, nhưng không có kết quả. Sau đó, công an được thông báo và nhanh chóng phối hợp tìm kiếm. Lực lượng công an đã phát hiện thi thể của bé D. dưới bể nước vào khoảng 9h sáng cùng ngày.

Bà Hoàng cho biết, bé P.B.D là học sinh lớp 4A, mắc chứng tăng động và chậm phát triển. Bé D. thường xuyên chạy ra khỏi lớp học, và các giáo viên phải theo sát để canh chừng. Mặc dù cô giáo đã cố gắng đuổi theo bé, nhưng do bé quá nhanh, cô không thể kịp giữ lại. "Sự việc xảy ra khiến gia đình bé, các cô giáo và nhà trường vô cùng bàng hoàng," bà Hoàng chia sẻ.

Khu vực cháu D. rơi xuống.

Về nguyên nhân vụ việc, bà Hoàng cho biết, đây là sự cố đáng tiếc và hoàn toàn không phải là sự cố do sơ suất của các cô giáo. Bé D. mắc chứng tăng động và thường xuyên rời lớp học. Nếu để bé ở trong lớp, bé có thể gây rối và ảnh hưởng đến các bạn khác.

Trước đó, Trường Mầm Non Cẩm Trung đã xây dựng bể chứa nước với hệ thống lọc để đảm bảo an toàn cho học sinh, vì nguồn nước ở khu vực bị nhiễm phèn. Tuy nhiên, sự cố này đã xảy ra do sự bất cẩn của bảo vệ trong việc không khóa cửa và đậy nắp bể sau khi bơm nước.

Vụ bé trai tử vong thương tâm trong bể nước trường mầm non Cẩm Trung: Bảo vệ quên khóa cửa và đậy nắp.

Hiện tại, các cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra sự việc. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Xuyên cho biết, sẽ tiếp tục hỗ trợ gia đình bé P.B.D lo hậu sự và tìm hiểu thêm về những nguyên nhân dẫn đến vụ việc này.

Bể nước cách lớp nạn nhân hơn 2m.

Bà Hoàng cũng bày tỏ sự tiếc nuối về việc các trung tâm chuyên biệt cho trẻ mắc các bệnh như tăng động chưa được mở tại địa phương. "Nếu có những trung tâm như vậy, các giáo viên sẽ không phải chịu áp lực quá lớn khi chăm sóc trẻ có hoàn cảnh đặc biệt như bé D.," bà Hoàng nói.