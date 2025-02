Đại diện Thủy điện Sông Tranh 2 ở Quảng Nam lên tiếng sau vụ cá lồng chết hàng loạt trên sông Thu Bồn

Trước đó, ngày 24/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh gây mưa lớn cục bộ một số nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Do ảnh hưởng bởi mưa lớn, 3 hồ thủy điện ở Quảng Nam gồm, Sông Tranh 2, Sông Tranh 4, Đăk Mi 4 đã có thông báo về việc vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn trên khu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Lưu lượng vận hành từ sáng 24/2 với lưu lượng điều tiết từ 10-300m3/s.