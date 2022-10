Công an TP.HCM thông tin chính thức về vụ cháy tòa nhà Vạn Thịnh Phát

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường sau khi nnhận được tin báo cháy tòa nhà Vạn Thịnh Phát. Ảnh: Chinh Hoàng

Tối 13/10, Công an TP.HCM cho biết, lúc 22h Công an Quận 1 và Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH - Công an TP.HCM nhận được tin báo đang xảy ra cháy tại khu vực tòa nhà Vạn Thịnh Phát (số 8 đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1).

CSGT TP.HCM liên tục điều phối, phân luồng giao thông bởi nơi này cũng chính là phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 (TP.HCM), gần 0h lượng người khá đông, phương tiện ùn ứ. Ảnh: Chinh Hoàng

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an Quận 1 đã cử lực lượng khẩn trương triển khai cô lập hiện trường và phối hợp lực lượng bảo vệ tòa nhà. Đến 22h10 phút, khi lực lượng chữa cháy đến hiện trường, đám cháy đã được lực lượng chữa cháy tại chỗ dập tắt hoàn toàn.

Hiên trường bên ngoài vụ cháy tủ cấp đông, nghi do chập điện trong tòa nhà Vạn Thịnh Phát. Clip: Chinh Hoàng

Theo Công an TP.HCM, vụ cháy được xác định nguyên nhân ban đầu do chập điện gây cháy tủ cấp đông đặt tại Văn phòng Công ty Lavie Food (Lầu 10, tòa nhà Vạn Thịnh Phát).

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, hư hỏng một tủ cấp đông. Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường lúc 22h30 có hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng xem sự việc.

Lúc 22h30 hàng trăm người hiếu kỳ đứng theo dõi vụ cháy bên trong tòa nhà Vạn Thịnh Phát. Ảnh: Chinh Hoàng

Tại hiện trường, đối diện với tòa nhà Vạn Thịnh Phát là phố đi bộ Nguyễn Huệ lúc này chật kín người và phương tiện. Lực lượng CSGT – Công an TP.HCM liên tục làm nhiệm vụ điều phối, phân luồng để tránh ùn tắc.

Gần 0h đêm.

Gần 0h đêm, lực lượng chức năng TP.HCM vẫn túc trực tại tòa nhà Vạn Thịnh Phát. Ảnh: Chinh Hoàng



Hình ảnh tủ cấp đông bị cháy sém một phần đầu trên do chập điện. Ảnh: CACC

Một người dân sống gần hiện trường cho biết, lúc phát hiện có cháy ở trong tòa nhà Vạn Thịnh Phát, vài phút sau hai xe cứu hỏa đã được điều đến. Tuy nhiên, đám cháy nhỏ và được lực lượng chức năng xử lý gọn gàng ngay sau đó.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 22h ngày 13/10, nhiều người đang vui chơi tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1 (TP.HCM) phát hiện vụ cháy tòa nhà VTP Office Service Center.

Một cán bộ Phòng PC07 thông tin với phóng viên, có xảy ra cháy tại tòa nhà VTP Office Service Center. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện. Nhân viên tòa nhà đã dập tắt trước khi cảnh sát đến.

Hiện cơ quan chức năng TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.