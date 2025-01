Vụ công an triệt phá đường dây cá độ bóng đá "khủng" ở Gia Lai, người đánh bạc có thể bị xử phạt thế nào?

Công an tỉnh Gia Lai triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá với số tiền trên 10 tỷ đồng

Ngày 25/1, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam gồm: Trương Văn Đạo (SN 1980, trú tại xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa), Đặng Thanh Hoàng (SN 1991) và Nguyễn Xuân Huy (SN 1995), cùng trú tại xã Nghĩa An, huyện Kbang, cùng với Trần Minh Ý (SN 1988, trú tại xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, Bình Định) với tội danh Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Qua điều tra, khoảng tháng 7/2024, Trương Văn Đạo đã truy cập vào một trang website nước ngoài để đăng ký mở tài khoản cá độ bóng đá. Đạo được các đối tượng hướng dẫn cách thức cá cược và thỏa thuận chính sách hoa hồng, với tiền thắng thua được thanh toán qua chuyển khoản.

Hai bên thống nhất mỗi điểm cá cược tương đương với 10.000 đồng/điểm. Đạo được cấp tài khoản Master (loại tài khoản cấp đại lý) và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống các trang website cá cược.

Đồng thời thống nhất thời gian "kết sổ" vào thứ 2 hằng tuần, tiền thắng thua sẽ thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Đối tượng Trương Văn Đạo tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Gia Lai.

Sau đó, Đạo đã liên hệ với các đối tượng ở nước ngoài để lấy thêm tài khoản cho Đặng Thanh Hoàng và Phan Văn Kha (SN 1991, trú tại xã Tú An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) nhằm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Kha chịu trách nhiệm tìm kiếm và tạo tài khoản cho các "con bạc", trong khi Hoàng phụ trách việc chuyển và nhận tiền thắng thua giữa con bạc và nhà cái.

Hoàng phụ trách việc chuyển nhận tiền thắng thua giữa con bạc và nhà cái. Kha và Hoàng thống nhất nâng tỉ giá điểm khi giao cho con bạc dao động 50.000 - 100.000 đồng/điểm để hưởng lợi từ chênh lệnh tỉ giá

Nghe tin về hoạt động tổ chức đánh bạc này, Nguyễn Xuân Huy đã tham gia đặt cược với số tiền 546 triệu đồng, còn Trần Minh Ý tham gia với số tiền hơn 300 triệu đồng.

Chỉ tính từ tháng 7/2024 cho đến khi bị bắt, nhóm đối tượng này đã thực hiện hàng nghìn giao dịch cá cược bóng đá với tổng số tiền lên đến hơn 10 tỷ đồng. Hiện một số đối tượng liên quan đã bỏ trốn khỏi địa phương. Phía cơ quan công an đang triển khai truy bắt, vận động các đối tượng ra đầu thú.

Quy định về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Luật sư Nguyễn Bá Huy- Giám đốc công ty Luật TNHH Tín Hải cho hay, các đối tượng tội phạm cá độ bóng đá trên không gian mạng thường có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng như: Sử dụng các thiết bị di động thông minh có kết nối mạng internet để trao đổi thông tin, thực hiện hành vi phạm tội; Lợi dụng sở hở trong quản lý, kiểm soát không gian mạng, quản lý sim rác, quản lý thanh toán để thực hiện tội phạm.

Người chơi chỉ cần có các thiết bị kết nối Internet, đăng ký tài khoản thành viên, có tài khoản cá nhân tại các ngân hàng, chuyển tiền vào tài khoản hoặc nạp tiền đánh bạc thông qua thẻ cào điện thoại, qua cổng trung gian thanh toán để tham gia cá cược.

Từ trái qua phải các đối tượng Đặng Thanh Hoàng, Nguyễn Xuân Huy và Trần Minh Ý. Ảnh: Công an Gia Lai.

Nếu thua không có tiền thanh toán, người chơi có thể bị các đối tượng cầm đầu cưỡng ép trả tiền bằng các hình thức như bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản hoặc thuê các đối tượng hình sự đòi nợ…

Theo luật sư Huy, trường hợp bị xử phạt hành chính, người tham cá độ bóng đá ăn tiền có thể bị phạt hành chính theo Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP với với mức phạt tiền là 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng và người tổ chức cá cược có thể bị phạt tiền theo Khoản 4 Điều này với mức số tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Ngoài ra, người tham gia và người tổ chức còn phải chịu hình phạt bổ sung như bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm. (Khoản 6 và Khoản 7 Điều 28 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP).

Cũng theo luật sư Huy, không chỉ người trực tiếp tham gia cá cược mới bị xử lý mà người tổ chức cũng sẽ bị xử lý về hành vi tổ chức đánh bạc, gá bạc trái phép. Vì vậy, nếu trường hợp hành vi của của các đối tượng trên cấu thành tội phạm thì tùy thuộc vào số tiền hoặc giá trị hiện vật cá cược mà các đối tượng trực tiếp tham gia vào hành vi cá độ bóng đá trái phép có thể bị xử lý về Tội đánh bạc và Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc quy định tại Điều 321 và Điều 322, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo đó, tùy mức độ phạm tội mà người bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 07 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Đối với tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trong vụ việc này, tùy vào số người tham gia đánh bạc, giá trị cá độ, tính chất vụ việc mà các đối tượng trên có thể nhận khung hình phạt cao nhất là 10 năm tù với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như:

Có tính chất chuyên nghiệp; Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.