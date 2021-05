Vụ Công ty anh ruột Chủ tịch xã khai thác đất cát trái phép: Hứa một đằng làm một nẻo

Hứa nhưng không làm!

Liên quan đến vụ anh ruột Chủ tịch xã khai thác đất cát trái phép mà Báo Dân Việt phản ánh, ông Phan Văn Linh – Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong cho biết, cơ quan công an, phòng TNMT huyện vẫn đang kiểm tra, xác minh làm rõ những vấn đề Báo Dân Việt phản ánh. Quan điểm của huyện là sai phạm đến đâu xử lý nghiêm đến đó.

Ông Linh cho biết thêm, bản thân ông đã trực tiếp kiểm tra và thấy rằng Công ty An Lợi Phú khai thác đất cát trái phép với diện tích khá lớn.

Hiện trường Công ty An Lợi Phú múc đất cát trái phép tại thôn 9 (ảnh lớn) và ông Nguyễn Văn Lâm - Chủ tịch UBND xã Triệu Vân, đồng thời là em trai ông Nguyễn Văn Lợi, Giám đốc Công ty An Lợi Phú.

Bí thư Huyện uỷ Triệu Phong Trần Xuân Anh đồng quan điểm và cho biết, đã chỉ đạo UBND huyện kiểm tra, xử lý nghiêm.

Trước đó, 3 ngày sau khi có bài phản ánh, PV Dân Việt đã quay lại làm việc với UBND xã Triệu Vân (lần thứ 2 – PV).

PV Dân Việt hỏi, khu vực thôn 9 có bao nhiêu diện tích bị khai thác đất cát trái phép, có bao nhiêu diện tích bị biến dạng địa hình?

Ông Nguyễn Văn Mừng – địa chính xã Triệu Vân không đưa ra câu trả lời cụ thể mà cho biết, xã đã từng kiểm tra, lập biên bản với Công ty An Lợi Phú.

Cụ thể, ngày 7/1/2021, nhận được thông tin từ người dân, UBND xã Triệu Vân đã kiểm tra, ghi nhận Công ty An Lợi Phú xúc đất cát tại vùng đất khu kinh tế Đông Nam, diện tích khoảng 50m2.

Tuy nhiên, UBND xã cho rằng, ông Nguyễn Văn Lợi – Giám đốc Công ty An Lợi Phú đã nhận thức được hành vi sai trái của mình và cam kết khắc phục hậu quả, trả lại nguyên trạng thửa đất ban đầu, hứa sẽ không tái phạm. Vì vậy, UBND xã không xử phạt hành chính với ông Lợi.

Văn bản Huyện uỷ Triệu Phong yêu cầu UBND huyện kiểm tra, báo cáo.

Đến ngày 26/3/2021, UBND xã Triệu Vân lập biên bản ghi nhận Công ty An Lợi Phú múc đất cát tại thôn 9, Triệu Vân. Diện tích khoảng 750m2, sâu khoảng 1 mét.

Lần này, UBND xã Triệu Vân mới xử phạt hành chính 4,5 triệu đồng và yêu cầu công ty hoàn trả mặt bằng nhưng công ty chưa trả mặt bằng. Lần này, phía Công ty An Lợi Phú cũng hứa sẽ không tái phạm hành vi khai thác đất cát trái phép.

Lần thứ 3, vào ngày 7/5/2021, do PV Dân Việt phản ánh Công ty An Lợi Phú múc đất cát trái phép ở thôn 9 và yêu cầu kiểm tra nên UBND xã đã đến hiện trường.

Lần này, xã Triệu Vân lập biên bản vi phạm hành chính, diện tích khoảng 700m2, độ sâu 1 mét và tiếp tục yêu cầu công ty hoàn trả mặt bằng, cam kết chấm dứt hoạt động khai thác đất cát trái phép; đồng thời điện báo phòng TNTM huyện để xử lý.

Ông Nguyễn Văn Mừng kiểm tra hiện trường Công ty An Lợi Phú múc đất cát trái phép ở thôn 9, Triệu Vân vào chiều 7/5. Ảnh: N.V

PV Dân Việt hỏi, tại sao tại khu vực thôn 9 có nhiều hồ nước, diện tích lớn, có dấu hiệu bị múc đất cát trái phép nhưng xã Triệu Vân chưa kiểm tra, thống kê để phục vụ việc kiểm tra? Ông Mừng không trả lời được.

Trong quá trình làm việc, ông Mừng phân bua rằng, bản thân mới đến công tác tại xã Triệu Vân từ năm 2019 và do địa bàn xã rộng!.

Nhiều cơ quan kiểm tra nhưng đều "tạo điều kiện"?

Như Dân Việt đã phản ánh, Công ty TNHH MTV An Lợi Phú (viết là Công ty An Lợi Phú), có địa chỉ tại thôn Vĩnh Hoà, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, Quảng Trị, do ông Nguyễn Văn Lợi làm Giám đốc, đã ngang nhiên khai thác đất cát trái phép trên địa bàn thôn 9, xã Triệu Vân.

Công ty An Lợi Phú múc đất trái phép ở thôn 9.

Trả lời PV Dân Việt, ông Lợi thừa nhận việc khai thác, bán đất cát trái phép. Ông này cũng cho biết, công ty của ông đã bị một số cơ quan kiểm tra, nhưng đều "tạo điều kiện cho hoạt động" với lời dặn phải kín đáo.

Đáng nói, ông Lợi chính là anh ruột của Chủ tịch UBND xã Triệu Vân, ông Nguyễn Văn Lâm.

Ngày 7/5, làm việc với PV Dân Việt, ban đầu ông Lâm cho biết, 2 năm trở lại đây, trên địa bàn xã không xảy ra tình trạng khai thác đất cát trái phép.

Khi PV cung cấp thông tin Công ty An Lợi Phú đang múc đất cát trái phép ở thôn 9, ông Lâm tỏ ra bất ngờ.

Sau đó, ông Lâm phân bua, doanh nghiệp lợi dụng ngày nghỉ của xã để khai thác đất cát trái phép?

Tuy nhiên, thực tế PV Dân Việt đã ghi hình được Công ty TNHH MTV An Lợi Phú ngang nhiên khai thác đất cát trái phép vào ngày, giờ hành chính chứ không phải ngày nghỉ như ông Chủ tịch xã đã nói.

Tiếp nhận thông tin từ Báo Dân Việt, ngày 10/5, UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu UBND huyện Triệu Phong khẩn trương kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật, báo cáo trong tháng 5/2020.

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị gửi đồng thời đến Công an tỉnh, Sở TNMT.

Clip điều tra công ty của anh ruột Chủ tịch xã Triệu Vân khai thác đất cát trái phép.