Vụ cưa hạ gần 700 cây cà phê ở Đắk Nông: Xác định người phá cây cà phê

Tranh chấp đất đai dẫn đến gần 700 cây cà phê bị cưa hạ

Theo ông Y Quyết (người tố việc khu vườn cà phê bị cưa hạ) sự việc bắt nguồn từ tranh chấp đất giữa gia đình ông và vợ chồng anh rể là ông Y Kroi và bà H'Bhách.

Toàn cảnh vườn cà phê bị vợ chồng anh rể của ông Y Quyết cưa hạ gần 700 cây tại thôn Tân Lập, xã Nam Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

"Bố mẹ tôi khai hoang một lô đất hơn 2 ha tại thôn Tân Lập, xã Nam Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông vào đầu những năm 2000.

Năm 2007, bố mẹ tôi trồng cà phê trên đất và bắt đầu phân chia đất cho các con. Anh em chúng tôi quản lý, canh tác ổn định, không tranh chấp", ông Y Quyết kể.

Tuy nhiên, đến năm 2023, vợ chồng anh rể là ông Y Kroi và H'Bhách đến tranh chấp, cho rằng phần đất ông Y Quyết đang canh tác là do bố mẹ Y Kroi khai phá trước đây.

Ông Y Quyết đang kiểm tra những cây cà phê bị vợ chồng anh rể cưa hạ đã khô héo hết lá.

Sau đó, vào ngày 10/8/2023, UBND xã Nâm Nung đã tổ chức hòa giải và hướng dẫn các bên có tranh chấp khởi kiện ra tòa.

"Sau hòa giải, tôi vẫn tiếp tục chăm sóc, thu hoạch cà phê tại khu vườn này", ông Y Quyết cho biết.

Ngày 13/1/2025, khi đến thăm vườn cà phê, ông thấy gần 70 cây cà phê đang vào thời kỳ kinh doanh bị cưa hạ. Những thân cây bị cưa sát gốc, nhiều cây lá xanh còn tươi nhưng không thể sống.

Ngay sau đó, ông trình báo đến Công an xã Nâm Nung, về vụ việc vợ chồng anh rể cưa hạ gần 70 cây cà phê của mình.

Vợ chồng ông Y Quyết xót xa nhìn những cây cả phê bị vợ chồng anh rể cưa hạ nằm ngổn ngang sát mặt đất. Một số cây dù đã đổ nhưng lá vẫn còn xanh tươi.

Theo ông Y Quyết, Công an xã Nâm Nung đã đến vườn cà phê bị cưa hạ và lập biên bản.

Tiếp đó, vào ngày 16/1, ông Y Quyết phát hiện vợ chồng ông Y Kroi và bà H'Bhách tiếp tục dẫn theo khoảng 5 người vào vườn cưa hạ hơn 300 cây cà phê.

Chưa dừng lại ở đó, vào ngày 21/1, vợ chồng anh rể (ông Y Kroi và H'Bhách) tiếp tục cho người vào cưa hạ thêm hơn 300 cây cà phê. Tổng cộng, sau 3 lần bị tàn phá, gần 700 cây cà phê đã bị triệt hạ.

Cận cảnh một cây cà phê bị cưa hạ, ông Y Quyết tiếc nuối vì bao công sức chăm sóc đã bị hủy hoại.

Công an xác minh vụ phá hoại, chưa khởi tố vụ án

Cùng ngày, một lãnh đạo Công an xã Nâm Nung cho biết, cơ quan chức năng đã tiến hành xác minh, lấy lời khai của các bên liên quan và đưa ra kết luận về vụ việc.

Theo vị này, công an xác định cây cà phê do ông Y Quyết trồng, còn người chặt cây là ông Y Kroi (anh rể của ông Y Quyết).

Tuy nhiên, do chưa xác định được quyền sở hữu đối với thửa đất trồng cà phê, nên đã hướng dẫn ông Y Quyết khởi kiện ra tòa án. Nhưng ông Y Quyết không chấp nhận.

Về vấn đề tài sản, vị lãnh đạo Công an xã Nâm Nung cho hay, cây cà phê thuộc quyền sở hữu của ông Y Quyết. Đồng thời, xác định hành vi cưa hạ là do ông Y Kroi thực hiện.

Tuy nhiên, do chưa thể xác định chủ sở hữu hợp pháp của lô đất, cơ quan công an không thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cũng như việc xác định hành vi "hủy hoại tài sản". Vị lãnh đạo này cũng khẳng định, cơ quan công an đã có văn bản trả lời công dân.

Ngược lại, ông Y Quyết khẳng định chưa nhận được văn bản trả lời từ Công an xã Nâm Nung.

"Họ chỉ hướng dẫn tôi khởi kiện ra tòa án để được giải quyết", ông Y Quyết nói.