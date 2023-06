Vì sao ngủ trong ô tô lại dễ dẫn đến tử vong?

Sáng 2/6, Công an huyện An Lão (Hải Phòng) cho biết, 3 người trong gia đình ở thị trấn Trường Sơn (huyện An Lão) đã bị ngạt trong xe ô tô, trong đó 1 người tử vong. Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 3h cùng ngày, do trong khu nhà mất điện nên ông P.V.T (SN 1974) và hai con gái là P.M.H (SN 2003) và P.N.K (SN 2008) đã vào trong xe ô tô để ngủ.

Theo bác sĩ, ô tô nổ máy ở môi trường tương đối kín, không gian nhỏ sẽ đốt nhiên liệu dần tiêu thụ cạn oxy trong không khí. Ảnh minh hoạ:AT

Sau đó, bà L.T.L - vợ của ông T. phát hiện chồng và hai con bất tỉnh trong xe nên mở cửa và gọi người đưa đi cấp cứu, con gái P.M.H. đã tử vong do ngạt khí. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ việc đáng tiếc tương tự. Năm 2018, anh V.M.Q - một giám đốc 34 tuổi ở Hải Phòng sau khi về nhà muộn đã đánh xe vào gara gia đình rồi đóng cửa xe bật điều hoà ngủ dẫn đến tử vong thương tâm do ngạt khí. Trước đó, vào năm 2008, 2 công chức Hà Nội tử vong ngay trên đường Lê Trọng Tấn với lý do như trên.

Trong những ngày qua các tỉnh miền Bắc và miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm nhất năm, nhiều nơi nhiệt độ trên 40 độ C. Cũng do nắng nóng nên nhiều gia đình sử dụng điện nhiều gây quá tải. Từ hôm qua tới nay, nhiều khu vực của Hà Nội thuộc các huyện Hoài Đức, Quốc Oai, quận Long Biên… hay tại nhiều tỉnh thành bất ngờ bị cắt điện không báo trước.

Anh Nguyễn Công Phương (trú xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) dùng quạt tay quạt hơi nước đá vào các con, hy vọng làm dịu bớt cái nóng khi mất điện giữa đêm 1/6. Ảnh: NVCC

Nhiều người sợ con nóng đã bật điều hoà trong xe ô tô cho con nằm, tuy nhiên trước vấn đề này bác sĩ đã lên tiếng cảnh báo nguy hiểm, thậm chí có thể gây tử vong do thiếu oxy hoặc CO2 tăng cao, người ở bên trong sẽ bị mất ý thức, hôn mê và không tự thức tỉnh dậy được để mở cửa.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, ô tô nổ máy ở môi trường tương đối kín, không gian nhỏ sẽ đốt nhiên liệu dần tiêu thụ cạn oxy trong không khí. Trong điều kiện thiếu oxy, nhiên liệu đốt không hoàn toàn sẽ sinh ra khí carbon monoxide (CO). Đây là loại khí không màu, không mùi, giải phóng khi đốt cháy nhiên liệu, như than đá, gỗ, than củi, dầu nhiên liệu... CO gây độc rất nặng, có thể tử vong.

Bác sĩ Cấp nhấn mạnh, đóng cửa bật điều hòa khi xe chạy trên đường hoặc ở không gian rộng lớn không nguy hiểm, vì nhiên liệu cháy hoàn toàn tạo ra CO2 phân tán nhanh chóng ở ngoài trời, nhưng khi bị giới hạn trong không gian nhỏ, kín, thì nhiên liệu cháy không hoàn toàn sinh ra khí CO là khí rất độc, có thể cực kỳ nguy hiểm.

"Khi xe nổ máy, ô tô sẽ tiêu thụ oxy, thải ra CO2 và nước. Nhưng trong điều kiện thiếu oxy sẽ sinh ra khí CO. Nếu chúng ta hít phải khí này, sẽ gây ra tình trạng ngộ độc CO do CO gắn tương đối bền với huyết sắc tố trong hồng cầu, khiến huyết sắc tố không thể gắn oxy được nữa. Vì thế, dòng máu không vận chuyển được oxy đến các cơ quan trong cơ thể gây ngộ độc", bác sĩ Cấp phân tích.

Cần làm gì khi ngạt trên ô tô?

Cùng quan điểm trên, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt - Nga (Bộ Quốc phòng), cũng cho rằng việc ngủ trên ô tô khi xe dừng, đỗ cực kỳ nguy hiểm, nhưng hiện nay nhiều người vẫn chưa thực sự nhận thức được điều này.

Thực tế không ít tài xế tranh thủ bật máy lạnh, ngủ giấc ngắn trong ô tô mà không biết điều đó vô cùng nguy hiểm. Việc dừng, đỗ xe đóng kín cửa nổ máy khiến mức oxy bên trong xe giảm, khí carbon monoxide (CO) sẽ tăng lên do rò rỉ khí thải.

Lúc này, CO sẽ len lỏi vào trong khoang xe gây hại cho cơ thể, đặc biệt là ngộ độc. Khí CO không mùi, không vị, không gây đau đớn, do đó người bị ngạt không có phản ứng tự vệ, cơ thể không được báo trước.

Đến khi bị sốc do thiếu oxy, cơ thể ngột ngạt, khó thở thì họ đã rơi vào trạng thái hôn mê, lịm dần và tử vong do ngạt. Bên cạnh đó, ngủ trong xe bật điều hoà, nhưng do xe hết xăng, hoặc do máy quá nóng vì dừng lâu một chỗ khiến hệ thống làm mát không hoạt động, dẫn đến thiếu không khí, người ngủ trong xe cũng sẽ lịm dần và tử vong.

Bác sĩ Hoàng cảnh báo không chỉ người lớn ngủ quên trên xe tử vong do thiếu oxy, mà trên thế giới hay Việt Nam đều đã ghi nhận trường hợp trẻ em tử vong vì bị bỏ quên trong xe một mình.

"Khi gặp trường hợp bị ngạt trên ô tô, mọi người cần mở hết các cửa để không khí tràn vào và đưa ngay nạn nhân khỏi nơi có khí độc, nhanh chóng đưa tới bệnh viện. Nếu không cấp cứu kịp thời sẽ thiếu oxy lên não, để lâu dẫn đến hôn mê, tử vong, cứu được cũng sẽ sống đời sống thực vật do não bị tổn thương", bác sĩ Hoàng nhấn mạnh.