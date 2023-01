Vụ cựu thượng úy có hành vi dâm ô con gái ruột: Người cha phải đối diện với mức án nào?

Như Dân Việt đã đưa tin, Viện Kiểm sát quân sự khu vực 2 Hải quân (TP.Thủ Đức) đã hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân chủng Hải quân đối với bị can Nguyễn Ngọc Thành (ngụ Thanh Hóa, cựu thượng úy quân chủng Hải quân, nhân viên kỹ thuật, xưởng kỹ thuật điện tử, nhà máy X52, Cục Kỹ thuật hải quân) về tội "dâm ô người dưới 16 tuổi".

Luật sư Lê Bá Thường (đoàn luật sư TP.HCM) đưa ra nhận định về mức án vụ cựu thượng úy có hành vi dâm ô con gái ruột. Ảnh: Chinh Hoàng

Quá trình điều tra, bị can Thành khai nhận tinh thần dễ bị kích động, thiếu kiểm soát khi sử dụng rượu bia. Bị can khai có xem phim khiêu dâm trên mạng. Đến nay, bị can Thành không chối tội cũng không khai nhận hành vi phạm tội.

Bị can Thành chỉ khai không nhớ sự việc và cho rằng mỗi lần uống rượu, bia say và sau khi tỉnh dậy thường không nhớ những sự việc trong lúc say.

Vậy với những hành vi trên, bị can Thành phải đối diện với mức án nào? Luật sư Lê Bá Thường (Đoàn luật sư TP.HCM) nhận định: "Trong trường hợp kể trên, người cha có hành vi dâm ô với con gái ruột do mình đang nuôi dưỡng dưới 16 tuổi thì hành vi này có thể đối diện với mức phạt tù từ 3 năm đến 7 năm (Điểm b, d khoản 2 Điều 146 BLHS 2015)".