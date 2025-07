Vũ đạo nóng bỏng khiến Kwon Eun Bi gây tranh cãi

Ngày 6/7, nữ ca sĩ Kwon Eun Bi xuất hiện trong sự kiện Waterbomb Festival - Seoul và gây chú ý với bộ trang phục gợi cảm cùng những động tác nhảy nóng bỏng. Theo Naver, Kwon Eun Bi là cái tên được mong chờ nhất trong lễ hội Waterbomb hàng năm nhờ màn biểu diễn từ năm 2023. Từ đó đến nay, Kwon Eun Bi được mệnh danh là "nữ thần mùa hè", "nữ hoàng Waterbomb".

Năm nay, Waterbomb Festival - Seoul được tổ chức trong 3 ngày 4-6/7, Kwon Eun Bi xuất hiện ở ngày cuối cùng giống như át chủ bài và ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông. Cô thể hiện các ca khúc Door, Hello Stranger, Crazy In Love (Beyonce) và Rumor cùng Lee Si An.

Ngay khi màn trình diễn của Kwon Eun Bi kết thúc, các chủ đề liên quan tới nữ ca sĩ đã chiếm sóng truyền thông, MXH Hàn Quốc. "Kwon Eun Bi thật nóng bỏng và xinh đẹp", "Cô ấy đẹp một cách điên rồ", "Kwon Eun Bi có tài năng biểu diễn và kiểm soát rất tốt trên sân khấu", "Điệu nhảy có vẻ hơi khiêu khích, nhưng Kwon Eun Bi thực sự rất đẹp", "Không hổ là nữ thần Waterbomb", nhiều khán giả khen ngợi nữ ca sĩ sinh năm 1995.

Nhiều người ủng hộ nữ Kwon Eun Bi, cho rằng trang phục của cô phù hợp với không khí và chủ đề của lễ hội. Nữ ca sĩ thể hiện sự tươi tắn, tự tin, mặc đồ gợi cảm nhưng không tạo cảm giác rẻ tiền.

Tuy nhiên, màn biểu diễn ca khúc Crazy In Love của Kwon Eun Bi gây tranh cãi vì động tác nhảy bị cho là gợi dục. "Đây không phải phong cách tôi thích, nhưng nó phù hợp với không khí lễ hội", "Kwon Eun Bi nhận được tiền từ việc hở bạo, nên tất nhiên cô ấy sẽ tiếp tục", "Waterbomb lúc nào cũng vậy, họ đến xem các idol hở bạo, vì không phải lúc nào các ca sĩ thần tượng cũng dám làm như thế", là một số ý kiến trái chiều về màn trình diễn của Kwon Eun Bi.

Kwon Eun Bi được biết đến khi là một trong những người chiến thắng trong show sống còn Produce 48, ra mắt trong nhóm nhạc dự án IZ*ONE và được chọn làm nhóm trưởng. Thời gian trước đó, Eun Bi chủ yếu là vũ công phụ họa trong các nhóm nhạc nữ.

Năm 2023, trong buổi biểu diễn tại Lễ hội Waterbomb, Kwon Eun Bi gây chú ý với màn biểu diễn nóng bỏng. Sau đó, các fancam của nữ ca sĩ liên tục nhận được nhiều lượt xem và yêu thích từ khán giả, giúp Kwon Eun Bi một lần nữa nổi danh. Đĩa đơn năm 2022 Underwater của cô đã leo trở lại bảng xếp hạng.

Nữ ca sĩ tiết lộ bản thân đã làm việc chăm chỉ để tạo ra màn trình diễn chu đáo, phù hợp với không khí lễ hội tràn đầy năng lượng và vui vẻ. "Tôi thực sự hạnh phúc trong những ngày này. Tôi cảm thấy mùa hè và mình hợp nhau", Kwon Eun Bi chia sẻ. Sau đó, nữ nghệ sĩ còn nhận được hợp đồng quảng cáo của thương hiệu đồ nội y nổi tiếng thế giới.

Kwon Eun Bi có chiều cao 1,58 m song tỷ lệ cơ thể nhận được nhiều lời khen có cánh từ khán giả. Để có được thân hình đẹp, cô thực hiện chế độ ăn kiêng khắc nghiệt bao gồm táo cắt lát vào bữa sáng, mỗi giờ ăn một lát táo. Bằng cách này, cô ấy đã duy trì năng lượng chỉ nhờ ba quả táo trong ba ngày. Cựu trưởng nhóm IZ*ONE hướng tới phong cách gợi cảm, sành điệu sau khi hoạt động solo. Kwon Eun Bi không ngại khoe cơ thể nóng bỏng trong các sự kiện phù hợp.

Nhờ chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, năm 2024, Kwon Eun Bi đã mua một căn nhà trị giá 2,4 tỷ won (khoảng 41 tỷ đồng) với 1 tầng hầm và 3 tầng trên mặt đất, diện tích đất 106 m2, tổng diện tích sàn 192,45 m2.