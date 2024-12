Vụ đôi vợ chồng làm chả chứa chất cấm ở Đà Nẵng, trường hợp nào sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự?

Công an khởi tố đôi vợ chồng làm gần 1 tấn chả có chứa chất cấm

Công an TP.Đà Nẵng mới đây đã ra quyết định đã khởi tố bị can Phạm Xu Tý (40 tuổi, trú tại quận Thanh Khê) và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Võ Thị Tuyệt (33 tuổi, trú tại quận Thanh Khê) để điều tra vi phạm quy định trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Đà Nẵng phát hiện trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều sản phẩm chả bò, chả heo, chả da heo, chả quết có giá bán thấp hơn thị trường nên đã triển khai lực lượng xác minh.

Trong khoảng thời gian từ ngày 20/12 đến ngày 27/12, cơ quan công an đã kiểm tra đột xuất 4 cơ sở sản xuất chả, trong đó có cơ sở do ông Tý làm chủ tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ. Tại đây, công an phát hiện gần 1 tấn chả các loại.

Qua kiểm tra nhanh, công an phát hiện số thực phẩm trên đều dương tính với hàn the (Natri Borat). Kết quả kiểm định 9 mẫu chả được Phòng Cảnh sát kinh tế gửi cũng cho thấy sự hiện diện của hàn the.

Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố đôi vợ chồng làm gần 1 tấn giò chả có chứa chất cấm. Ảnh: C.A.

Theo các nghiên cứu khoa học, hàn the có độc tính khá mạnh đối với cơ thể. Vì thế, hàn the không nằm trong danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong quá trình chế biến thực phẩm. Hàn the có thể gây ngộ độc cấp tính, làm cho người sử dụng liểu lượng thấp, từ 5 gram trở lên bị ngộ độc và có thể dẫn đến tử vong. Khi dùng thực phẩm có chứa hàn the, chất này khó bị đào thải mà tích tụ ở gan. Đến khi lượng hàn the tích lũy trong cơ thể đủ lớn sẽ gây ra các bệnh mãn tính.

Người gây ra vụ việc có thể sẽ phải đối mặt với trách nhiệm hình sự

Luật sư Nguyễn Bá Huy- Giám đốc Công ty Luật TNHH Tín Hải cho hay, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người gây ra vụ việc làm chả có chất cấm ở Đà Nẵng có thể sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về xử phạt vi phạm hành chính, theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 115/2018/NĐ-CP, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm là 100.000.000 đồng đối với cá nhân, 200.000.000 đồng đối với tổ chức (trừ các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 4; khoản 6 Điều 5; khoản 5 Điều 6; khoản 7 Điều 11; các khoản 1 và 9 Điều 22; khoản 6 Điều 26 Nghị định 115/2018/NĐ-CP).

Hàn the được xác định là hóa chất bị cấm sử dụng, ngoài danh mục được phép sử dụng. Bởi vậy, trong vụ việc trên, nếu người gây ra vụ việc chưa đến mức bị xử lý hình sự thì mức phạt tiền có thể được nâng lên từ 5 đến 7 lần giá trị sản phẩm vi phạm.

Ngoài ra, người vi phạm còn phải chịu hình thức xử phạt bổ sung như đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm; Tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm thuộc diện đăng ký bản công bố sản phẩm.

Đồng thời, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy thực phẩm, hóa chất vi phạm; buộc thu hồi bản tự công bố sản phẩm đối với sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm vi phạm.

Theo luật sư Huy, trường hợp, hai vợ chồng sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc, hóa chất bị cấm sử dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm gây ra hậu quả nghiêm trọng cơ quan điều tra sẽ xử lý hình sự đối với hành vi này về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ luật hình sự.

Theo đó, tùy từng tính chất mức độ nghiêm trọng của vụ việc, đôi vợ chồng có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng hoặc phạt tù thấp nhất từ 1 năm đến cao nhất là 20 năm tù.