Vụ dùng nhục hình ở Đồng Nai: Cựu thượng úy công an bị tuyên phạt 10 tháng tù

Ngày 14/3, TAND huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) tiếp tục tổ chức xét xử vụ án "Dùng nhục hình" đối với Nguyễn Mạnh Dũng (SN 1992, cựu thượng úy Công an xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) và Nguyễn Danh Thiện (SN 2000, cựu dân phòng xã Bàu Cạn, huyện Long Thành).

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Mạnh Dũng (SN 1992, cựu thượng úy Công an xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) 10 tháng tù.

Nguyễn Danh Thiện (SN 2000, cựu dân phòng xã Bàu Cạn, huyện Long Thành), bị tuyên phạt 7 tháng 25 ngày tù (bằng mức tạm giam), được trả tự do tại tòa.

Trước đó, bị cáo Dũng thừa nhận tội như cáo trạng quy kết, dùng nhục hình vì cho rằng bị hại Vũ Tuấn Hậu là tội phạm liên quan đến ma túy, bị cáo Hậu không hợp tác điều tra trong quá trình lấy lời khai. "Bị hại Hậu có biểu hiện không bình tĩnh, đòi đập đầu vào tường tự tử nên tôi không còn phương án nào khác bằng cách còng tay bị hại Hậu vào song cửa sổ để hạn chế tình trạng bị hại Hậu tự gây thương tổn cho bản thân", bị cáo Dũng khai tại tòa.

Không đồng tình với lời khai này, HĐXX cho rằng, hành vi còng tay bị hại Hậu vào song cửa càng tạo điều kiện cho Hậu dễ đập đầu vào tường hơn. HĐXX phân tích: "Hành vi của bị cáo Dũng và Thiện đã làm tổn thương đến sức khỏe của bị hại Hậu, cho dù phạm tội ở mức độ nào cũng không được dùng nhục hình, xem đó là phương pháp điều tra…".

Theo VKS, dù bị có nhiều tình tiết giảm nhẹ tội, tuy nhiên bị cáo Dũng là cán bộ công an, được đào tạo bài bản, hành vi dùng nhục hình là nghiêm trọng cần phải có bản án đủ sức răn đe. Từ đó, đại diện VKS đề nghị mức án đối với bị cáo Dũng từ 10-12 tháng tù.

Đối với bị cáo Nguyễn Danh Thiện, đại diện VKS cho rằng bị cáo Thiện với vai trò đồng phạm, giúp sức cho bị cáo Dũng còng tay bị hại Hậu lên song cửa. Khi bị bắt, bị cáo Thiện đã nhận thức rõ hành vi, lại có hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải nuôi con nhỏ nên VKS đề nghị mức án 7 tháng 25 ngày (bằng với thời gian tạm giam).

Diễn biến sau khi kết thúc phần tranh luận, luật sư của bị hại Vũ Tuấn Hậu cũng như Hậu và người thân đề nghị HĐXX trả hồ sơ, điều tra lại để tránh bỏ lọt tội phạm vì cho rằng: Sau khi Hậu bị bắt, đưa về Công an xã Bàu Cạn, trong quá trình làm việc, do Hậu không thừa nhận hành vi phạm tội nên bị Nguyễn Mạnh Dũng cùng ông Trần Quang Tuyến, ông Trần Văn Hùng (Công an huyện Long Thành) thay nhau dùng gậy cao su, gậy nhựa đánh nhiều cái vào hai bên hông, đùi trái, lưng, dùng dùi cui điện chích vào hai bên hông sườn, cánh tay phải của Hậu nhiều lần. Sau đó, Dũng cùng Thiện và một người nữa đưa Hậu sang Hội trường UBND xã Bàu Cạn để làm việc tiếp.

Tại đây, Hậu vẫn không thừa nhận hành vi phạm tội thì bị Nguyễn Mạnh Dũng cùng ông Tuyến thay nhau dùng dùi cui điện chích vào hai bên hông, bắp tay phải của Hậu; ông Nguyễn Minh Hiếu (công an viên), ông Trần Văn Hùng cũng thay nhau dùng dùi cui điện chích vào hai bên hông sườn của Hậu.

Sau đó, Hậu tiếp tục bị Dũng cùng ông Tuyến, ông Hùng, ông Nguyễn Chí Tâm (Công an xã Bàu Cạn), ông Nguyễn Văn Minh Dương (công an viên) thay nhau dùng gậy cao su đánh vào đùi trái, đùi phải, lưng và ông Tuyến dùng dép nhựa cứng đánh vào mặt Hậu; ông Vũ Tiến Thịnh (Công an huyện Long Thành) dùng tay đấm vào mặt Hậu vào đêm 31/10/2023.

Như vậy, theo luật sư, từ lời khai của Hậu, Dũng, Tuyến, Hùng, Thiện, Hiếu, Tâm, Dương, Thịnh là những cán bộ công an làm việc và có hành vi dùng nhục hình với Hậu…

Tuy nhiên, những lời khai sau này của ông Lê Minh Tấn (Trưởng Công an xã Bàu Cạn) có sự thay đổi là trong đêm 31/10/2023, ông Tấn chỉ phân công bị cáo Dũng làm việc với Hậu. Các biên bản bắt người phạm tội quả tang lập hồi 22h ngày 31/10/2023 tại UBND xã đều có chữ ký của ông Tâm. Bên cạnh đó, video bà Huyền (người tố giác, chị ruột bị hại Hậu) đã cung cấp cho cơ quan điều tra thấy rõ ông Nguyễn Chí Tâm có mặt trong Hội trường UBND khi gia đình kéo vào.

Do đó, luật sư yêu cần phải xác định lại vị trí của ông Tâm tại thời điểm đêm 31/10/2023, rạng sáng 1/11/2023 khi gia đình quay được hình ảnh trong Hội trường, có đúng ông Tâm là người được phân công trực tiếp làm việc với Hậu hay không. Đồng thời, luật sư cũng yêu cầu làm rõ lời khai của ông Tuyến, ông Hùng bởi lẽ lời khai của hai người này không đồng nhất với lời khai của bị cáo Thiện...

Kết thúc phiên tòa, người thân của bị hại Vũ Tuấn Hậu cho biết, phiên tòa không xem xét chứng cứ khi bà Vũ Thị Thu Huyền (chị ruột Hậu) cung cấp, trong đó có 1 USB chứa hình ảnh, clip thể hiện rằng có sự tham gia nhiều cán bộ Công an huyện Long Thành, cán bộ công an xã Bàu Cạn có hành vi đánh đập, chích điện Hậu.

Tuy nhiên HĐXX cho rằng, chứng cứ do bà Huyền cung cấp không đủ sức thuyết phục. Không đồng tình với quan điểm này, bà Huyền cho biết sẽ gửi đơn kiến nghị đến cấp có thẩm quyền đề nghị xem xét, đánh giá lại chứng cứ vụ án, tránh bỏ lọt tội phạm.