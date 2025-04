Bắt giữ nghi phạm giết bạn nhậu trên tàu cá giữa biển khơi

Thông tin từ Đồn biên phòng Sông Đốc (Cà Mau) cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ, bàn giao người đàn ông giết người trên tàu cá cho công an xử lý.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 23/4, Đồn biên phòng Sông Đốc nhận được thông tin một vỏ lãi chở hai người bị thương đi từ biển qua Trạm kiểm soát biên phòng Sông Đốc để vào Phòng khám đa khoa khu vực Sông Đốc chữa trị.

Danh tính người bị thương được xác định là Trần Văn Hận, thuyền viên tàu cá BT-98534-TS. Nạn nhân tử vong là một thuyền viên tên Luận, cũng làm việc trên cùng tàu cá.

Qua xác minh, nghi phạm chính trong vụ án được xác định Trần Hoàng Vũ (SN 2001, ngụ huyện Châu Thành, Kiên Giang) đã bị bắt giữ khi đang di chuyển từ hướng Hòn Chuối vào đất liền qua cửa biển Sông Đốc.

Lời khai từ ông Hận cho thấy vào khoảng 20h tối 21/4, khi tàu đang neo đậu cách đảo Thổ Chu (Kiên Giang) khoảng 10 hải lý để nghỉ ngơi, Vũ ngồi nhậu cùng với các thuyền viên Hận, Út, Luận. Nhậu được một lúc, Vũ dùng tay đánh Út nhiều cái nên Út bỏ chạy xuống sau lái. Sau khi Út chạy, Vũ dùng dao chém trúng mặt của ông Hận. Ông Hận ôm thùng nhựa nhảy xuống biển. Vũ tiếp tục dùng chân giẫm liên tục vào ngực ông Luận.

Đối tượng Trần Hoàng Vũ bị lực lượng Đồn biên phòng Sông Đốc bắt khi đang ở trên tàu ngoài biển - Ảnh: T.T.

Đến sáng 22/4, ông Hận được một tàu cá gần đó phát hiện cứu vớt và đưa đến cơ sở y tế tại đảo Thổ Chu (Kiên Giang) để băng bó vết thương.

Sau khi xảy ra vụ việc, ông Út điều khiển tàu đến khu vực đảo Hòn Chuối. Đến sáng 23/4, ông Hận và ông Luận được ngư dân thuê vỏ lãi (tên một loại thuyền máy nhỏ) đưa vào đất liền điều trị, nhưng ông Luận đã tử vong trước khi được đưa đến cơ sở y tế.

Đối tượng giết người sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự

Luật sư Nguyễn Bá Huy- Giám đốc Công ty luật TNHH Tín Hải cho biết, pháp luật Việt Nam quy định công dân phải nhận thức được việc làm của mình, nhất là việc sử dụng các chất kích thích như rượu bia, ma túy có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Trong vụ việc trên, khi nghi phạm đặt mình vào tình trạng say xỉn, tức là họ đã tự tước bỏ năng lực nhận thức và năng lực điều khiển hành vi của mình, do đó họ có lỗi với tình trạng say của mình, đồng thời cũng có lỗi khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Luật sư Huy cho hay, bất kể nghi phạm có thực hiện hành vi trong tình trạng say xỉn hay không thì cũng đã đủ yếu tố cấu thành tội Giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 với tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là "có tính chất côn đồ" hoặc “vì động cơ đê hèn”.

Theo đó, đối tượng gây ra vụ việc có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự quy định tại Bộ luật hình sự 2015, với khung hình phạt tù có thể từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài hình phạt nêu trên, đối tượng gây ra vụ việc còn phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại về tính mạng, sức khỏe cho hai cho nạn nhân, thiệt hại bao gồm: Tiền chi phí mai táng với nạn nhân tử vong, tiền chi phí chữa trị với nạn nhân bị thương, tiền nghĩa vụ cấp dưỡng và tiền bồi thường tổn thất về tinh thần cho thân nhân của họ....