Vũ khí “nóng” dễ dàng đặt mua, khó quản lý

Đáng chú ý, những hoạt động mua bán, giao dịch vũ khí qua internet, mạng xã hội, dịch vụ bưu chính đang có nhiều biến tướng tinh vi… Từ đó, những vụ án hình sự nghiêm trọng, hung thủ sử dụng súng quân dụng, lựu đạn hoặc súng tự chế để gây án.

Hiểm họa từ "chợ vũ khí" trên mạng

Hiện nay, chỉ cần gõ cụm từ "mua bán thiết bị tự vệ", "súng Co2", "mua đao kiếm", "shop cung cấp vũ khí"…, có hàng loạt trang mạng xã hội nổi lên với rất nhiều loại vũ khí rao bán. Các ứng dụng thương mại điện tử, mạng xã hội với tên gọi như vukhituve.com, roidiengiare.com… shop vũ khí tự vệ - súng đạn thật, chợ vũ khí - dụng cụ tự vệ - nóng lạnh, mua bán công cụ hỗ trợ; bán súng K54, K59... hoạt động mua bán công khai và luôn thu hút hàng chục nghìn lượt like và bình luận mỗi ngày. Không chỉ đăng hình ảnh cụ thể từng loại vũ khí, chủ những tài khoản này còn công khai luôn cả số điện thoại, giá tiền để người mua giao dịch.

Các loại công cụ hỗ trợ, vũ khí nguy hiểm được rao bán trên internet hiện nay đều có nguồn gốc từ nước ngoài và nhập lậu qua biên giới tuồn vào các tỉnh, thành phố lớn như: TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh... Đáng chú ý, một số đường dây mua bán còn kiêm luôn cả khâu sản xuất súng, đạn và nhận "nâng cấp" từ súng ít sát thương lên súng gây sát thương cao sau đó bán ra thị trường.

Vũ khí “nóng” dễ dàng đặt mua trên mạng. Ảnh: I.T

Có trường hợp người gửi dùng tên, địa chỉ giả, hoặc người gửi ở địa bàn này nhưng lại tới địa bàn khác để gửi; không kê khai rõ tên, địa chỉ người gửi mà chỉ ghi tên bưu cục và số điện thoại của người nhận; ngụy trang vũ khí, công cụ hỗ trợ thành bộ phận khác như cho nòng súng vào ống kim loại, ống nhựa rỗng...

Theo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an), hoạt động mua bán vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội diễn ra dưới rất nhiều hình thức và khó lường. Các đối tượng chủ yếu sử dụng tài khoản ảo, sim rác, không xuất đầu lộ diện khi chưa xác định chắc chắn người mua hàng.

Các đối tượng này còn thận trọng kiểm tra, xác định người mua rất kỹ, khi thấy an toàn mới giao dịch, thường hẹn ở các quán cà phê, trong các ngõ nhỏ, khu dân cư vắng vẻ, gây khó khăn cho công tác điều tra. Khi thực hiện hành vi giao dịch, các đối tượng mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ thường dùng các mạng xã hội Facebook, Zalo… để tìm hiểu thông tin, rao bán, móc nối, thỏa thuận giá cả. Khi thanh toán tiền, chúng sử dụng hệ thống ngân hàng hoặc dịch vụ thu hộ của các công ty chuyển phát.

Thời gian qua, nhiều vụ án xảy ra liên quan đến vũ khí gây bất an dư luận. Cụ thể, vụ án đặc biệt nghiêm trọng do Lê Quốc Tuấn (biệt danh Tuấn "khỉ", 33 tuổi, ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM) gây ra. Vào các ngày 29 và 30/1, Tuấn Khỉ đã nổ súng giết 5 người tại huyện Củ Chi để cướp tài sản. Sau 2 tuần lẩn trốn, ngày 14/2, đối tượng này đã bị lực lượng cảnh sát tiêu diệt do trong quá trình tẩu thoát liên tục chống trả quyết liệt, nổ súng tấn công lại lực lượng công an...

Hay vụ việc cướp tài sản có tính chất manh động, sử dụng hung khí, công cụ hỗ trợ xảy ra tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh, số 27 Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) xảy ra vào ngày 27/7. Trong vụ án này, 2 đối tượng nam giới cầm súng ngắn đi vào ngân hàng, bắn một phát đạn lên trần uy hiếp các giao dịch viên rồi lấy tiền bỏ trốn. Sau chưa đầy 2 ngày vào cuộc điều tra, các lực lượng công an đã bắt được hai tên cướp nổ súng tại Ngân hàng BIDV gồm Phùng Hữu Mạnh (SN 1997, trú tại phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) và Hoàng Ngọc (SN 1978, trú tại tòa nhà 27 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa).

Theo cơ quan công an, vũ khí gây án các đối tượng sử dụng là 1 khẩu súng dạng súng colt xoay tự chế, bắn đạn thể thao được Ngọc mua qua mạng. Số tiền bị cướp 942 triệu đồng.

Mới đây nhất, ngày 18/9, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí thể thao và các vũ khí khác có chức năng tương tự được giao bán qua mạng và trực tiếp với người quen.

Theo đó, qua một thời gian theo dõi Công an huyện Thanh Oai đã làm rõ nhóm đối tượng Lê Quốc Hòa (SN 1982, ở Sơn Dương, Tuyên Quang), Đỗ Ngọc Anh (SN 1998, ở Thanh Thủy, Phú Thọ), Nguyễn Văn Quyết (SN 1995 ở Tiên Du, Bắc Ninh) thường xuyên lên mạng quảng cáo và rao bán các loại vũ khí.

Cần xử lý tận gốc

Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội cho biết: Theo quy định của pháp luật, vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ và các loại công cụ hỗ trợ được xác định là phương tiện đặc biệt, trang bị cho một số lực lượng chức năng sử dụng để giữ gìn an ninh, trật tự, trấn áp tội phạm...

Hai đối tượng nổ súng cướp Ngân hàng BIDV tại Hà Nội. Ảnh: I.T

Tuy nhiên thời gian qua, trên mạng xã hội, các đối tượng tội phạm đã công khai rao bán nhiều loại vũ khí nguy hiểm và các công cụ hỗ trợ. Thậm chí, hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ ngày càng diễn ra dưới nhiều hình thức tinh vi, khó lường.

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, quy định pháp luật hiện nay đã có những chế tài để xử lý hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, hung khí nguy hiểm. Trong đó có cả xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí xử lý hình sự (tùy theo mức độ vi phạm và hậu quả gây ra).

Cụ thể, tại Điều 10, Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình quy định, phạt tiền từ 2-4 triệu đồng đối với hành vi sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái quy định nhưng chưa gây hậu quả hoặc sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép. Hoặc phạt tiền từ 20-40 triệu đồng đối với hành vi sản xuất, chế tạo, sửa chữa vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, súng săn trái phép.

Bên cạnh đó, theo Điều 304, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), người chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự bị phạt tù từ 1-7 năm. Ngoài ra, còn có thể phạt tù từ 5-20 năm hoặc chung thân nếu phạm tội có tổ chức, vận chuyển, mua bán qua biên giới, gây thương tích, làm chết người, thiệt hại tài sản trên 100 triệu đồng...

Trước tình hình rao bán vũ khí, công cụ hỗ trợ phức tạp trên không gian mạng, Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ báo cáo Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm tạo hành lang pháp lý để xử lý nghiêm các hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng, trong đó có các hành vi rao bán vũ khí và công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội.