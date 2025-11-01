Vụ kính, bê tông từ ngôi nhà đang xây rơi làm chết người ở Hà Nội: Trường hợp nào xem xét vi phạm hình sự?

Sức khỏe nạn nhân bị thương hiện giờ ra sao?

Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn lao động khiến một người chết, một người bị thương xảy ra tại ngôi nhà số 121 Tôn Đức Thắng (đầu ngõ Văn Chương), phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Vụ việc trên xảy ra khoảng 9h30 ngày 22/10, trong quá trình phá dỡ ngôi nhà số 121 phố Tôn Đức Thắng, một tấm kính lớn và bê tông bất ngờ rơi ra ngoài, trúng hai người đi đường.

Ngôi nhà số 121 Tôn Đức Thắng, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Phùng Anh.

Vụ việc khiến anh M.Đ.G. (SN 1984, trú tại Nga Sơn, Thanh Hóa) tử vong, còn chị Đ.T.Q. (SN 1990, trú tại 162 Tôn Đức Thắng) bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.



Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với PV Dân Việt, bà Nguyễn Thị Thúy Nga (mẹ nạn nhân Đ.T.Q) cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, con gái bà được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn với tinh thần hoảng loạn.

Theo kết quả chụp cắt lớp của bệnh viện, chị Q. nhập viện với chuẩn đoán theo dõi chấn thương sọ não, vết thương hở gối trái và đa tổn thương chưa xác định.

Bà Nga cho biết, sau một tuần điều trị, chị Q. được cho về nhà để theo dõi tiếp. Tuy nhiên, hiện xuất hiện tình trạng đau đầu nặng, vết thương không liền, có nhiều dịch ở đầu gối, tinh thần hoảng loạn. Gia đình dự kiến đưa chị Q. vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để hút dịch và tiếp tục điều trị.

Ngoài ra, theo bà Nga, gia đình đã có đơn gửi Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám yêu cầu làm rõ trách nhiệm chủ công trình và đơn vị thi công ngôi nhà trên vì để xảy ra hậu quả nghiêm trọng khiến một người chết, một người bị thương. Nếu có dấu hiệu tội phạm thì đề nghị khởi tố vụ án hình sự.

Ngoài ra, gia đình còn yêu cầu làm rõ việc thi công, phá dỡ ngôi nhà có đúng giấy phép, đúng quy chuẩn an toàn hay không. Nếu sai phải xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.

Có thể xem xét xử lý hình sự vì hậu quả nghiêm trọng

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, đây là vụ tai nạn lao động thương tâm khiến một người chết và một người bị thương tích nghiêm trọng nên cơ quan công an sẽ xác minh làm rõ nguyên nhân, làm rõ các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, xem xét trách nhiệm của chủ công trình, đơn vị thi công để xử lý theo quy định.

Ông Cường cho biết, theo quy định của pháp luật, quá trình thi công công trình xây dựng, chủ đầu tư công trình và đơn vị thi công có trách nhiệm phải đảm bảo an toàn cho người lao động và an toàn cho những người xung quanh khu vực công trường.

Khi thi công trên các tòa nhà cao tầng, trên tầng cao phải che chắn, đảm bảo an toàn cho người lao động và an toàn cho những người phía dưới.

Nếu đơn vị thi công không đảm bảo điều kiện an toàn lao động, không có biện pháp che chắn để đảm bảo an toàn cho những người đi qua khu vực công trường, không có cảnh báo sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Từ phân tích trên, ông Cường cho biết, trong vụ việc này, nếu cơ quan chức năng xác định có hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, không tuân thủ các quy tắc đảm bảo an toàn khi thi công công trình, người vi phạm có thể xem xét xử lý hình sự về tội Vi phạm quy định về an toàn lao động theo Điều 295 hoặc tội Vô ý làm chết người theo quy định tại Điều 128 hoặc tội Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính, quy tắc nghề nghiệp theo quy định tại Điều 129 Bộ luật hình sự.

Sau hơn một tuần điều trị, chị Q. xuất hiện tình trạng đau đầu, tinh thần hoảng loạn, vết thương không lành và có dịch ở đầu gối. Gia đình dự kiến đưa vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để hút dịch và tiếp tục điều trị. Ảnh: GĐCC.

Về nguyên tắc, hành vi có lỗi, gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác, người thực hiện hành vi sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý. Hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, vi phạm về quy tắc hành chính, quy tắc nghề nghiệp dẫn đến hậu quả chết người xảy ra, người thực hiện hành vi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bởi vậy, cơ quan chức năng sẽ làm rõ chủ đầu tư công trình này là ai, đơn vị thi công là đơn vị nào, có hợp đồng thầu khoán thi công công trình hay không, trách nhiệm của các bên trong hợp đồng được thỏa thuận và thực hiện như thế nào.

Theo vị chuyên gia, để tai nạn lao động xảy ra, gây hậu quả chết người, trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư hay đơn vị thi công phụ thuộc vào nội dung thỏa thuận giữa các bên về thi công công trình. Điều này sẽ được cơ quan chức năng làm rõ.

Ngoài trách nhiệm hình sự, người có lỗi gây thiệt hại đến tính mạng, thiệt hại đến sức khỏe của người khác phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Đối với nạn nhân bị thương, thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, thu nhập bị mất, bị giảm sút và tiền bồi thường tổn thất về tinh thần.

Đối với nạn nhân đã tử vong, người gây thiệt hại còn phải bồi thường chi phí mai táng theo phong tục địa phương, tiền cấp dưỡng cho người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của Bộ luật dân sự.