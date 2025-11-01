Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Bạn đọc
Thứ bảy, ngày 01/11/2025 15:44 GMT+7

Vụ kính, bê tông từ ngôi nhà đang xây rơi làm chết người ở Hà Nội: Trường hợp nào xem xét vi phạm hình sự?

+ aA -
Đình Việt Thứ bảy, ngày 01/11/2025 15:44 GMT+7
Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang điều tra nguyên nhân vụ tấm kính, bê tông từ ngôi nhà đang phá dỡ trên phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội) rơi xuống khiến một người chết, một người bị thương. Trong khi đó, chuyên gia pháp lý nhận định, đây là vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sức khỏe nạn nhân bị thương hiện giờ ra sao?

Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn lao động khiến một người chết, một người bị thương xảy ra tại ngôi nhà số 121 Tôn Đức Thắng (đầu ngõ Văn Chương), phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Vụ việc trên xảy ra khoảng 9h30 ngày 22/10, trong quá trình phá dỡ ngôi nhà số 121 phố Tôn Đức Thắng, một tấm kính lớn và bê tông bất ngờ rơi ra ngoài, trúng hai người đi đường.

Ngôi nhà số 121 Tôn Đức Thắng, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Phùng Anh. 

Vụ việc khiến anh M.Đ.G. (SN 1984, trú tại Nga Sơn, Thanh Hóa) tử vong, còn chị Đ.T.Q. (SN 1990, trú tại 162 Tôn Đức Thắng) bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với PV Dân Việt, bà Nguyễn Thị Thúy Nga (mẹ nạn nhân Đ.T.Q) cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, con gái bà được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn với tinh thần hoảng loạn.

Theo kết quả chụp cắt lớp của bệnh viện, chị Q. nhập viện với chuẩn đoán theo dõi chấn thương sọ não, vết thương hở gối trái và đa tổn thương chưa xác định.

Vụ việc khiến anh M.Đ.G. (SN 1984, trú tại Nga Sơn, Thanh Hóa) tử vong, còn chị Đ.T.Q. (SN 1990, trú tại 162 Tôn Đức Thắng) bị thương. Ảnh: Thế Kỷ. 

Bà Nga cho biết, sau một tuần điều trị, chị Q. được cho về nhà để theo dõi tiếp. Tuy nhiên, hiện xuất hiện tình trạng đau đầu nặng, vết thương không liền, có nhiều dịch ở đầu gối, tinh thần hoảng loạn. Gia đình dự kiến đưa chị Q. vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để hút dịch và tiếp tục điều trị.

Ngoài ra, theo bà Nga, gia đình đã có đơn gửi Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám yêu cầu làm rõ trách nhiệm chủ công trình và đơn vị thi công ngôi nhà trên vì để xảy ra hậu quả nghiêm trọng khiến một người chết, một người bị thương. Nếu có dấu hiệu tội phạm thì đề nghị khởi tố vụ án hình sự.

Ngoài ra, gia đình còn yêu cầu làm rõ việc thi công, phá dỡ ngôi nhà có đúng giấy phép, đúng quy chuẩn an toàn hay không. Nếu sai phải xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.

Có thể xem xét xử lý hình sự vì hậu quả nghiêm trọng

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, đây là vụ tai nạn lao động thương tâm khiến một người chết và một người bị thương tích nghiêm trọng nên cơ quan công an sẽ xác minh làm rõ nguyên nhân, làm rõ các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, xem xét trách nhiệm của chủ công trình, đơn vị thi công để xử lý theo quy định.

Ông Cường cho biết, theo quy định của pháp luật, quá trình thi công công trình xây dựng, chủ đầu tư công trình và đơn vị thi công có trách nhiệm phải đảm bảo an toàn cho người lao động và an toàn cho những người xung quanh khu vực công trường.

Khi thi công trên các tòa nhà cao tầng, trên tầng cao phải che chắn, đảm bảo an toàn cho người lao động và an toàn cho những người phía dưới.

Nếu đơn vị thi công không đảm bảo điều kiện an toàn lao động, không có biện pháp che chắn để đảm bảo an toàn cho những người đi qua khu vực công trường, không có cảnh báo sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Từ phân tích trên, ông Cường cho biết, trong vụ việc này, nếu cơ quan chức năng xác định có hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, không tuân thủ các quy tắc đảm bảo an toàn khi thi công công trình, người vi phạm có thể xem xét xử lý hình sự về tội Vi phạm quy định về an toàn lao động theo Điều 295 hoặc tội Vô ý làm chết người theo quy định tại Điều 128 hoặc tội Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính, quy tắc nghề nghiệp theo quy định tại Điều 129 Bộ luật hình sự.

Sau hơn một tuần điều trị, chị Q. xuất hiện tình trạng đau đầu, tinh thần hoảng loạn, vết thương không lành và có dịch ở đầu gối. Gia đình dự kiến đưa vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để hút dịch và tiếp tục điều trị. Ảnh: GĐCC.

Về nguyên tắc, hành vi có lỗi, gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác, người thực hiện hành vi sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý. Hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, vi phạm về quy tắc hành chính, quy tắc nghề nghiệp dẫn đến hậu quả chết người xảy ra, người thực hiện hành vi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bởi vậy, cơ quan chức năng sẽ làm rõ chủ đầu tư công trình này là ai, đơn vị thi công là đơn vị nào, có hợp đồng thầu khoán thi công công trình hay không, trách nhiệm của các bên trong hợp đồng được thỏa thuận và thực hiện như thế nào.

Theo vị chuyên gia, để tai nạn lao động xảy ra, gây hậu quả chết người, trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư hay đơn vị thi công phụ thuộc vào nội dung thỏa thuận giữa các bên về thi công công trình. Điều này sẽ được cơ quan chức năng làm rõ.

Ngoài trách nhiệm hình sự, người có lỗi gây thiệt hại đến tính mạng, thiệt hại đến sức khỏe của người khác phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Đối với nạn nhân bị thương, thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, thu nhập bị mất, bị giảm sút và tiền bồi thường tổn thất về tinh thần.

Đối với nạn nhân đã tử vong, người gây thiệt hại còn phải bồi thường chi phí mai táng theo phong tục địa phương, tiền cấp dưỡng cho người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của Bộ luật dân sự.

Tham khảo thêm

Người đàn ông tử vong vì tấm kính rơi từ công trình trên phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội

Người đàn ông tử vong vì tấm kính rơi từ công trình trên phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội

Bác sĩ bị tấm kính rơi vào người tại cửa hàng The Coffee House có thể được bồi thường như nào?

Bác sĩ bị tấm kính rơi vào người tại cửa hàng The Coffee House có thể được bồi thường như nào?
23

Từ vụ kính rơi ở quán cà phê khiến nữ bác sĩ liệt nửa người, Kiến trúc sư nói gì?

Từ vụ kính rơi ở quán cà phê khiến nữ bác sĩ liệt nửa người, Kiến trúc sư nói gì?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách dự án trụ sở hơn 4.000 tỷ đồng chậm tiến độ: Có phải chịu trách nhiệm?

Liên quan đến dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ cho biết, trách nhiệm để xảy ra tình trạng dự án chậm tiến độ, hiện nay chưa hoàn thành có nguy cơ gây lãng phí ngân sách Nhà nước ở một số nội dung thuộc về Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách dự án.

Dự án trụ sở Bộ Ngoại giao: Thanh tra CP phát hiện hàng loạt vi phạm về đấu thầu, đầu tư gây hậu quả nghiêm trọng

Bạn đọc
Dự án trụ sở Bộ Ngoại giao: Thanh tra CP phát hiện hàng loạt vi phạm về đấu thầu, đầu tư gây hậu quả nghiêm trọng

Vụ trụ sở Bộ Ngoại giao: Chọn phương án B vì “giá phù hợp”, nhưng thực tế dự toán tăng gấp 4 lần, lên 6.988 tỷ đồng

Bạn đọc
Vụ trụ sở Bộ Ngoại giao: Chọn phương án B vì “giá phù hợp”, nhưng thực tế dự toán tăng gấp 4 lần, lên 6.988 tỷ đồng

Dự án trụ sở Bộ Ngoại giao: Từ 3.484 tỷ lên 6.900 tỷ đồng – lộ “chiêu” cố ý lập tổng mức đầu tư thấp để được phê duyệt

Bạn đọc
Dự án trụ sở Bộ Ngoại giao: Từ 3.484 tỷ lên 6.900 tỷ đồng – lộ “chiêu” cố ý lập tổng mức đầu tư thấp để được phê duyệt

Phòng học nứt toác, xuống cấp nghiêm trọng ở Thái Nguyên: Cô trò nơm nớp lo sợ mỗi khi lên lớp

Nhân ái
Phòng học nứt toác, xuống cấp nghiêm trọng ở Thái Nguyên: Cô trò nơm nớp lo sợ mỗi khi lên lớp

Đọc thêm

Nữ nghệ sĩ “đại gia đất mỏ” và những căn biệt thự sang trọng khiến ai cũng trầm trồ
Văn hóa - Giải trí

Nữ nghệ sĩ “đại gia đất mỏ” và những căn biệt thự sang trọng khiến ai cũng trầm trồ

Văn hóa - Giải trí

Hồ Quỳnh Hương là một trong những ca sĩ giàu có của showbiz Việt, sở hữu bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam.

Nông thôn Hà Nội: Từ nền tảng vững chắc đến tầm nhìn nông thôn mới kiểu mẫu, thông minh
Tin tức

Nông thôn Hà Nội: Từ nền tảng vững chắc đến tầm nhìn nông thôn mới kiểu mẫu, thông minh

Tin tức

Với sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy và vai trò nòng cốt của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Hà Nội đã trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới, tạo nền tảng hướng tới nông thôn kiểu mẫu, thông minh và hạnh phúc.

Hành trình gìn giữ di sản báo chí Việt của nhà sưu tầm Nguyễn Phi Dũng
Xã hội

Hành trình gìn giữ di sản báo chí Việt của nhà sưu tầm Nguyễn Phi Dũng

Xã hội

“Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu” - câu nói giản dị mà sâu sắc của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn được ông Nguyễn Phi Dũng khắc ghi trong hành trình thầm lặng mà bền bỉ: Sưu tầm và gìn giữ kho tàng báo chí Việt Nam.

Khẩn trương tiêu nước cứu vườn mai vàng Bình Lợi, huy động cả máy bơm của cảnh sát PCCC
Chuyển động Sài Gòn

Khẩn trương tiêu nước cứu vườn mai vàng Bình Lợi, huy động cả máy bơm của cảnh sát PCCC

Chuyển động Sài Gòn

Để nhanh chóng bơm nước ra khỏi những vườn mai vàng Bình Lợi bị ngập, chính quyền đã huy động cả máy bơm của lực lượng PCCC. Tình trạng ngập tại đây đã được cải thiện, tuy nhiên nước vẫn chưa rút hoàn toàn.

Đà Nẵng khẩn trương cấp nước sạch cho người dân vùng lũ
Xã hội

Đà Nẵng khẩn trương cấp nước sạch cho người dân vùng lũ
6

Xã hội

Sau những ngày mưa lũ, nhiều khu dân cư trên địa bàn TP.Đà Nẵng thiếu nước sạch, Đà Nẵng đã khẩn cấp dùng các biện pháp có thể để cung cấp nước sạch cho người dân và các trung tâm y tế, trường học.

Dở khóc dở cười: Bé trai nuốt hạt vàng trị giá nghìn USD khi “tập lưỡi”
Xã hội

Dở khóc dở cười: Bé trai nuốt hạt vàng trị giá nghìn USD khi “tập lưỡi”

Xã hội

Một bé trai 11 tuổi ở thành phố Côn Sơn (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) đã vô tình nuốt phải một hạt vàng nặng 10 gram, trị giá khoảng 10.000 nhân dân tệ (1.400 USD), trong lúc “tập thể dục cho lưỡi”. Sự việc hài hước này nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội Trung Quốc.

Các nước Châu Âu vạch ra kế hoạch chống Ukraine
Thế giới

Các nước Châu Âu vạch ra kế hoạch chống Ukraine

Thế giới

Slovakia hoan nghênh ý tưởng thành lập một liên minh chống Ukraine trong Liên minh châu Âu với Hungary và Cộng hòa Séc, Lubos Blaha, phó chủ tịch đảng Smer cầm quyền của Slovakia, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Izvestia .

Gian nan hành trình tìm kiếm con của cặp vợ chồng hiếm muộn, từng nghĩ đến ly hôn để đối phương tìm hạnh phúc mới
Y tế

Gian nan hành trình tìm kiếm con của cặp vợ chồng hiếm muộn, từng nghĩ đến ly hôn để đối phương tìm hạnh phúc mới

Y tế

Ôm hai con một trai một gái trong lòng, vợ chồng anh Hoàng không giấu nổi niềm vui, hạnh phúc vô bờ bến. Ít ai biết rằng vợ chồng anh cũng như nhiều cặp vô sinh hiếm muộn khác từng trải qua biết bao gian nan trên hành trình tìm kiếm con yêu.

Hà Nội sắp xây dựng khu đô thị Yên Xuân - Tiến Xuân có quy mô hơn 600 ha gần Hòa Lạc
Tin tức

Hà Nội sắp xây dựng khu đô thị Yên Xuân - Tiến Xuân có quy mô hơn 600 ha gần Hòa Lạc

Tin tức

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, sắp tới của Hà Nội sẽ xây dựng đô thị thông minh, với dự án khu đô thị Yên Xuân - Tiến Xuân (quy mô hơn 600 ha, thuộc vùng phụ cận Hòa Lạc) được kỳ vọng trở thành hạt nhân tăng trưởng mới, góp phần giúp Thủ đô đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Xe hybrid 'ngóng' giảm lệ phí trước bạ: Đại lý chạy đua giảm giá, người dùng có thể tiết kiệm trăm triệu đồng
Kinh tế

Xe hybrid "ngóng" giảm lệ phí trước bạ: Đại lý chạy đua giảm giá, người dùng có thể tiết kiệm trăm triệu đồng

Kinh tế

Chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) sửa đổi, sẽ có hiệu lực từ 1/1/2026, trong đó xe hybrid sẽ được áp thuế chỉ bằng 70% so với xe xăng thông thường.

Va chạm với Đỗ Hoàng Hên và bị rách tai, Nguyễn Trọng Hoàng phải khâu hơn 10 mũi
Thể thao

Va chạm với Đỗ Hoàng Hên và bị rách tai, Nguyễn Trọng Hoàng phải khâu hơn 10 mũi

Thể thao

Chia sẻ với PV Dân Việt, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng cho hay: “Tôi bị rách ở tai, khâu ba chỗ, ba đường, tổng cộng hơn mười mũi. Để được cắt chỉ cũng phải mất khoảng 7–8 ngày. Thời gian này tôi sẽ nghỉ ngơi và phục hồi".

Vụ thi thể cô gái trong cốp ô tô màu đen trên vỉa hè: Nạn nhân nghi là cô gái mất liên lạc nhiều ngày
Chuyển động Sài Gòn

Vụ thi thể cô gái trong cốp ô tô màu đen trên vỉa hè: Nạn nhân nghi là cô gái mất liên lạc nhiều ngày

Chuyển động Sài Gòn

Qua xác minh, cảnh sát nghi ngờ nạn nhân là một cô gái 27 tuổi, theo gia đình nạn nhân, cô gái có dấu hiệu bị trầm cảm, mất liên lạc nhiều ngày.

Sập giàn giáo xây dựng ở Hải Phòng làm 2 người chết
Tin tức

Sập giàn giáo xây dựng ở Hải Phòng làm 2 người chết

Tin tức

Khoảng 0 giờ ngày 1/11, tại khu vực lô 30, đường Lê Hồng Phong, phường Gia Viên, TP Hải Phòng xảy ra vụ sập giàn giáo làm 2 người chết.

Video: Điều tra viên, kiểm sát viên khám xét biệt thự diễn viên Trương Ngọc Ánh
Media

Video: Điều tra viên, kiểm sát viên khám xét biệt thự diễn viên Trương Ngọc Ánh

Media

Sau khi bị khởi tố, bắt giam Trương Ngọc Ánh, cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét căn biệt thự của nữ diễn viên tại phường An Khánh, TP.HCM.

Nguyên mẫu trong bài thơ “Dáng đứng Việt Nam” là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Nguyên mẫu trong bài thơ “Dáng đứng Việt Nam” là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 16 dũng cảm chiến đấu, tiêu diệt nhiều sinh lực địch trong trận đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, là nguyên mẫu để nhà thơ Lê Anh Xuân viết nên bài thơ “Dáng đứng Việt Nam”.

Chủ nợ ở Đắk Lắk bị 3 đối tượng dàn cảnh ép xóa khoản nợ hơn 21 tỷ đồng
Pháp luật

Chủ nợ ở Đắk Lắk bị 3 đối tượng dàn cảnh ép xóa khoản nợ hơn 21 tỷ đồng

Pháp luật

Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều tra, bắt xử lý nhóm đối tượng dàn cảnh đe doạ, ép một chủ nợ phải ký giấy xóa khoản nợ hơn 21 tỷ đồng.

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/11) đi ngang: Nhà vàng bán 'nhỏ giọt', người mua vẫn xếp hàng dài bất chấp trời mưa
Thị trường

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/11) đi ngang: Nhà vàng bán "nhỏ giọt", người mua vẫn xếp hàng dài bất chấp trời mưa

Thị trường

Giá vàng hôm nay 1/11 theo ghi nhận của Dân Việt vào đầu giờ chiều cả vàng SJC và nhẫn bất ngờ đi ngang sau nhiều phiên biến động mạnh. Lượng người đến mua vẫn rất lớn mặc dù trời mưa, dù cửa hàng bán ra với số lượng ít.

Trương Ngọc Ánh có động thái lạ sau khi bị bắt gây chú ý
Văn hóa - Giải trí

Trương Ngọc Ánh có động thái lạ sau khi bị bắt gây chú ý

Văn hóa - Giải trí

Sau khi Trương Ngọc Ánh bị bắt do có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, nữ diễn viên nhanh chóng có động thái gây chú ý.

'Chốt' thời gian Trung tâm tài chính quốc tế vận hành: Đưa Việt Nam vào nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới
Kinh tế

"Chốt" thời gian Trung tâm tài chính quốc tế vận hành: Đưa Việt Nam vào nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới

Kinh tế

Kết luận tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định trong những ngày tới để Trung tâm tài chính quốc tế đi vào hoạt động ngay trong tháng 11 với mô hình hai cơ quan điều hành, một cơ quan giám sát, một tòa án. Thủ tướng trân trọng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè, đối tác quốc tế, góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam vào nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Cao Phong (Phú Thọ): Buộc tháo dỡ bãi tập kết vật liệu trái phép trên đất nông nghiệp trong thời hạn 5 ngày
Bạn đọc

Cao Phong (Phú Thọ): Buộc tháo dỡ bãi tập kết vật liệu trái phép trên đất nông nghiệp trong thời hạn 5 ngày

Bạn đọc

Sau khi Báo Dân Việt phản ánh, Chủ tịch UBND xã Cao Phong (Phú Thọ) đã ra quyết định xử phạt hành chính chủ bãi vật liệu “mọc” trên đất nông nghiệp và yêu cầu khôi phục hiện trạng đất trong 5 ngày.

FIFA trì hoãn phán quyết, giúp ĐT Malaysia tìm cửa thoát án?
Thể thao

FIFA trì hoãn phán quyết, giúp ĐT Malaysia tìm cửa thoát án?

Thể thao

FIFA tiếp tục giữ im lặng trước vụ bê bối giả mạo hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ ĐT Malaysia khiến giới bóng đá Đông Nam Á hồi hộp chờ phán quyết cuối cùng.

Ông Trump tuyên bố nóng về tin đồn Mỹ sẽ không kích Venezuela
Thế giới

Ông Trump tuyên bố nóng về tin đồn Mỹ sẽ không kích Venezuela

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 31/10 khẳng định ông “không có kế hoạch tiến hành không kích Venezuela”, giữa lúc quân đội Mỹ đang tăng cường hiện diện ở vùng Caribe, làm dấy lên đồn đoán Washington có thể sắp ra tay nhằm vào chính quyền Tổng thống Nicolás Maduro.

Đây, xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Ninh Bình trước sáp nhập, tuyến đường đẹp mê ly, nhà to, đường rộng
Nhà nông

Đây, xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Ninh Bình trước sáp nhập, tuyến đường đẹp mê ly, nhà to, đường rộng

Nhà nông

Trong hành trình xây dựng nông thôn mới xã Khánh Thành (huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình trước thời điểm sáp nhập) đã xuất sắc trở thành xã đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là kết quả của quá trình đầu tư bài bản, bền bỉ và đặc biệt là sự đồng lòng, chung sức từ chính người dân.

Màn thị phạm mổ nội soi đẳng cấp tại Nga và hành trình đưa kỹ thuật mổ não thức tỉnh về Việt Nam
Xã hội

Màn thị phạm mổ nội soi đẳng cấp tại Nga và hành trình đưa kỹ thuật mổ não thức tỉnh về Việt Nam

Xã hội

Học tập ở Pháp trở về, PGS.TS Đồng Văn Hệ đã không ngừng nghiên cứu, ứng dụng và thành công kỹ thuật phẫu thuật não thức tỉnh, mang đến niềm vui cho nhiều người bệnh. Mới đây, ông vừa giảng dạy và mổ thị phạm tại khóa đào tạo quốc tế ở Liên bang Nga, gây ấn tượng mạnh.

Trong 34 Chủ tịch UBND tỉnh, thành hiện có bao nhiêu trường hợp không phải người địa phương?
Tin tức

Trong 34 Chủ tịch UBND tỉnh, thành hiện có bao nhiêu trường hợp không phải người địa phương?

Tin tức

Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong kết luận mới nhất yêu cầu trước 15/12/2025 bố trí xong 100% Chủ tịch UBND tỉnh không phải người địa phương. Tính đến hết tháng 10/2025, có 20/34 Chủ tịch UBND tỉnh, thành không phải người địa phương. Dân Việt điểm lại những trường hợp này.

Chủ tịch nước Lương Cường: APEC cần hình thành tầm nhìn chiến lược chung về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo
Thế giới

Chủ tịch nước Lương Cường: APEC cần hình thành tầm nhìn chiến lược chung về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Thế giới

Phát biểu tại phiên họp thứ hai của Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC, Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng, các thành viên APEC cần hình thành tầm nhìn chiến lược chung về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò tiên phong trong quản trị kinh tế số và AI.

Hồ Kẻ Gỗ ở Hà Tĩnh tăng lưu lượng xả tràn lên 100-350 m3/giây 
Nhà nông

Hồ Kẻ Gỗ ở Hà Tĩnh tăng lưu lượng xả tràn lên 100-350 m3/giây 

Nhà nông

Ngày 31/10, thông tin từ Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, mực nước hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) ở cao trình 31,15/32,5m, tương đương dung tích 303,75/345 triệu m3, hiện đang được điều tiết nước qua tràn Dốc Miếu với lưu lượng 90m3/giây.

Châu Phi có thị trường gạo 29,2 tỷ USD năm 2030, gạo Việt Nam xuất khẩu sang Ghana cần lưu ý điều này
Nhà nông

Châu Phi có thị trường gạo 29,2 tỷ USD năm 2030, gạo Việt Nam xuất khẩu sang Ghana cần lưu ý điều này

Nhà nông

Ông Nguyễn Chi Mai, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Nigeria và một số quốc gia châu Phi khác, bao gồm Ghana, lưu ý rằng, về gạo Việt Nam xuất khẩu sang Ghana, châu Phi, cần lưu ý người tiêu dùng đô thị ở Ghana ưa chuộng gạo nhập khẩu, đặc biệt là gạo thơm, hơn là gạo địa phương.

Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác
Nhà nông

Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác

Nhà nông

Singapore là quốc gia nhập khẩu hơn 90% nhu cầu lương thực, tuy nhiên, Thương vụ Việt Nam tại Singapore lưu ý các doanh nghiệp cần xác định gạo Việt Nam không chỉ tiêu thụ tại thị trường Singapore mà còn được các doanh nghiệp Singapore xuất khẩu đi các nước khác trên thế giới.

Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn 'lột xác' của 'ông chú'
Gia đình

Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"

Gia đình

Lời nói ấy khiến cô bất ngờ.

Tin đọc nhiều

1

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50

2

Một nước EU cam kết không trả 'một xu' nào cho quân đội Ukraine

Một nước EU cam kết không trả 'một xu' nào cho quân đội Ukraine

3

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục

4

Bộ Chiến tranh Mỹ có động thái quân sự bất ngờ khiến châu Âu trở tay không kịp

Bộ Chiến tranh Mỹ có động thái quân sự bất ngờ khiến châu Âu trở tay không kịp

5

Khách hàng mua gạo lớn nhất tạm ngừng nhập khẩu, các tàu chở gạo của Việt Nam đang bán đi đâu?

Khách hàng mua gạo lớn nhất tạm ngừng nhập khẩu, các tàu chở gạo của Việt Nam đang bán đi đâu?