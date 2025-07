Vụ lật tàu kinh hoàng khiến 35 người tử nạn

Như Dân Việt đã thông tin, liên quan đến vụ tàu Vịnh Xanh 58 gặp nạn, chiều 20/7, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ việc.

Theo báo cáo, tàu Vịnh Xanh 58 mang số hiệu QN-7105 rời Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long lúc 13 giờ ngày 19/7 để đưa du khách tham quan tuyến số 2 trên vịnh. Sau khoảng 30 phút, tàu bất ngờ gặp giông lốc. Đến 14 giờ 05 phút, tín hiệu GPS của tàu mất kết nối.

Tính đến 14 giờ ngày 20/7, sau hơn một ngày huy động tối đa lực lượng, các cơ quan chức năng đã tìm thấy 45/49 người trên tàu, trong đó có 10 người sống sót, 35 người tử vong và 4 người mất tích. Khoảng 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện đã được huy động để tham gia công tác tìm kiếm.

Lực lượng chức năng tiến hành trục vớt tàu du lịch Vịnh Xanh 58 sau sự cố bị lật. Ảnh: Dân Việt.

Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết tàu do ông Đoàn Văn Trình (trú tại phường Hà An, Quảng Ninh) là chủ kiêm thuyền trưởng. Phương tiện có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do Trạm Đăng kiểm thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 10/1/2025, còn hiệu lực đến ngày 4/2/2026.

Trả lời về công tác dự báo thời tiết, ông Bùi Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, cho hay Cảng vụ địa phương có hợp đồng với Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn để nhận ba bản tin mỗi ngày.

Sáng và trưa 19/7, các bản tin không cảnh báo hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Tuy nhiên, đến 13 giờ 30, Trung tâm gửi bản tin bổ sung cảnh báo có giông lốc, thời điểm tàu đã rời cảng.

Ông Minh cũng cho biết, theo quy định, du khách không bắt buộc phải mặc áo phao khi tàu đang di chuyển bình thường. Nhiều nạn nhân được phát hiện mặc áo phao, cho thấy có thể thuyền trưởng đã kịp thời cảnh báo trước khi tàu bị lật.

Trong khi đó, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, Đại tá Hoàng Văn Thuyết, khẳng định chỉ sau 10 - 15 phút kể từ khi nhận được thông tin vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để ứng cứu.

Vụ lật tàu ở Quảng Ninh khiến 35 người tử vong: Trách nhiệm pháp lý thuộc về ai?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, nguyên nhân ban đầu của sự việc được xác định là do giông lốc. Tuy nhiên, đây là một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nên cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh, làm rõ việc tàu này có đủ điều kiện để hoạt động du lịch hay không, có được đăng kiểm và còn thời hạn đăng kiểm theo quy định của pháp luật hay không.

Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ làm rõ tàu có bị hoán cải, có đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật hay không, có tuân thủ các quy tắc bảo đảm an toàn khi vận hành hay không, đặc biệt là phương án cứu hộ, cứu nạn, việc trang bị phao cứu sinh và trách nhiệm ứng phó với các tình huống nguy hiểm của đơn vị vận hành tàu...

Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng nên cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra.

Trường hợp có hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy, người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường thủy theo khoản 3 Điều 272 Bộ luật Hình sự, do hậu quả làm chết nhiều người.

Nạn nhân sống sót bàng hoàng kể lại khoảnh khắc tàu Vịnh Xanh 58 bị lật. Ảnh: Dân Việt.

Khoản 3, Điều 272 Bộ luật Hình sự quy định: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp làm chết 3 người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 201% trở lên; gây thiệt hại về tài sản từ 1.500.000.000 đồng trở lên thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

Đối với những người không có chức trách, nhiệm vụ trong việc điều khiển tàu thủy nhưng bị xác định có vi phạm trong công tác quản lý, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị xử lý hình sự về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Theo ông Cường, trong trường hợp xác định phương tiện đủ điều kiện lưu hành, đã tuân thủ đầy đủ các quy tắc an toàn, vụ tai nạn xảy ra hoàn toàn ngoài ý chí chủ quan, đơn vị quản lý du lịch và người điều khiển tàu đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm thì không xem xét xử lý hình sự. Tuy nhiên, trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các du khách vẫn phải thực hiện.

Nếu có bảo hiểm, cơ quan bảo hiểm sẽ chi trả thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản của du khách. Trường hợp không có bảo hiểm, đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch phải bồi thường toàn bộ thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản theo quy định của pháp luật dân sự.

Luật sư Cường nêu quan điểm: Đây là vụ tai nạn đường thủy đặc biệt thương tâm, gây mất mát và đau xót đối với nhiều gia đình, đồng thời cho thấy nguy cơ mất an toàn trên biển có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Vì vậy, cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra toàn bộ các phương tiện vận chuyển khách du lịch tại địa phương này cũng như tại các khu du lịch liên quan nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.