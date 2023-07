Ngày 15/7, Công an TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa ô tô và xe máy khiến nữ công nhân bị thương xảy ra trong khu dân cư Việt Sing.



Camera an ninh ghi lại vụ việc.

Theo đó, chiều 14/7, ông H.C.T. (42 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển ô tô biển số 61C – 22042 chạy trên đường D1. Khi đến đoạn giao với đường DA7 thì va chạm với xe máy do nữ công nhân tên T. (30 tuổi, quê An Giang) điều khiển.

Cú va chạm khiến chị T. và xe máy lọt gầm ô tô bị kéo lê một đoạn. Phát hiện sự việc, nhiều người dân đã chạy đến, nâng ô tô để giải cứu, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Chiếc xe máy lọt dưới gầm ô tô.

Nhận tin báo, Công an TP.Thuận An đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa, khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời làm việc với tài xế ô tô.

Qua test nhanh, tài xế ô tô có nồng độ cồn mức 0,725 mg/L khí thở, không phát hiện chất ma tuý.