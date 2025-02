Vụ người đàn ông cầm dao đe dọa nữ nhân viên cửa hàng ở Nam Định, trường hợp nào sẽ bị xử lý hình sự?

Người đàn ông dùng dao đe dọa nhân viên cửa hàng ở Nam Định

Nhiều ngày nay, trên mạng xã hội lan truyền video về một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, chạy vào một cửa hàng trên địa bàn phường Lộc Vượng (TP Nam Định, tỉnh Nam Định), rút ra một con dao đe dọa nữ nhân viên đang ngồi tại quầy.

Vừa cầm dao đe dọa, người đàn ông này vừa nói "tao sẽ giết chết chúng mày, chúng mày có cho tao làm ăn không?". Bị đe dọa, người phụ nữ ôm đầu và ngã xuống nền nhà.

Lúc này một người phụ nữ có mặt trong cửa hàng phát hoảng chạy ra ngoài cầu cứu bảo vệ. Ngay lập tức, bảo vệ cửa hàng đã chạy vào can ngăn. Lúc này người đàn ông mới cất dao, rời đi.

Trao đổi với báo chí, chỉ huy Công an phường Lộc Vượng, TP Nam Định cho biết, sự việc trên xảy ra vào khoảng 16h20 ngày 8/1 ở số 6 đường Đông A, phường Lộc Vượng, TP Nam Định. Cơ quan điều tra Công an TP Nam Định đang phối hợp với công an phường tập trung xác minh, truy tìm đối tượng, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Người gây ra vụ việc có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự

Luật sư Nguyễn Bá Huy- Giám đốc Công ty Luật TNHH Tín Hải cho biết, hành vi của đối tượng trong video đã làm nạn nhân sống trong lo âu, sợ hãi, ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và chất lượng cuộc sống của nhân viên cửa hàng, có dấu hiệu cấu thành tội đe dọa giết người.

Bởi vậy, hành vi này của đối tượng có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải chịu những hình phạt thích đáng theo quy định của pháp luật.

Người đàn ông dùng dao đe dọa, uy hiếp nhân viên cửa hàng. Ảnh cắt từ video clip.

Theo hướng dẫn tại Chương 2, Nghị quyết số 04-HĐTPTANDTC/NQ của TAND Tối cao, tội đe dọa giết người phải có hai dấu hiệu bắt buộc, đó là có hành vi đe dọa giết người và có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện.

Ngoài ra, phải xác định hành vi đe dọa giết người là có thật (nói trực tiếp công khai là sẽ giết, dùng phương tiện như súng, dao, kiếm... để đe dọa) và phải xem xét căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ một cách khách quan, toàn diện như: Thời gian, hoàn cảnh, địa điểm diễn biến, nguyên nhân sâu xa (nếu có) và trực tiếp của sự việc, mối tương quan giữa bên đe dọa và bên bị đe dọa.

Theo luật sư Huy, đối tượng trong vụ việc đã dùng dao để uy hiếp nhân viên cửa hàng, đây là loại hung khí nguy hiểm có khả năng gây chết người, đe dọa, cưỡng bức tinh thần nữ nhân viên trong cửa hàng. Vì vậy, phía cơ quan chức năng sẽ làm rõ những yếu tố về hành vi, hậu quả để xác định hành vi này có phạm tội đe dọa giết người theo Điều 133 Bộ luật Hình sự năm 2015 hay không.

Về hành vi, cơ quan chức năng sẽ làm rõ đối tượng thực hiện hành vi đe dọa giết bằng lời nói, hành động, cử chỉ... có nhằm mục đích giết người hay không hay chỉ nhằm làm người bị hại phải lo lắng, sợ hãi, hình thành trong tư tưởng rằng người phạm tội sẽ thực hiện hành vi giết người bị hại như đã đe dọa.

Về hậu quả, cơ quan chức năng cũng sẽ xác định hành động đó có gây nên tâm lý lo lắng, sợ hãi cho người bị hại, khiến người bị hại thật sự tin rằng hành vi đe dọa sẽ được thực hiện hay không.

Theo luật sư Huy, khi đủ 2 yếu tố cấu thành nêu trên, đối tượng trong vụ việc có thể sẽ bị xử lý về tội đe dọa giết người theo Điều 133 Bộ luật Hình sự năm 2015. Mức phạt đối với hành vi này là phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Ngoài ra, trường hợp không đủ căn cứ xử lý hình sự, cơ quan chức năng có thể xử phạt hành chính người này về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình, hành vi vi phạm quy định về trật tự công cộng theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, với mức phạt thấp nhất 300.000 đồng, cao nhất là 40.000.000 đồng.