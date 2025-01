Vụ người đàn ông đi "xế hộp" tát tới tấp vào mặt nhân viên cây xăng, trường hợp nào sẽ bị xử lý hình sự?

Công an triệu tập người đàn ông tát tới tấp nhân viên cây xăng ở Nghệ An

Công an xã Quỳnh Tam cũng đã mời "nhân vật chính" trong đoạn clip người đàn ông tát tới tấp vào mặt nhân viên cây xăng lên làm việc. Người này được xác định là P.V.H. (SN 1990, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An).

P.V.H là người đã dùng tay đánh vào mặt anh P.Đ.V. (SN 1988, trú xã huyện Diễn Châu - nhân viên cây xăng). Hậu quả làm anh V. bị thương ở vùng mắt phải.

Người nhà nhân viên cây xăng cho biết, sau sự việc bị hành hung, anh V. rất hoảng loạn và bị đau hàm, choáng… Bước đầu xác định, xuất phát từ việc sáng 14/1, người đàn ông đi xe Mazda vào cửa hàng xăng dầu ở xã Quỳnh Tam để đổ 700.000 đồng.

Lúc này, nam nhân viên làm đúng yêu cầu của khách. Sau khi đổ xăng xong, người đàn ông này thắc mắc về việc đồng hồ kim xăng trong xe không tăng nên nghi ngờ. Sau đó, nhân viên cây xăng giải thích với người đàn ông và bảo đây là cây xăng của nhà nước có đầy đủ giấy tờ kiểm định. Sau đó, người đàn ông lên ô tô rời đi và nói với nhân viên cây xăng chiều sẽ quay lại để "nói chuyện".

Người đàn ông đi xế hộp bất ngờ tát liên tiếp vào mặt nhân viên cây xăng. Nam nhân viên không dám phản kháng chỉ biết chịu trận. Ảnh cắt từ clip.

Đến chiều cùng ngày, người đàn ông quay lại cây xăng rồi lao vào tát nam nhân viên như hình ảnh camera ghi lại. Sự việc được trình báo lên Công an xã Quỳnh Tam trong đêm 14/1.

Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết sau khi sự việc xảy ra Công an xã đã mời người đàn ông đánh nhân viên cửa hàng xăng dầu trên địa bàn lên làm việc. Nguyên nhân sự việc phải chờ công an điều tra làm rõ.

Người gây ra vụ việc có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự

Luật sư Nguyễn Bá Huy- Giám đốc Công ty Luật TNHH Tín Hải cho hay, với diễn biến vụ việc như phía cơ quan báo chí đưa tin thì đối tượng trong vụ việc có thể sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị xử lý hình sự về các Tội cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự, Tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Về xử lý vi phạm hành chính, theo điểm a khoản 1, điểm a khoản 3, điểm a, b khoản 5, điểm a khoản 13, điểm c, đ khoản 14 Điều 7; điểm a khoản 2, khoản 3, điểm c khoản 4 Điều 15 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình thì người vi phạm có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi gây mất trật tự công cộng;

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đồng thời, người vi phạm còn bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm; buộc chi tra chi phí khám, chữa bệnh cho người bị hại.

Về xử lý hình sự, với hành vi cố ý gây thương tích nếu hành vi của tài xế thì tùy vào tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của nạn nhân, người phạm tội có thể sẽ phải chịu mức phạt thấp nhất là phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm, cao nhất là tù chung thân.

Trường hợp hậu quả hành vi của đối tượng được chính quyền địa phương đánh giá có ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự thì có thể xử lý hình sự thêm về Tội gây rối trật tự công cộng với mức xử phạt cao nhất lên tới 07 năm tù.