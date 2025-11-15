Vụ người phụ nữ tử vong ở xã Vĩnh Lộc: Cảnh sát tạm giữ 2 người, lấy lời khai của nghi phạm





Sau khi kết thúc khám nghiệm ở nơi phát hiện người phụ nữ tử vong, cảnh sát đưa nghi phạm đến tiệm vàng ở liên ấp 2/6 để khám nghiệm hiện trường. Ảnh: CH

Ngày 15/11, Công an TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại ấp 32, xã Vĩnh Lộc.

Cảnh sát phong tỏa nơi phát hiện thi thể bà Q. Ảnh: CH

Nạn nhân được xác định là bà L.H.Q (hơn 60 tuổi), được phát hiện tử vong vào sáng 14/11 trong vườn nhà.

Nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết: Đối tượng S. đã thừa nhận hành vi giết người, cướp tài sản do túng thiếu nợ nần.

Sau quá trình điều tra và khoanh vùng đối tượng, cảnh sát đã tạm giữ hai người liên quan, trong đó có ông S. và một người phụ nữ được cho là vợ của ông.

Theo lời khai ban đầu, đối tượng S. đã dùng hung khí, bao gồm đá và cây vòng tông (cùng với vật dụng khác) tấn công mạnh khiến nạn nhân bị vỡ sọ. Sau đó, nghi phạm còn dùng dao đâm khoảng 8 nhát vào vùng cổ họng của nạn nhân.

Mục đích của hành vi tàn độc này là để cướp tài sản, cụ thể là vàng mà bà Q. đang đeo. Sau khi gây án và cướp được số vàng, ông S. đã cùng vợ (chưa xác định danh tính) mang đi tiêu thụ. Quá trình bán vàng diễn ra tại một số địa điểm, trong đó có khu vực liên ấp 2/6 xã Vĩnh Lộc và một địa điểm thuộc quận 10 cũ.

Trước đó, sáng ngày 14/11, con gái bà Q. về nhà và bàng hoàng phát hiện mẹ mình nằm bất động trong vườn.

Kiểm tra tài sản, gia đình nạn nhân xác định mất một vòng và đôi khuyên tai bằng vàng trị giá gần 30 triệu đồng. Trích xuất camera an ninh quanh khu vực, người nhà nạn nhân phát hiện bà Q. đi ra sau vườn vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, sau đó ông S. cũng đi theo ra.

Cảnh sát đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ động cơ, toàn bộ hành vi phạm tội của hai nghi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.