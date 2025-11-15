Vụ người phụ nữ tử vong bất thường ở xã Vĩnh Lộc: Đa chấn thương vùng gáy, bị cướp mất vòng, khuyên tai vàng

Chị Lê Ngọc Hân (35 tuổi, nhân viên văn phòng, con gái ruột của nạn nhân), trao đổi với PV. Ảnh: CH

Liên quan đến vụ người phụ nữ (63 tuổi), ngụ tại ấp 32, xã Vĩnh Lộc, TP.HCM, được phát hiện tử vong trong tình trạng bất thường ngoài vườn nhà, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận ngày 15/11, nạn nhân tên L.H.Q, bị sát hại và mất một số tài sản gồm vòng, đôi khuyên tai bằng vàng trị giá gần 30 triệu đồng. Cảnh sát đã tạm giữ một người đàn ông để điều tra.

Hiện trường bên ngoài vụ giết người cướp của ở ấp 32 xã Vĩnh Lộc, TP.HCM. Ảnh: CH

Trao đổi với phóng viên Dân Việt cùng ngày, chị Lê Ngọc Hân (35 tuổi, nhân viên văn phòng, con gái ruột của nạn nhân), cho biết: Khoảng 9h sáng 14/11 chị gọi điện về nhà dặn dò hai con (một trai 14 tuổi và một gái 11 tuổi) nhờ bà ngoại trả tiền cho người giao hàng.

Tuy nhiên, hai đứa trẻ trả lời không biết bà ngoại đi đâu. Lo lắng, chị Hân quyết định về nhà sớm hơn thường lệ. Khi trích xuất camera an ninh gia đình, chị bàng hoàng phát hiện mẹ mình đã tử vong ở khu vực ngoài vườn.

Theo lời kể của chị Hân, tại hiện trường, mẹ chị được phát hiện chết trong tư thế nằm ngả, vùng gáy bị đa chấn thương hõm sâu vào, nhiều vết máu còn đọng lại ở đầu và bắn lên một bức tường. Khuôn mặt bị che lại bằng một miếng bạc màu xanh.

Kiểm tra tài sản, gia đình xác định nạn nhân bị mất một vòng vàng và một đôi khuyên tai trị giá gần 30 triệu đồng. Về tiền mặt, chị Hân cho biết chưa rõ số lượng cụ thể bị mất hay không.

“Tôi trích xuất camera quanh hàng xóm thì thấy mẹ tôi đi ra sau vườn lúc 9h ngày 14/11, tiếp đó là một người đàn ông tên S. (nhà kế bên, khoảng 70 tuổi), cũng tiếp tục đi ra. Sau đó tôi không thấy gì nữa vì camera bị khuất…”, chị Hân kể lại.

Nhận được tin báo của chị Hân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và điều tra vụ việc. Qua quá trình điều tra ban đầu, cảnh sát đã tạm giữ người đàn ông tên S. để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng này.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.