Vụ nhóm đối tượng bắt cóc cô gái bán hàng online ở Vĩnh Long và các quy định pháp lý liên quan

Công an giải cứu cô gái bán hàng online bị bắt cóc

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an TP.HCM chặn bắt nhóm đối tượng và giải cứu thành công cô gái bị bắt cóc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, hơn 10h ngày 24/1, Công an TP.Vĩnh Long nhận được tin báo của ông L.N.L. (SN 1976) về việc con gái đang tạm trú tại TP.Vĩnh Long bị nhóm đối tượng bắt giữ tại khu vực bờ kè Cồn Chim (phường Trường An, TP.Vĩnh Long) và đã đưa lên xe ôtô BKS: 60A-406.09 di chuyển về hướng TP.HCM.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, đồng thời thông báo Cục Cảnh sát hình sự, Cục CSGT (Bộ Công an) và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp khẩn trương truy vết, đón lõng nhóm đối tượng để giải cứu cô gái bị bắt cóc.

Đến 15h cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt nóng được 6 đối tượng, gồm: Nguyễn Quang Thái (SN 2003), Lữ Văn Tâm, (SN 2001), Lê Thanh Chí (SN 2007), Phạm Nguyện Minh (SN 2002), Nguyễn Ngọc Sơn (SN 2003) và Vũ (chưa rõ họ, tên đầy đủ, SN 1999, cùng ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, qua điều tra xác định nguyên nhân ban đầu do L.N.H., trong thời gian làm việc tại Đồng Nai có mượn tiền của nhóm đối tượng nói trên nhưng không có khả năng chi trả.

Đến khoảng đầu năm 2024, H. đã bỏ trốn về nhà cha mẹ ruột tại phường 5 (TP.Vĩnh Long) sinh sống bằng nghề mua bán hàng online. Đến sáng ngày 24/1, các đối tượng đã đặt hàng và yêu cầu H. giao hàng tại khu vực Cồn Chim.

Nhóm đối tượng bắt cóc cô gái bị bắt giữ. Ảnh: CACC.

Khi H. đến địa điểm trên thì bị các đối tượng khống chế, đưa lên xe và chạy về hướng TP.HCM. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhóm đối tượng có thể sẽ phải đối mặt với nhiều tội danh

Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư Chính Pháp cho biết, pháp luật quy định việc cho vay và đòi nợ là quan hệ dân sự, đòi hỏi việc chuyển giao tài sản của các bên phải tự nguyện, minh mẫn.

Nếu gian dối hoặc đe dọa để chuyển giao tài sản, đó là hành vi vi phạm pháp luật. Chủ nợ có quyền nhắc nợ, yêu cầu tổ chức cá nhân nợ tài sản có trách nhiệm phải hoàn trả đúng thời gian, địa điểm theo thỏa thuận.

Trường hợp người nợ tiền bỏ trốn nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả tiền, họ có thể bị xử lý về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Pháp luật cũng nghiêm cấm hành vi đòi nợ bằng cách đe dọa uy hiếp tinh thần của con nợ, xâm phạm đến quyền đi lại, cư trú, xâm phạm đến thân thể của con nợ.

Vì vậy, hành vi bắt cóc con nợ để yêu cầu người thân của họ phải trả nợ thay sẽ bị xử lý hình sự về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo Điều 169 Bộ luật hình sự 2015.

Trường hợp bắt con nợ, đe doạ, đánh đập để yêu cầu họ phải trả tiền có thể sẽ bị xử lý hình sự về tội Cướp tài sản theo quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự.

Còn trường hợp bắt cóc con nợ nhưng cơ quan chức năng không chứng minh được là để đòi nợ, người thực hiện hành vi sẽ bị xử lý về tội Bắt giữ người trái pháp luật theo Điều 157 Bộ luật hình sự.

Theo ông Cường, trong vụ việc nêu trên, nếu thực sự cô gái nợ tiền của nhóm đối tượng mà bỏ trốn nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ, các đối tượng hoàn toàn có quyền trình báo sự việc với cơ quan điều tra để làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nếu không chứng minh dấu hiệu tội phạm, các đối tượng này vẫn có quyền khởi kiện đến tòa án để được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Tuy nhiên, các đối tượng đã không lựa chọn hành vi ứng xử phù hợp với chuẩn mực pháp luật, chuẩn mực đạo đức xã hội mà lại có hành vi có tính chất côn đồ, ý thức coi thường pháp luật mà bắt giữ trái pháp luật cô gái này.

Pháp luật quy định mọi công dân đều có quyền tự do thân thể, tự do đi lại, tự do cư trú. Việc bắt giữ người phải do cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo trình tự thủ tục luật định, trừ trường hợp bắt người phạm tội quả tang hoặc bắt người theo lệnh truy nã.

Bởi vậy, hành vi bắt cóc cô gái này là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng, đến quyền tự do thân thể của công dân. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

"Có thể trước tiên cơ quan điều tra khởi tố về tội bắt giữ người trái pháp luật, quá trình điều tra nếu có căn cứ cho thấy đã có hành vi dùng vũ lực để đòi nợ thì sẽ chuyển sang tội cướp tài sản sự với hình phạt nghiêm khắc hơn" – ông Cường thông tin.