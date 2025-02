Vụ nhóm đối tượng bắt cóc cô gái trẻ ở Vĩnh Long dưới góc nhìn pháp lý

Công an TP Vĩnh Long khởi tố 7 bị can về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản

Ngày 3/2, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vĩnh Long cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can, tạm giam 4 tháng đối với 7 bị can (cùng trú tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi "bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản".

Bảy bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Quang Thái (SN 2003), Lữ Văn Tằm (SN 2001), Lê Huy Tiến, (SN 2007), Phạm Quang Minh (SN 2002), Nguyễn Ngọc Sơn (SN 2003), Phạm Nguyễn Ngọc Vũ, (SN 1999) và Trần Tuấn Vũ (SN 1992). 7 bị can cùng ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 15 phút ngày 24/01/2025, 7 bị can trên đi trên xe ô tô mang biển kiểm soát 60A – 406.09 hướng đi từ tỉnh Đồng Nai đến khu vực bờ kè khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long. Sau đó nhóm này có hành vi bắt cóc chị L.N.H (SN 2006) thường trú thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang tạm trú tại khóm 5 (phường 5, TP Vĩnh Long) rồi chở đi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Vĩnh Long nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh; các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an TP.Hồ Chí Minh chốt chặn, bắt giữ các bị can trên tại khu vực xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) giải cứu an toàn cho chị H.

Khám xét, cơ quan công an tạm giữ 1 khẩu súng có ổ xoay bằng kim loại màu đen, viên pháo tự chế, túi nylon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng nhiều vật dụng khác.

Nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ việc được xác định là do trong thời gian làm việc tại Đồng Nai, chị H. mượn tiền của nhóm bị can trên nhưng không có khả năng chi trả. Đầu năm 2024, chị H. bỏ về nhà cha mẹ ruột ở TP Vĩnh Long, sinh sống bằng nghề mua bán hàng online.

Trong quá trình mua bán, đến sáng 24/01, nhóm người này đặt hàng và yêu cầu chị H. giao hàng tại khu vực Cồn Chim. Khi chị này đến địa điểm trên thì bị các đối tượng khống chế, đưa lên xe và tẩu thoát về hướng TP HCM.

Các bị can bắt cóc cô gái bán hàng online tại Vĩnh Long. Ảnh: Báo NLĐ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận việc bắt cóc chị H. nhằm chiếm đoạt 150 triệu đồng và yêu cầu người nhà nạn nhân chuyển tiền mới thả người.



Quy định về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản

Luật sư Nguyễn Bá Huy- Giám đốc Công ty Luật TNHH Tín Hải cho biết, tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản là một trong các tội danh thuộc nhóm tội xâm phạm quyền sở hữu tài sản. Hành vi bắt, giam, giữ nạn nhân đã được xác định là hành vi nguy hiểm cho xã hội và có thể cấu thành một tội phạm độc lập nếu như đối tượng không có mục đích chiếm đoạt tài sản.

Chiếc ô tô mà nhóm người dùng làm phương tiện đi bắt cóc chị H.

Theo luật sư Huy, nhóm người trên bắt giữ nạn nhân và thông báo cho gia đình về số tiền chuộc, đây là hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm, không phụ thuộc vào việc đối tượng đã chiếm đoạt được tài sản của nạn nhân hay chưa. Với số tiền và mức độ nghiêm trọng, nhóm người này có thể sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 169 Bộ luật hình sự 2015.

Cụ thể, người nào bắt cóc người khác làm con tin nhằm chiếm đoạt tài sản sẽ bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Người dân phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau sẽ bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: Có tổ chức; có tính chất chuyên nghiệp; dùng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác; đối với người dưới 16 tuổi; đối với 02 người trở lên; chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tái phạm nguy hiểm.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Cũng theo luật sư Huy, nếu các thông tin đúng như phía các cơ quan báo chí phản ánh thì phía cơ quan công an cũng sẽ tiếp tục điều tra nhóm người trên về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và các tội danh liên quan đến ma túy để xử lý đúng theo quy định của pháp luật

Việc tổng hợp và quyết định hình phạt đối với từng bị can sẽ căn cứ vào quy định của pháp luật hình sự, vai trò của từng đối tượng trong vụ việc là người tổ chức, chủ mưu hay giúp sức thực hiện tội phạm, nguyên nhân, động cơ, tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.