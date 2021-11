Vụ nổ súng ở Vinh: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đậu Đức Thuận

Sáng 23/11, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đợn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đậu Đức Thuận (SN 1984, trú tại phường Hưng Bình, TP.Vinh, Nghệ An) liên quan đến vụ nổ súng ở quán cà phê Coffee House khiến nạn nhân N.Đ.T (SN 1972) bị thương nặng.