Vụ ôm súng cố thủ ở nhà dân: Đối tượng có nhiều tiền án, xin về thăm mẹ để nói lời xin lỗi

Tối 7/11, liên quan đến vụ đối tượng ôm súng cố thủ ở nhà dân tại Đồng Nai, hiện Công an TP.Long Khánh (Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự đối với Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh (sinh năm 1986, ngụ huyện Xuân Lộc, Đồng Nai). Qua điều tra thân nhân lai lịch, công an xác định Hoàng Anh từng có 3 tiền án, nghiện ma túy lâu năm và đang bị nhiễm HIV.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Theo Công an TP.Long Khánh, bước đầu công an xác định vào gần 9h sáng cùng ngày, Hoàng Anh về nhà mẹ ruột tại ấp 5, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc. Tại đây, đối tượng dùng súng khống chế em ruột của mình và bắt em trai cùng lên xe tải BKS 60C - 014.50. Sau đó, Hoàng Anh bắt em trai chở đi theo hướng về TP.Long Khánh.

Lúc này, Công an huyện Xuân Lộc đã nắm bắt thông tin và có lệnh phối hợp với Công an TP.Long Khánh và Cảnh sát cơ động K02, truy bắt đối tượng Hoàng Anh.

Hoàng Anh là đối tượng nghiện ma túy và bị nhiễm HIV. Ảnh: Công an cung cấp

Do phát hiện có công an bám theo nên Hoàng Anh vội vã nhảy xuống xe bỏ chạy vào nhà ông L.V.H (ở xã Bảo Quang) cố thủ. Không dừng lại ở đó, Hoàng Anh còn dùng súng dí vào đầu em trai mình và sử dụng bình gas, bom xăng để khống chế và ngăn không cho lực lượng công an vào bên trong ngôi nhà.

Đặc biệt, Hoàng Anh cùng dùng súng bắn lực lượng công an và bắn vào cửa kính của nhà ông H khiến kính bị nứt vỡ. Trước đối tượng hung hăng, nguy hiểm, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các lực lượng bao vây, phong tỏa, yêu cầu người dân tránh xa khu vực có đối tượng. Công an ngoài vận động đối tượng ra ngoài còn tìm cách thực hiện áp sát đối tượng hòng kịp thời khống chế, đảm bảo an toàn cho những người trong nhà.

Đến trưa cùng ngày, đối tượng có xin được về nhà gặp mẹ để nói lời xin lỗi và lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận lời yêu cầu của đối tượng. Sau đó, công an đã áp sát bắt giữ đối tượng, đảm bảo an toàn cho lực lượng và nhân dân.

Trước mắt, công an xác định Hoàng Anh từng có 3 tiền án về tội cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản. Hoàng Anh là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, bị nhiễm HIV, có biểu hiện "ngáo đá".

Hiện công an vẫn tiếp tục lấy lời khai đối tượng để phục vụ điều tra.