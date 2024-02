Vụ phát hiện nhiều phần thi thể trong khu Công nghệ cao TP.HCM: Nghi phạm đối mặt nhiều tội danh

Thi thể bị phi tang trong khu Công nghệ cao TP.HCM chính là cô gái mất tích bí ẩn trước Tết

Tối 13/2, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai nghi phạm, liên quan đến vụ việc cô gái 25 tuổi mất liên lạc với gia đình những ngày giáp Tết.

Trong ngày 13/2, nhiều phần thi thể nạn nhân được tìm thấy trong Khu Công nghệ cao, TP Thủ Đức.

Camera ghi lại thời điểm chị T. vào nhà trọ sau đó không ra ngoài. Ảnh cắt từ camera an ninh.

Nạn nhân được xác định là chị Vi Thị T (SN 1999, quê Đồng Nai). Nghi phạm bước đầu được xác định là K., sống gần phòng trọ của nạn nhân.

Bước đầu K. khai nhận, thấy chị T. chuẩn bị đồ đạc để về quê ăn Tết nên nhờ người này qua phòng trọ của mình để phụ khiêng đồ đạc.

Khi chị T. qua phòng của K., người này có ý định thực hiện hành vi đồi bại, nên bị T. chống cự. Do vậy, K. đã ra tay sát hại chị T., rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nạn nhân.

K. sau đó đã đem thi thể của chị T. đi phi tang tại khu vực vắng vẻ ở khu Công nghệ cao. Ngoài ra, người này còn lấy một số tài sản của nạn nhân rồi đón xe khách về một tỉnh ở miền Trung lẩn trốn.

Sau khi T. mất liên lạc với gia đình, gia đình nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo. Tiếp nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành xác minh, xác định K. là đối tượng tình nghi có liên quan đến vụ việc cô gái mất liên lạc.

Tổ công tác đã di chuyển về một tỉnh miền Trung, làm việc với K. Đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Nghi phạm đối mặt nhiều tội danh

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, với kết quả xác minh và lời khai bước đầu của nghi phạm như trên, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với nghi phạm về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự để tiến hành điều tra.

Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ động cơ mục đích gây án, đặc biệt là làm rõ diễn biến hành vi của nghi phạm để xác định ngoài hành vi giết người, nghi phạm có thực hiện hành vi hiếp dâm, hành vi cướp tài sản và hành vi xâm phạm thi thể của nạn nhân hay không để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nếu quá trình điều tra cho thấy hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội danh nào sẽ xử lý, khởi tố bổ sung đối với tội danh đó. Nếu xác định còn có đồng phạm khác với vai trò chủ mưu, giúp sức, xúi giục cũng tiếp tục xử lý đối với các đối tượng có liên quan về hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm.

Trong trường hợp kết quả điều tra cho thấy, nghi phạm thực hiện hành vi hiếp dâm trước khi sát hại nạn nhân, nghi phạm sẽ bị xử lý về tội hiếp dâm và tội giết người.

Còn trường hợp nghi phạm thực hiện hành vi sát hại nạn nhân để chiếm đoạt tài sản, sẽ xử lý thêm về tội Cướp tài sản theo quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, ông Cường cho rằng, tình tiết thi thể của nạn nhân bị phân chia thành nhiều phần rồi phi tang cho thấy tính chất nghiêm trọng và hành vi tàn nhẫn, man rợ của nghi phạm gây án, hành vi này xâm phạm đến thi thể của nạn nhân nên nghi phạm cũng có thể bị xử lý hình sự thêm về tội Xâm phạm thi thể người theo quy định tại Điều 319 Bộ luật hình sự.

Trường hợp với hành vi giết người mà được xác định là có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn, nghi phạm sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội danh là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Với các hành vi vi phạm pháp luật khác xâm phạm đến danh dự nhân phẩm, tài sản của nạn nhân (nếu có), cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vị chuyên gia thông tin thêm, pháp luật Việt Nam không chỉ bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người dân khi còn sống mà còn bảo vệ sự toàn vẹn thi thể sau khi cá nhân sau khi họ qua đời.

Hành vi xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, là hành vi vi phạm pháp luật, hành vi này sẽ khiến cho thân nhân của nạn nhân đau xót, phẫn nộ, bức xúc.

Bởi vậy người thực hiện hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội xâm phạm thi thể theo quy định của Bộ luật hình sự để bảo vệ phong tục, tập quán, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Từ phân tích trên, ông Cường nêu quan điểm, rất có thể trong những vụ án như trên, nghi phạm gây án phải chịu trách nhiệm hình sự về nhiều tội danh nếu như có nhiều hành vi xâm phạm đến nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ.