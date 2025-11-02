Vụ phụ huynh đòi đổi sữa cho con khi thấy sữa "ít phổ biến": Thêm một trường ở Hà Nội dừng sử dụng

Mới đây, nhiều phụ huynh Trường mầm non Chu Minh, xã Quảng Oai, Hà Nội, đã yêu cầu nhà trường đổi loại thức uống có tên là "Gold Life Grow Plus - Sản phẩm dinh dưỡng công thức bổ sung" do nghi ngờ về chất lượng và không phổ biến trên thị trường.

Sản phẩm Gold Life Grow Plus do Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Thương mại Thu Giang (tỉnh Phú Thọ) phân phối cho một số trường mầm non trên địa bàn xã Quảng Oai. Ngoài trẻ ở Trường mầm non Chu Minh, trẻ theo học tại Trường mầm non Đông Quang, Trường mầm non Tây Đằng... cũng sử dụng sản phẩm trên trong bữa phụ tại trường.

Sản phẩm "Gold Life Grow Plus - Sản phẩm dinh dưỡng công thức bổ sung". Ảnh: Gia Khiêm

Mới nhất, trao đổi với PV Dân Việt, ông Đặng Quyết Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Oai, Hà Nội xác nhận, Trường mầm non Đông Quang trên địa bàn xã cũng đã dừng sử dụng Gold Life Grow Plus trong bữa phụ cho trẻ mầm non.

Theo ông Thắng, Trường mầm non Đông Quang đã báo cáo với lãnh đạo UBND xã về vấn đề sử dụng "sữa" trong bữa phụ cho trẻ.

"Phụ huynh nhà trường ban đầu định đổi sang dòng sữa hút. Nhưng ngày 31/10, phụ huynh thống nhất tạm thời dừng bữa phụ có "sữa" cho trẻ", ông Thắng thông tin.

Trường mầm non Chu Minh. Ảnh: Gia Khiêm

Theo thống kê của Trường mầm non Đông Quang, năm học 2025-2026, nhà trường có 258/258 trẻ ăn bán trú. Trong đó, số trẻ trong độ tuổi 25-36 tháng là 76, trẻ số trẻ trong độ tuổi 3-4 là 42, có 66 trẻ trong độ tuổi 4-5 và còn lại 74 trẻ trong độ tuổi 5-6.

Trước đó, ngày 29/10, đại diện phụ huynh các lớp và lãnh đạo Trường mầm non Chu Minh đã họp và đi đến thống nhất sẽ sử dụng sản phẩm "Nutifood - Sữa Bột GrowPLUS+" dạng lon, dành cho trẻ từ 1 tuổi trở lên" thay cho sản phẩm Gold Life Grow Plus - Sản phẩm dinh dưỡng công thức bổ sung".

Trao đổi với PV Dân Việt, một số phụ huynh cho biết, trước đó, họ thấy con sử dụng sản phẩm Gold Life Grow Plus - Sản phẩm dinh dưỡng công thức bổ sung" cho bữa phụ của con tuy nhiên khi tìm kiếm thông tin trên mạng không thấy sản phẩm.

"Chúng tôi cũng đã hỏi các cửa hàng bán sữa, nhà phân phối sữa, thậm chí lên sàn thương mại điện tử tìm kiếm nhưng không biết và không tìm thấy sản phẩm này. Chúng tôi sau đó cũng đã lên trực tiếp công ty cung cấp cho nhà trường để kiểm tra và đóng vai đại lý muốn tìm mua sữa nhưng nhân viên tại đây nói không bán ngoài thị trường mà chỉ nói cung cấp cho các trường", một phụ huynh chia sẻ lại.

Một phụ huynh khác chia sẻ tiếp: "Chúng tôi chưa bàn đến chất lượng sản phẩm nhưng trên thị trường rõ ràng loại sản phẩm dinh dưỡng này không phổ biến. Chính vì vậy phụ huynh chúng tôi đến trường với mong muốn các con được dùng loại sữa phổ biến trên thị trường hơn".

Như vậy, tính đến thời điểm này đã có 2 trường mầm non trên địa bàn xã Quảng Oai, Hà Nội (bao gồm Trường mầm non Chu Minh và Trường mầm non Đông Quang) dừng sử dụng sản phẩm "Gold Life Grow Plus - Sản phẩm dinh dưỡng công thức bổ sung".