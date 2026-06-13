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Thứ bảy, ngày 13/06/2026 07:00 GMT+7

Vụ rò rỉ chấn động công ty mẹ của Facebook: "Dâng" quyền truy cập hơn 20.000 tài khoản cho tin tặc

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Hữu Bình (Theo Allaboutcookie) Thứ bảy, ngày 13/06/2026 07:00 GMT+7
Giới công nghệ toàn cầu vừa rúng động trước thông tin công cụ hỗ trợ bằng AI của Meta (công ty mẹ của Facebook) tự tay dâng quyền truy cập của hơn 20.000 tài khoản Instagram cho tin tặc.
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Không cần mã độc tinh vi, không cần những đường link lừa đảo phức tạp, hacker chỉ cần "trò chuyện" và ra lệnh cho AI để lấy đi mật khẩu. Sự cố hy hữu diễn ra từ giữa tháng 4 đến cuối tháng 5/2026 đã phơi bày một nghịch lý thời đại rằng khi công nghệ càng thông minh, con người càng trở nên dễ bị tổn thương.

Lỗ hổng "Trợ lý ngây thơ" và kịch bản chiếm đoạt tài khoản trong một nốt nhạc

Theo báo cáo từ Văn phòng Tổng chưởng lý bang Maine và các chuyên gia bảo mật của tờ TechCrunch, lỗ hổng nằm ở tính năng trợ lý hỗ trợ AI được Meta triển khai diện rộng vào tháng 3/2026.

Công cụ này được cấp quyền tối cao để xử lý các thay đổi quan trọng như cấp lại mật khẩu và khôi phục tài khoản nhằm tối ưu hóa tốc độ. Tuy nhiên, các kỹ sư của Meta đã phạm một sai lầm sơ đẳng: AI hoàn toàn không có cơ chế xác minh thực tế xem người đang yêu cầu có phải là chủ sở hữu hợp pháp hay không.

Trí tuệ nhân tạo (AI) được các ông lớn công nghệ ca tụng như một tấm khiên bảo mật tối tân, nhưng thực tế vừa chứng minh điều ngược lại.

Kịch bản tấn công diễn ra đơn giản đến mức nực cười thông qua kỹ thuật thao túng tâm lý AI (Prompt engineering). Tin tặc chỉ cần sử dụng mạng ảo VPN để giả lập vị trí địa lý trùng khớp với nạn nhân, sau đó mở cửa sổ chát với Meta AI và gửi một câu lệnh ngắn gọn yêu cầu liên kết email mới và cấp liên kết đặt lại mật khẩu.

Hệ thống AI đóng vai trò như một "Người được ủy quyền mù quáng" (confused deputy), sở hữu chìa khóa vạn năng nhưng ai gọi cũng mở, lập tức thực hiện lệnh mà không mảy may nghi ngờ.

Hậu quả của sự ngây thơ mang tính hệ thống này là hơn 20.225 tài khoản Instagram đã bốc hơi chỉ trong vòng 6 tuần trước khi Meta kịp phát hiện và vá lỗi vào ngày 31/5.

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Đáng chú ý, danh sách nạn nhân không chỉ có người dùng phổ thông mà còn bao gồm cả các tài khoản VIP, từ cựu quan chức chính phủ Mỹ, các nhà nghiên cứu bảo mật hàng đầu cho đến tài khoản của các thương hiệu lớn như Sephora. Dữ liệu bị rò rỉ không dừng lại ở cái tên, nó bao gồm toàn bộ tin nhắn riêng tư, ngày sinh, thông tin liên hệ và nhật ký hoạt động của nạn nhân.

Sự cố bảo mật Meta AI lần này là một hồi chuông cảnh báo về hội chứng "teo não nhận thức" của các tập đoàn công nghệ khi quá phụ thuộc vào tự động hóa. Việc Meta im lặng suốt nhiều tuần, chỉ đưa ra phản hồi nhỏ giọt trên mạng xã hội X khi báo chí đồng loạt phanh phui, đã giáng một đòn mạnh vào niềm tin công chúng.

Theo khảo sát từ tổ chức All About Cookies, có tới 53% người dùng tuyên bố không còn tin tưởng giao phó thông tin cá nhân và tài chính cho các nền tảng của tỷ phú Mark Zuckerberg.

Tuy nhiên, giữa bức tranh xám xịt của cuộc khủng hoảng, giới quan sát nhận định vẫn có một điểm sáng duy nhất ngăn chặn làn sóng cướp bóc này. Báo cáo của Meta xác nhận, lỗ hổng khôi phục bằng AI chỉ có thể bị khai thác thành công đối với những tài khoản chưa kích hoạt tính năng xác thực hai yếu tố (2FA).

Đối với các tài khoản đã bật 2FA, khi AI cố gắng thực hiện lệnh đặt lại mật khẩu, hệ thống cốt lõi vẫn gửi tin nhắn SMS hoặc mã xác thực về máy điện thoại của chủ sở hữu, từ đó chặn đứng hành vi xâm nhập.

Để tự cứu mình trước khi các thuật toán của Meta trở nên thực sự thông minh, người dùng cần lập tức rà soát lại cài đặt bảo mật.

Hãy truy cập vào phần Nhật ký hoạt động (Login Activity) trên Instagram để đăng xuất khỏi các thiết bị lạ, gỡ bỏ các ứng dụng liên kết không rõ nguồn gốc và quan trọng nhất là kích hoạt ngay 2FA thông qua các ứng dụng xác thực chuyên dụng (như Google Authenticator hoặc 1Password) thay vì SMS. Đừng bao giờ tái sử dụng một mật khẩu cho nhiều nền tảng, bởi trong kỷ nguyên AI, một mắt xích yếu sẽ làm sụp đổ toàn bộ pháo đài cá nhân của bạn.

Cuộc khủng hoảng cướp quyền kiểm soát tài khoản hàng loạt bằng chính công cụ của Meta đã định vị lại ranh giới an toàn thông tin toàn cầu. Đây không còn là một lỗi phần mềm thông thường, mà là phát súng mở màn cho một cuộc đua vũ trang mới: Cuộc chiến chống lại sự nổi loạn và phản bội từ các thực thể AI do chính con người tạo ra.

Khi các tập đoàn công nghệ mải miết chạy theo lợi nhuận và tốc độ để chiếm lĩnh thị trường AI, họ đã vô tình đẩy hàng tỷ người dùng vào thế đối đầu với những "gã khổng lồ ảo" không có bộ não đạo đức. Cuối cùng, yếu tố con người - sự tỉnh táo, đa nghi và những giải pháp bảo mật thủ công như hai lớp xác thực - lại là thành trì vững chắc duy nhất bảo vệ quyền riêng tư trước sự càn quét của cơn bão công nghệ.

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