Vụ sập tường làm 7 người chết: Kỷ luật Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long

Ngày 22/2, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long xác nhận, đã triển khai quyết định kỷ luật Đảng đối với ông Phạm Thành Khôn - Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long.

Ông Khôn bị kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo. Ông Khôn bị kỷ luật vì liên quan đến người đứng đầu nhưng thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến việc cấp dưới vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ sập tường tại Công ty Bohsing làm 7 người chết và 1 người bị thương.

Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long Phạm Thành Khôn (đứng) bị kỷ luật. Ảnh: NH

Trước đó, ông Lê Phước Thiện - Phó ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long bị khai trừ khỏi Đảng. Đồng thời, UBND tỉnh cũng đã ký quyết định cách chức đối với ông Thiện do liên quan đến vụ sập tường làm 7 người chết và 1 người bị thương.

Liên quan vụ việc này, ngoài ông Thiện, 6 người khác là Trương Văn Tuấn - Trưởng phòng Quy hoạch và môi trường, Nguyễn Trần Bảo Quốc - chuyên viên thuộc Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long, Đặng Sử Quân (32 tuổi, ngụ Thanh Hóa, Phó giám đốc Công ty TNHH cơ khí xây dựng công nghiệp Hưng Thịnh Phát), Nguyễn Thanh Tùng (39 tuổi, ngụ Bình Dương, Giám đốc Công ty Cát Thành), Trần Quan Trừ (43 tuổi ngụ Long An, kỹ sư) và Dương Thanh Phong (42 tuổi, ngụ Long An, Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng Long An) cùng bị truy tố về tội "Vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Thánh 3/2021, TAND tỉnh Vĩnh Long đưa vụ án ra xét sử sơ thẩm và tuyên phạt 7 bị cáo nói trên từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù, hưởng án treo.

Sau đó, VKSND Cấp cao tại TP.HCM ra quyết định kháng nghị một phần bản án với lý do TAND tỉnh Vĩnh Long đã xét xử, tuyên phạt án treo cho 7 bị cáo là không nghiêm, không có tác dụng răn đe.

Đồng thời, VKSND Cấp cao đề nghị TAND Cấp cao tại TP.HCM tiến hành xét xử phúc thẩm theo hướng sửa bản án sơ thẩm, tăng hình phạt, không cho 7 bị cáo trên hưởng án treo và cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.

Đến ngày 26/1, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã hoãn phiên xét xử phúc thẩm các bị cáo trong vụ án sập tường làm 7 người chết và 1 người bị thương, do cần xem xét một số chứng cứ, tài liệu trong vụ án.

Hiện trường vụ sập tường làm 7 người chết và 1 người bị thương. Ảnh: DK

Như Dân Việt trước đó đã đưa tin, trưa 15/3/2019, tại công trình xây dựng nhà xưởng của Công ty TNHH Bohsing (Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) xảy ra vụ sập tường làm 7 người chết và 1 người bị thương.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long, công trình nhà xưởng xảy ra sự cố do Công ty TNHH TM-DV Cát Thành thiết kế thi công. Đơn vị tư vấn thẩm tra là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Long An IDICO, đơn vị thẩm định thiết kế cơ sở và cấp giấy phép xây dựng là Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long, đơn vị thi công là Công ty Cơ khí xây dựng Hưng Thịnh Phát, còn đơn vị giám sát thi công là chủ đầu tư.