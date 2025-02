Vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Yên Châu (Sơn La): Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo khẩn

Nhanh chóng hỗ trợ, cấp cứu và điều trị cho các nạn nhân

Chia sẻ với phóng viên, bác sĩ Lê Thái Hà, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu (Sơn La) cho biết: Đơn vị đã tiếp nhận 8 nạn nhân bị thương do vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra đêm ngày 21/2 tại huyện Yên Châu. Sau khi được sơ cấp cứu ban đầu, 6 nạn nhân đã được hỗ trợ chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Việt Đức để kịp thời cứu chữa, còn 2 nạn nhân hiện đang được điều trị tại bệnh viện huyện.

Các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu (Sơn La) khẩn trương cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra đêm ngày 21/2 tại huyện Yên Châu. Ảnh: Hoàng Dương



Ngay sau khi nhận được thông tin xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại huyện Yên Châu, Sơn La khiến 6 người tử vong tại chỗ, ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh Sơn La cùng các lãnh đạo UBND tỉnh, Ban An toàn Giao thông tỉnh, lãnh đạo huyện Yên Châu đã có mặt ngay tại hiện trường, động viên các nạn nhân và thân nhân người bị nạn; chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Như Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng 23h20 phút ngày 21/2, tại Km235 + 100, Quốc lộ 6, thuộc địa phận bản Thín, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, Sơn La, xe khách mang biển kiểm soát 26F - 009.XX đang di chuyển theo hướng từ Sơn La đi Hà Nội, thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 36R. 004.XX đang di chuyển theo chiều ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn khiến 6 người tử vong tại chỗ. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường cấp cứu người bị thương, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh Sơn La cùng các lãnh đạo UBND tỉnh, Ban An toàn Giao thông tỉnh, lãnh đạo huyện Yên Châu đến động viên các nạn nhân và thân nhân người bị nạn; chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Dương



Để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các lực lượng chức năng, y tế các tuyến trong tỉnh tích cực phối hợp, triển khai nhanh chóng các phần việc hỗ trợ, cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân. Giao lực lượng Cảnh sát Giao thông điều tiết, phân luồng cho các phương tiện tránh gây ùn tắc, mất an toàn giao thông; đồng thời bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Sau khi thăm hỏi, động viên, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông huyện đã trao hỗ trợ ban đầu để các nạn nhân và gia đình người bị nạn kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn.