Vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Yên Châu (Sơn La): Danh tính các nạn nhân

Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, 6 người tử vong gồm: Đỗ Xuân Th. - Lái xe đầu kéo; Dương Thị Th. (sinh năm 1990), trú tại tổ 3, phường Tô Hiệu, TP Sơn La, tỉnh Sơn La. Nguyễn Thị Ng. (sinh năm 1994) cùng con là Văn Minh V. (sinh năm 2019), cùng trú tại tiểu khu Bình Minh, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; Đoàn Văn Ph. (sinh năm 1950), trú tại tiểu khu 15, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La; Đoàn Văn T. (sinh năm 1960), trú tại Tiểu khu 8, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Vụ tai nạn thảm khốc tại Yên Châu (Sơn La) khiến xe khách bị biến dạng. Ảnh: Thiên Phượng

9 người bị thương gồm: Văn Gia H. (sinh năm 2016), trú tại tiểu khu Bình Minh, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; Đinh Văn Th. (sinh năm 1978), trú tại thôn Đinh Xuyên, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội; Phan Thị H. (sinh năm 1974), trú tại thôn Thụy Sơn, xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; Ngô Thị L. (sinh năm 1971), trú tại phường Tân Sơn, Kim Bảng, Hà Nam; Lê Thị Ng. (sinh năm 1971), trú tại tiểu khu Bình Minh, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; Nguyễn Văn H. (sinh năm 1962), trú tại phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; Nguyễn Minh H. (sinh năm 1996), trú tại tổ dân phố Cáo Đỉnh 3, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội; Nguyễn Đình H. (sinh năm 1983), trú tại tiểu khu Bình Minh, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; Nguyễn Dương Th. A. (sinh năm 2016), trú tại tổ 3, phường Tô Hiệu, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp với các lực lượng chức năng triển khai công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Ảnh: Thiên Phượng

Trước đó, Báo Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng 23h30 ngày 21/2, xe ô tô khách mang BKS 26F. 009.XX (nhà xe Tuấn béo) chạy tuyến Sơn La – Hà Nam lưu thông trên Quốc lộ 6 theo hướng từ Sơn La đi Hà Nội, đến địa phận bản Thín, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu (Sơn La) thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe đầu kéo đi ngược chiều từ hướng Hà Nội lên Sơn La mang BKS 36R. 004.XX. Cú va chạm rất mạnh khiến 6 người tử vong tại chỗ.

Trong sáng nay (ngày 22/2), Công an tỉnh Sơn La cùng các lực lượng chức năng đã tổ chức họp triển khai công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông và thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn.

Ban Giám đốc công an tỉnh Sơn La đã trực tiếp chỉ đạo và huy động các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai công tác tháo gỡ, di chuyển các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu, chuyển tuyến xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đối với 2 trường hợp chấn thương nặng; cùng với các lực lượng chức năng khác tiếp tục thu dọn hiện trường, phân luồng cho các phương tiện, tránh gây ùn tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 6.

Giám đốc Công an tỉnh Sơn La thăm hỏi, động viên người bị thương trong vụ tai nạn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La. Ảnh: Thiên Phượng

Tại cuộc họp với các lực lượng chức năng Công an tỉnh, UBND huyện và Công an huyện Yên Châu, Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các lực lượng tiếp tục phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn cấp cứu, điều trị kịp thời đối với những người bị thương; phối hợp với gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã tới thăm hỏi, động viên những người bị thương đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La; đồng thời chỉ đạo hỗ trợ đối với gia đình nạn nhân tử vong số tiền là 5 triệu đồng/người, với người bị thương là 3 triệu đồng/người; tổ chức đến thăm viếng, động viên gia đình các nạn nhân tử vong.