Vụ tai nạn thảm khốc tại Sơn La: Tài xế xe khách đối diện trách nhiệm ra sao?

Khởi tố vụ án, giữ người trong trường hợp khẩn đối với tài xế xe khách

Công an tỉnh Sơn La cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh giữ người, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với Nguyễn Đình Hùng (SN 1983, ở Hà Nội), tài xế ô tô khách gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 6 người chết, 8 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu.

Cảnh sát xác định, Nguyễn Đình Hùng điều khiển ô tô khách BKS 26F-009.xx đi đến đoạn đường cong cua, mặt đường trơn trượt do mưa, không đảm bảo tốc độ an toàn, dẫn đến phần đuôi ô tô khách trượt, văng sang phần đường bên trái, lấn sang đường ngược chiều và va chạm với ô tô tải mang BKS 36C-095.xx kéo theo rơ-moóc BKS 36R-004.xx do anh Đ.X.T. điều khiển.

Vụ việc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 6 người, bị thương 8 người. Kiểm tra nồng độ cồn và ma túy trong cơ thể của Nguyễn Đình Hùng đều âm tính.

Sau khi xảy ra vụ việc trên, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La và lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La đã trực tiếp thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kinh phí cho thân nhân những người bị nạn.

Vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Yên Châu (Sơn La) khiến 6 người tử vong tại chỗ. Ảnh: Dân Việt.

Trước đó, khoảng 23h20 ngày 21/2, tại km235+100, quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Sặp Vạt, xe khách mang BKS 26F-009.xx do tài xế Hùng điều khiển (đi hướng Sơn La - Hà Nội) đã đâm trúng xe đầu kéo đi chiều ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 5 người trên xe khách và lái xe đầu kéo tử vong. Ngoài ra còn 8 người bị thương.

Tài xế xe khách có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, theo quy định pháp luật, khi xác định hành vi vi phạm pháp luật, có lỗi, gây hậu quả nghiêm trọng cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự. Đồng thời có thể tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp và thực hiện lệnh bắt người bị giữ.

Quá trình điều tra vụ án nếu có đầy đủ căn cứ chứng minh chủ thể đã thực hiện hành vi phạm tội, hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm sẽ khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn là tạm giam hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trong vụ án này, kết quả xác minh ban đầu cơ quan điều tra xác định tài xế "không đảm bảo tốc độ an toàn", có thể là đi quá tốc độ cho phép trên đoạn đường cua, điều kiện thời tiết xấu.

Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định, khi tham gia giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện giao thông phải chú ý quan sát, làm chủ tốc độ, tuân thủ quy định về tốc độ, về làn đường.

Với những đoạn đường đồi núi cua, dốc có thể gây nguy hiểm, hoặc thời điểm thời tiết xấu, đường trơn trượt thì sẽ có biển báo hiệu và quy định phải giảm tốc độ.

Nếu người điều khiển phương tiện xe cơ giới điều khiển phương tiện đến những đoạn đường, những khu vực pháp luật quy định phải giảm tốc độ nhưng không giảm tốc độ hoặc đi quá tốc độ cho phép ở những đoạn đường nguy hiểm như khúc cua, dốc, đường hẹp gây tai nạn giao thông phải hậu quả nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo ông Cường, trong vụ tai nạn giao thông này có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong đó có những nguyên nhân khách quan như trời mưa, đường trơn, đường công, khuất tầm nhìn.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng xác định có nguyên nhân chủ quan là không đảm bảo tốc độ an toàn của người điều khiển phương tiện, đây là yếu tố sẽ được làm rõ để xác định lỗi của người điều khiển phương tiện, làm căn cứ để xác định các dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Về nguyên tắc, hành vi vi phạm pháp luật, có lỗi, gây hậu quả đến mức được xác định là nguy hiểm cho xã hội, người thực hiện hành vi đó phải chịu trách nhiệm hình sự.

Bởi vậy, trong trường hợp cơ quan điều tra làm rõ các tình tiết và xác định người điều khiển xe ô tô khách có lỗi, là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn hậu quả nhiều người thương vong như vậy sẽ khởi tố bị can và tạm giam tài xế để điều tra theo quy định của pháp luật.

Trường hợp bị khởi tố bị can để điều tra, với hậu quả 6 người chết, tài xế xe ô tô khách có thể phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất theo quy định tại khoản 3, Điều 260 Bộ luật hình sự là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

Ngoài ra, người có lỗi phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân. Thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, tiền thu nhập bị mất, bị giảm sút đối với những người bị thương tích.

Ngoài ra còn bồi thường tổn thất về tinh thần, với nạn nhân tử vong phải bồi thường chi phí mai táng và tiền cấp dưỡng.

Trường hợp tài xế là người lái xe thuê cho công ty, công ty phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho nạn nhân, sau đó có quyền yêu cầu tài xế bồi hoàn lại số tiền thiệt hại này.