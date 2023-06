Vụ tấn công 2 trụ sở ở Đắk Lắk: Thu giữ 100 khẩu súng, hơn 1.000 viên đạn Vụ tấn công 2 trụ sở ở Đắk Lắk: Thu giữ 100 khẩu súng, hơn 1.000 viên đạn

Liên quan đến vụ tấn công 2 trụ sở công an xã ở Đắk Lắk, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đến nay lực lượng công an đã làm việc với 109 đối tượng, bắt và tạm giữ hình sự 74 đối tượng, thu giữ nhiều vũ khí, phương tiện.