Vụ thanh niên bỗng nhiên "mất tích": Tìm thấy nạn nhân trong tư thế treo cổ trên cây, thi thể đang phân hủy

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Dương, ngày 11/9, Thượng tá Huỳnh Văn Thành, Trưởng Công an thị xã Bến Cát, cho biết đơn vị đã tổ chức phát thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội về nội dung truy nã 26 đối tượng. Theo đó, các đối tượng nằm trong hồ sơ quản lý phạm pháp hình sự bị truy nã về các tội, như: Trộm cắp tài sản, đánh bạc, cố ý gây thương tích, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản... Đáng chú ý, có 1 đối tượng mang quốc tịch nước ngoài bị truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo Quyết định truy nã số 25/QĐ ngày 19/10/2012 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bến Cát. Theo Công an thị xã Bến Cát, mọi công dân khi phát hiện đối tượng hoặc biết thông tin có liên quan về đối tượng truy nã thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bến Cát qua số điện thoại: (0274) 3.564.268 hoặc báo cho cơ quan công an gần nhất để xử lý.