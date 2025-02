Vụ thiếu nữ bị đánh hội đồng, bắt quỳ xin lỗi ở công viên Yên Sở: Trường hợp nào sẽ bị xử lý hình sự?

Tạm giữ hình sự 2 đối tượng đánh thiếu nữ, bắt quỳ xin lỗi ở công viên Yên Sở

Như Báo điện tử Dân Việt đã đưa tin, tối 19/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích" gồm N.P. A và Dương.

Theo nhà chức trách, vào khoảng 19h ngày 16/2, chị T, trú ở phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội đến Công an phường Yên Sở trình báo về việc vào ngày 15/2, con gái chị là cháu N.V.A.T (SN 2008) bị các đối tượng đánh gây thương tích tại khu vực bờ sông Sét, thuộc phường Thịnh Liệt và khu vực hồ điều hòa thuộc phường Yên Sở. Sau khi bị đánh, cháu A.T được đi cấp cứu ở bệnh viện.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an quận Hoàng Mai đã nhanh chóng chỉ đạo các lực lượng tiến hành xác minh, điều tra. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Công an quận Hoàng Mai đã làm rõ 5 đối tượng tham gia đánh gây thương tích cho cháu A.T, gồm:

Q.G.H (SN 2009, trú tại quận Ba Đình); N.P.A (SN 2008, trú tại quận Hoàng Mai); M.B.A (SN 2010, trú tại quận Đống Đa); N.X.N.T(SN 2008, trú tại quận Hà Đông); Đặng Minh Dương (SN 2008, trú tại Số 50 Nguyễn Hữu Huân, phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Dương là đối tượng vừa bị Công an quận Hà Đông khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú về tội Trộm cắp tài sản vào ngày 10/1/2025.

Nữ sinh 17 tuổi bị nhóm người đánh hội đồng. Ảnh: Đ.X.

Kết quả điều tra vụ việc cho thấy nạn nhân N.V.A.T (SN 2008) có mâu thuẫn với N.X.N.T (SN 2008, trú tại quận Hà Đông) do liên quan đến chuyện tình cảm nên hai bên xảy ra cãi cọ.

Ngày 15/2, A.T chủ động hẹn N.T đến quán nước số 987 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai để nói chuyện. A.T rủ thêm 7 người bạn đi cùng. Khi gặp mặt, một người trong nhóm của A.T đã tiến đến và tát N.T.

Bị đánh, N.T lập tức gọi 5 người bạn đến hỗ trợ. Khi nhóm của N.T đến nơi, hai bên xảy ra cãi vã, xô xát. Chủ quán nước thấy vậy liền yêu cầu cả hai nhóm rời khỏi quán. Tuy nhiên, mâu thuẫn chưa được giải quyết, hai nhóm tiếp tục di chuyển ra khu vực bờ sông Sét, phường Thịnh Liệt, để tiếp tục đánh nhau. Người dân chứng kiến vụ việc đã hô hoán và báo Công an, khiến hai nhóm bỏ chạy.

Tuy nhiên, thay vì dừng lại, hai nhóm tiếp tục kéo nhau ra khu vực hồ điều hòa phường Yên Sở để đánh nhau lần nữa. Khi bị người dân phát hiện và tri hô, cả hai nhóm lại di chuyển đến trạm bơm gần đó và tiếp tục xô xát.

Trong quá trình ẩu đả, A.T bị nhóm đối thủ dùng lược, dép và mũ bảo hiểm đánh gây thương tích. Ngay sau đó, A.T được nhóm bạn đi cùng và người dân đưa đến bệnh viện để thăm khám và điều trị.

Theo xác minh sơ bộ, A.T bị rách da đầu khoảng 3cm, có vết rách ở gò má và mắt phải, cùng một số vết bầm tím trên cơ thể. Sau khi được cấp cứu, cùng ngày A.T đã được xuất viện và tiếp tục điều trị tại nhà.

Quy định pháp luật về tội Cố ý gây thương tích

Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường- Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho hay, với diễn biến sự việc như vậy đã có dấu hiệu của tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết để lại, trích xuất dữ liệu camera, lấy lời khai của các đối tượng có liên quan, tiến hành trưng cầu giám định thương tích để xác định hậu quả đã gây ra với nạn nhân và xã hội, xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường- Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội. Ảnh nhân vật cung cấp.

Trường hợp có thương tích xảy ra thì Cơ quan điều tra sẽ khởi tố hai thiếu nữ này về tội Cố ý gây thương tích, đồng thời sẽ làm rõ hành vi của những người còn lại. Nếu kết quả xác minh cho thấy những người được gọi đến cũng tham gia vào việc đánh nhau thì sẽ khởi tố tất cả các đối tượng có liên quan về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Mức độ xử lý sẽ phụ thuộc vào mức độ thương tích của nạn nhân, nếu thương tích của nạn nhân dưới 11%, hành vi được xác định là có tính chất côn đồ thì hình phạt sẽ là phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Trường hợp có đối tượng đến không tham gia đánh nhau nhưng có những hành vi la hét, cổ vũ, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội có thể cũng sẽ bị xem xét xử lý về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Cũng theo luật sư Cường, trong vụ việc có người dưới 18 tuổi tham gia nên việc xử lý phải bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi theo quy định của pháp luật và chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Việc truy cứu trách nhiệm hình sự người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ trong trường hợp cần thiết và phải căn cứ vào những đặc điểm về nhân thân của họ, tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và yêu cầu của việc phòng ngừa tội phạm.