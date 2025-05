Ngày 23/5, Công an tỉnh Nam Định cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 19 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên về hai hành vi: Niêm yết giá dịch vụ hỏa táng, giá dịch vụ hành lễ không đúng và Cung cấp dịch vụ cao hơn giá niêm yết được chấp thuận, phê duyệt.

Công an tỉnh Nam Định cũng yêu cầu công ty này áp dụng biện pháp khắc phục buộc công ty phải trả lại các khoản tiền thu cao hơn quy định cho người dân sử dụng dịch vụ.

Người dân bức xúc cho rằng giá mua quách quá cao. Ảnh: T.C

Cụ thể, đầu tháng 3, trên mạng xã hội xuất hiện clip của một người dân ở tỉnh Nam Định tố việc gia đình người này đưa người thân tới hỏa thiêu tại Đài hóa thân Thanh Bình, bị gây "khó dễ", "chặt chém" giá dịch vụ.

Nội dung đoạn clip tố cáo Công ty Thanh Bình không cho phép thân nhân người đã khuất mang quách hoặc hũ tro cốt từ bên ngoài vào; nếu gia đình muốn nhận "xương đẹp" sau khi hỏa táng, phải trả thêm 3,5 triệu đồng. Hợp đồng dịch vụ thiêu ban đầu có giá 4,5 triệu đồng nhưng khi đến ký hợp đồng, nhân viên tư vấn lại báo mức giá 8-10 triệu đồng...

Ông Lê Quang Huy (áo trắng), Phó Chủ tịch UBND TP Nam Định kiểm tra trực tiếp tại Công ty Thanh Bình chiều 5/3. Ảnh: Duy Đức

Xác định đây là vụ việc hết sức nhạy cảm, ảnh hưởng đến nhiều người, nhiều thành phần trong xã hội, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ có hay không những vi phạm xảy ra tại Công viên nghĩa trang Thanh Bình theo đúng tinh thần "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ".

Ngày 14/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên. Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên phải trả lại cho 20.146 người bị thiệt hại, tổng số tiền gần 11 tỷ đồng.

Lực lượng công an có mặt tại Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên chiều 5/3. Ảnh: Quang Huy

Công an tỉnh Nam Định xác định công ty này đã thu phí dịch vụ cao hơn quy định từ ngày 19/5/2023 đến ngày 31/3/2025 bao gồm: Thu thêm số tiền 1 triệu đồng/ca đối với việc phụ thu áo quan thiêu khác chủng loại, thời gian hỏa táng dài; thu thêm số tiền 3 triệu đồng/ca đối với dịch vụ Phòng hành lễ theo yêu cầu so với giá dịch vụ hành lễ được chấp thuận (200.000 đồng/ca) và thu thêm số tiền 3 triệu đồng/ca đối với dịch vụ hỏa táng nguyên xương so với giá dịch vụ hỏa táng được chấp thuận (4,5 triệu đồng/ca).

Công ty Thanh Bình đã công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng sẽ tiến hành trả lại tiền khắc phục hậu quả cho khách hàng bị thiệt hại vào 9h đến 18h từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, từ ngày 24/5 đến hết ngày 23/6, tại Nhà văn hóa xóm Phúc, xã Mỹ Thuận, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

Đến thời điểm hiện tại, Công ty Thanh Bình đã khắc phục hậu quả việc niêm yết giá theo đúng quy định, đã được UBND tỉnh Nam Định chấp thuận việc thu phí dịch vụ hỏa táng nguyên xương (7,5 triệu đồng/ca).

Phía Công ty Thanh Bình xác nhận và cam kết không cấm các gia đình mang tiểu/quách từ bên ngoài vào để nhận tro, cốt thân nhân.

Trước đó, trên mạng xã hội facebook lan truyền bài viết một đài hoá thân hoàn vũ ở Nam Định "ép" người dân mua quách với mức giá cao hơn so với thị trường, gây xôn xao dư luận.



Theo thông tin được một tài khoản facebook chia sẻ: "Mọi người lên chia sẻ để chính quyền chấn chỉnh lại. Đủ cách hành tiền người dân hợp đồng tư vấn rất mập mờ, thêm 3,5 triệu để lấy xương đẹp? Không cho mang quách vào buộc phải mua của họ với giá trên trời?



Chỉ cách đây hơn 1 năm giá thiêu là 3,5 triệu và thân nhân có thể đưa quách hoặc hũ tro cốt vào với điều kiện đóng thêm 900 nghìn. Còn giờ thì không có chuyện được mang quách hoặc hũ tro cốt vào buộc phải mua ở đó với giá thấp nhất gần 10 triệu. Ngoài ra khi đã ký hợp đồng 4,5 triệu khi đưa vào lò thiêu, nhân viên sẽ mồi chài nếu muốn lấy xương đẹp đóng 3,5 triệu nữa. Có người bị ép mua giá 28 triệu, họ không chịu bán cái giá thấp 10 triệu 500 với lý do không đủ rộng để xếp bộ hài cốt…"



Cụ thể, trong đoạn clip ghi lại, người dân thắc mắc: "Tại sao không có quách, hũ tro cốt rẻ mà toàn cái đắt tiền? Lúc này nhân viên đáp, rẻ nhất là 2 triệu 950 nghìn đồng. Người dân chia sẻ không có tiền mua cái đắt tiền, mang quách ở ngoài được không thì nhân viên cho biết không nhận với lý do: "Quan quách ở ngoài là địa táng không phải hoả táng" và khẳng định "công ty có quy định của công ty".