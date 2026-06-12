Vụ triệt phá đường dây buôn lậu gần 200kg vàng và sản xuất hơn 10.000 trang sức giả dưới góc nhìn pháp lý

Công an triệt phá đường dây buôn lậu vàng với quy mô lớn

Ngày 10/6/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 15 bị can về các tội "Buôn lậu" và "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Hải quan Việt Nam phát hiện nhiều vụ buôn lậu vàng qua đường hàng không

Cụ thể, lực lượng chức năng đã triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng; đồng thời làm rõ đường dây buôn lậu khoảng 200kg vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ, trị giá gần 1.000 tỷ đồng, thu giữ hơn 8kg vàng cùng nhiều tang vật liên quan.

Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ hơn 300 sản phẩm trang sức gồm vòng cổ, lắc tay, nhẫn giả các thương hiệu nổi tiếng cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chế tác như máy đánh bóng, máy hàn laser, máy cán vàng, máy khắc và số lượng lớn hóa chất phục vụ sản xuất.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2022 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã đưa ra thị trường hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả các thương hiệu Van Cleef, Bvlgari, Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Tiffany & Co. và Chrome Hearts, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng.

Số các trang sức giả thương hiệu nổi tiếng trên thế giởi. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 5 bị can về các tội "Buôn lậu" và "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" gồm: Đào Thùy Trang (SN 1999), Nguyễn Thị Diệu Linh (SN 2000), Phạm Văn Đức (SN 1994), Hồ Khắc Châu (SN 1988), Nguyễn Văn Huy (SN 1993), cùng trú tại TP.HCM.

Khởi tố 3 bị can về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" gồm: Nguyễn Văn Phúc (SN 1988), Nguyễn Thị Bích Trâm (SN 2005), cùng trú tại tỉnh Đồng Tháp và Trần Nguyễn Trâm Anh (SN 1991, trú tại TP.HCM).

Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố bị can Trần Duy Phú (SN 1982, trú tại TP.HCM) về tội "Buôn lậu".

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Nhóm đối tượng sẽ bị xem xét trách nhiệm hình sự

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, đây là vụ án hình sự về tội phạm xâm phạm quản lý kinh tế đặc biệt lớn, phạm vi hoạt động, giá trị tài sản rất lớn, có sự tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế, xâm phạm đến quyền sở hữu công nghiệp được pháp luật bảo vệ.

Pháp luật Việt Nam có nhiều quy định về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu. Những hàng hóa buôn bán qua biên giới phải kê khai, khai báo hải quan và tuân thủ các quy định của pháp luật, xuất khẩu, nhập khẩu, phải thực hiện việc kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Hành vi buôn bán trái phép hàng hóa qua biên giới là vi phạm về quản lý kinh tế, vi phạm về hoạt động xuất nhập khẩu có thể ảnh hưởng đến an ninh kinh tế, xâm phạm đến quyền lợi của các tổ chức cá nhân.

Bản chất của buôn lậu là hành vi buôn bán trái phép hàng hóa qua biên giới hoặc qua khu vực khu phi thuế quan. Nếu hàng hóa buôn lậu có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên hoặc đã bị phạt hành chính, đã bị kết án mà còn vi phạm thì người thực hiện hành vi buôn lậu sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.



Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp. Ảnh: Văn Cường.

Cụ thể, Điều 188 Bộ luật hình sự 2015 quy định: Người nào buôn bán qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái pháp luật hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; Vật phạm pháp là di vật, cổ vật.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: Vật phạm pháp trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên; Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên; Lợi dụng chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác.

Ngoài ra cơ quan điều tra cũng đã thu thập các chứng cứ để làm rõ: Trang còn liên hệ với các đối tượng tại Hồng Kông (Trung Quốc) thông qua ứng dụng WeChat để đặt mua các sản phẩm giả nhãn hiệu Van Cleef, Louis Vuitton và Bvlgari đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ hơn 300 sản phẩm trang sức gồm vòng cổ, lắc tay, nhẫn giả các thương hiệu nổi tiếng cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chế tác như máy đánh bóng, máy hàn laser, máy cán vàng, máy khắc và số lượng lớn hóa chất phục vụ sản xuất.

Như vậy theo luật sư Cường, hành vi mua vàng nguyên liệu và vàng thành phẩm ở nước ngoài rồi vận chuyển vào Việt Nam để bán nhưng không kê khai, không khai báo theo đúng thủ tục là hành vi buôn lậu.

Với giá trị hàng hóa đặc biệt lớn như vậy thì các bị can trong vụ án này có thể sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất quy định tại Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự 2015 là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

Điều đáng chú ý là tội danh này là tội phạm về kinh tế, ngoài việc vật chứng của vụ án sử dụng vào mục đích phạm tội, do phạm tội mà có bị thu giữ, xung vào công quỹ Nhà nước thì người phạm tội còn có thể bị phạt tiền là hình phạt bổ sung và còn có thể bị xử lý đối với pháp nhân thương mại phạm tội.

Ngoài ra, theo luật sư Cường, trong vụ án này, cơ quan điều tra còn khởi tố một số bị can về tội “xâm phạm quyền sở hữu công công nghiệp”, hành vi được xác định là giả thương hiệu, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ tại Việt Nam ở quy mô thương mại, giá trị hàng hóa đặc biệt lớn nên hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm quy định tại điều 226 Bộ luật hình sự.

Điều 226 Bộ luật hình 2015 quy định về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, với khung hình phạt thấp nhất là 6 tháng, cao nhất 5 năm tù.



