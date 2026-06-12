Chủ đề nóng

Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2026
Đi tìm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa"
Sáp nhập thôn, tổ dân phố toàn quốc
Ca sĩ Miu Lê sử dụng ma túy
World cup 2026
Siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng
Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
Chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam XI và Đại hội Hội Nông dân Việt Nam IX (nhiệm kỳ 2026-2031)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
Bạn đọc
Thứ sáu, ngày 12/06/2026 06:34 GMT+7

Vụ triệt phá đường dây buôn lậu gần 200kg vàng và sản xuất hơn 10.000 trang sức giả dưới góc nhìn pháp lý

+ aA -
Quang Minh Thứ sáu, ngày 12/06/2026 06:34 GMT+7
Sau khi vận chuyển trót lọt vàng vào Việt Nam, các đối tượng chia nhỏ, hợp thức hóa và đưa ra thị trường tiêu thụ, gây khó khăn cho cơ quan chức năng. Theo luật sư, trong vụ việc này, nhóm đối tượng gây ra vụ việc có thể sẽ phải đối mặt với trách nhiệm hình sự, với khung hình phạt nghiêm khắc.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Công an triệt phá đường dây buôn lậu vàng với quy mô lớn

Ngày 10/6/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 15 bị can về các tội "Buôn lậu" và "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Hải quan Việt Nam phát hiện nhiều vụ buôn lậu vàng qua đường hàng không

Cụ thể, lực lượng chức năng đã triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng; đồng thời làm rõ đường dây buôn lậu khoảng 200kg vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ, trị giá gần 1.000 tỷ đồng, thu giữ hơn 8kg vàng cùng nhiều tang vật liên quan.

Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ hơn 300 sản phẩm trang sức gồm vòng cổ, lắc tay, nhẫn giả các thương hiệu nổi tiếng cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chế tác như máy đánh bóng, máy hàn laser, máy cán vàng, máy khắc và số lượng lớn hóa chất phục vụ sản xuất.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2022 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã đưa ra thị trường hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả các thương hiệu Van Cleef, Bvlgari, Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Tiffany & Co. và Chrome Hearts, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng.

Số các trang sức giả thương hiệu nổi tiếng trên thế giởi. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 5 bị can về các tội "Buôn lậu" và "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" gồm: Đào Thùy Trang (SN 1999), Nguyễn Thị Diệu Linh (SN 2000), Phạm Văn Đức (SN 1994), Hồ Khắc Châu (SN 1988), Nguyễn Văn Huy (SN 1993), cùng trú tại TP.HCM.

Khởi tố 3 bị can về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" gồm: Nguyễn Văn Phúc (SN 1988), Nguyễn Thị Bích Trâm (SN 2005), cùng trú tại tỉnh Đồng Tháp và Trần Nguyễn Trâm Anh (SN 1991, trú tại TP.HCM).

Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố bị can Trần Duy Phú (SN 1982, trú tại TP.HCM) về tội "Buôn lậu".

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Nhóm đối tượng sẽ bị xem xét trách nhiệm hình sự

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, đây là vụ án hình sự về tội phạm xâm phạm quản lý kinh tế đặc biệt lớn, phạm vi hoạt động, giá trị tài sản rất lớn, có sự tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế, xâm phạm đến quyền sở hữu công nghiệp được pháp luật bảo vệ.

Pháp luật Việt Nam có nhiều quy định về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu. Những hàng hóa buôn bán qua biên giới phải kê khai, khai báo hải quan và tuân thủ các quy định của pháp luật, xuất khẩu, nhập khẩu, phải thực hiện việc kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Hành vi buôn bán trái phép hàng hóa qua biên giới là vi phạm về quản lý kinh tế, vi phạm về hoạt động xuất nhập khẩu có thể ảnh hưởng đến an ninh kinh tế, xâm phạm đến quyền lợi của các tổ chức cá nhân.

Bản chất của buôn lậu là hành vi buôn bán trái phép hàng hóa qua biên giới hoặc qua khu vực khu phi thuế quan. Nếu hàng hóa buôn lậu có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên hoặc đã bị phạt hành chính, đã bị kết án mà còn vi phạm thì người thực hiện hành vi buôn lậu sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp. Ảnh: Văn Cường.

Cụ thể, Điều 188 Bộ luật hình sự 2015 quy định: Người nào buôn bán qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái pháp luật hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; Vật phạm pháp là di vật, cổ vật.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: Vật phạm pháp trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên; Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên; Lợi dụng chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác.

Ngoài ra cơ quan điều tra cũng đã thu thập các chứng cứ để làm rõ: Trang còn liên hệ với các đối tượng tại Hồng Kông (Trung Quốc) thông qua ứng dụng WeChat để đặt mua các sản phẩm giả nhãn hiệu Van Cleef, Louis Vuitton và Bvlgari đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ hơn 300 sản phẩm trang sức gồm vòng cổ, lắc tay, nhẫn giả các thương hiệu nổi tiếng cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chế tác như máy đánh bóng, máy hàn laser, máy cán vàng, máy khắc và số lượng lớn hóa chất phục vụ sản xuất.

Như vậy theo luật sư Cường, hành vi mua vàng nguyên liệu và vàng thành phẩm ở nước ngoài rồi vận chuyển vào Việt Nam để bán nhưng không kê khai, không khai báo theo đúng thủ tục là hành vi buôn lậu.

Với giá trị hàng hóa đặc biệt lớn như vậy thì các bị can trong vụ án này có thể sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất quy định tại Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự 2015 là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

Điều đáng chú ý là tội danh này là tội phạm về kinh tế, ngoài việc vật chứng của vụ án sử dụng vào mục đích phạm tội, do phạm tội mà có bị thu giữ, xung vào công quỹ Nhà nước thì người phạm tội còn có thể bị phạt tiền là hình phạt bổ sung và còn có thể bị xử lý đối với pháp nhân thương mại phạm tội.

Ngoài ra, theo luật sư Cường, trong vụ án này, cơ quan điều tra còn khởi tố một số bị can về tội “xâm phạm quyền sở hữu công công nghiệp”, hành vi được xác định là giả thương hiệu, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ tại Việt Nam ở quy mô thương mại, giá trị hàng hóa đặc biệt lớn nên hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm quy định tại điều 226 Bộ luật hình sự.

Điều 226 Bộ luật hình 2015 quy định về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, với khung hình phạt thấp nhất là 6 tháng, cao nhất 5 năm tù.

Tham khảo thêm

Đường dây buôn lậu vàng, bạc xuyên quốc gia quy mô lớn bị triệt phá

Đường dây buôn lậu vàng, bạc xuyên quốc gia quy mô lớn bị triệt phá

Hải quan Việt Nam phát hiện nhiều vụ buôn lậu vàng qua đường hàng không

Hải quan Việt Nam phát hiện nhiều vụ buôn lậu vàng qua đường hàng không

“Bà trùm” buôn lậu vàng qua cửa khẩu Lao Bảo bị kê biên 21 bất động sản

“Bà trùm” buôn lậu vàng qua cửa khẩu Lao Bảo bị kê biên 21 bất động sản

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nhân tài ngành nào khi vào quân đội có thể được phong thẳng quân hàm Thiếu tá?

Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II khi vào Quân đội nhân dân Việt Nam theo chính sách thu hút, tuyển dụng nhân tài có thể được xem xét phong quân hàm sĩ quan Thiếu tá.

Những loại xe ô tô không phải lắp ghế trẻ em từ ngày 1/7

Bạn đọc
Những loại xe ô tô không phải lắp ghế trẻ em từ ngày 1/7

Công trình nâng cấp trường mẫu giáo ở Cà Mau chưa thi công xong, chủ đầu tư đã nghiệm thu, thanh toán 100% giá trị

Bạn đọc
Công trình nâng cấp trường mẫu giáo ở Cà Mau chưa thi công xong, chủ đầu tư đã nghiệm thu, thanh toán 100% giá trị

Vụ dỡ ban công vi phạm trật tự xây dựng ở xã Tây Phương (Hà Nội): Người phải thi hành án từng "chống đối"

Bạn đọc
Vụ dỡ ban công vi phạm trật tự xây dựng ở xã Tây Phương (Hà Nội): Người phải thi hành án từng 'chống đối'

Báo động tình trạng độ chế xe đạp điện ở Lâm Đồng, tốc độ đạt đến 100km/h

Bạn đọc
Báo động tình trạng độ chế xe đạp điện ở Lâm Đồng, tốc độ đạt đến 100km/h

Đọc thêm

Bài dự thi 'Ngày mai trong mắt em': “Trong lòng tôi, một ngọn lửa ước mơ đã được thắp lên rực rỡ”
Xã hội

Bài dự thi "Ngày mai trong mắt em": “Trong lòng tôi, một ngọn lửa ước mơ đã được thắp lên rực rỡ”

Xã hội

"Ngày mai, cha sẽ vẫn đi phơi gạch, mẹ vẫn sẽ may mùng... nhưng trong lòng tôi, một ngọn lửa ước mơ đã được thắp lên rực rỡ".

Sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở Đà Nẵng, phường Hội An dự kiến chỉ giảm có 4 tổ dân phố, vì sao?
Nhà nông

Sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở Đà Nẵng, phường Hội An dự kiến chỉ giảm có 4 tổ dân phố, vì sao?
6

Nhà nông

Sau đợt sáp nhập, sắp xếp quy mô lớn, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng (địa phận thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ) đã trở thành địa bàn hạt nhân của không gian đô thị di sản. Để sắp xếp thôn, tổ dân phố 2026 (sáp nhập thôn, tổ dân phố) phường dự kiến từ 18 tổ dân phố giảm xuống còn 14 tổ dân phố (TDP).

Cặp vợ chồng hiếm có của Việt Nam: Cùng là Nghệ sĩ Nhân dân, cùng được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh
Văn hóa - Giải trí

Cặp vợ chồng hiếm có của Việt Nam: Cùng là Nghệ sĩ Nhân dân, cùng được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh

Văn hóa - Giải trí

Trong lịch sử nghệ thuật Việt Nam, không nhiều gia đình có hai Nghệ sĩ Nhân dân cùng được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh – phần thưởng cao quý nhất dành cho những cống hiến xuất sắc trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

21 tuổi được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối, bác sĩ cảnh báo dấu hiệu thanh niên không được chủ quan
Xã hội

21 tuổi được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối, bác sĩ cảnh báo dấu hiệu thanh niên không được chủ quan

Xã hội

2 tháng trước khi nhập viện vì suy thận, chàng trai đã xuất hiện tình trạng phù toàn thân, tăng khoảng 5kg nhưng chủ quan nên không đi khám.

Cử nhân khoa học bỏ phố về vườn đào ao nuôi dày đặc cá ngon bình dân ở Tây Ninh mới, địa phận Long An cũ
Nhà nông

Cử nhân khoa học bỏ phố về vườn đào ao nuôi dày đặc cá ngon bình dân ở Tây Ninh mới, địa phận Long An cũ

Nhà nông

Gác lại tấm bằng cử nhân nông lâm và công việc của một cán bộ khoa học, anh Lê Văn Thông, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, Long An trước đây, nay là xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh mới, về đào ao nuôi cá trê vàng dày đặc, loại cá ngon bình dân.

Từng bị bán giá kèm “lạc” tại đại lý, Hyundai Tucson giờ ưu đãi lớn rẻ ngang KIA Seltos
Khoa học Công nghệ

Từng bị bán giá kèm “lạc” tại đại lý, Hyundai Tucson giờ ưu đãi lớn rẻ ngang KIA Seltos

Khoa học Công nghệ

Nhờ nhận ưu đãi đến 68 triệu đồng, giá khởi điểm của Hyundai Tucson Tiêu chuẩn chỉ 700 triệu đồng, rẻ ngang xe hạng B như KIA Seltos.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Điều tra vụ thi thể thiếu niên phân hủy trong bệnh viện; 'vườn' cần sa trồng tinh vi tại phòng ngủ
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Điều tra vụ thi thể thiếu niên phân hủy trong bệnh viện; "vườn" cần sa trồng tinh vi tại phòng ngủ

Pháp luật

Điều tra vụ phát hiện thi thể thiếu niên phân hủy trong khuôn viên bệnh viện; phát hiện "vườn" cần sa được trồng một cách tinh vi, hiện đại trong... phòng ngủ; bắt giam bị can xâm hại cô gái hạn chế nhận thức, khiến nạn nhân mang thai... là những tin nóng 24 giờ qua.

Di sản lớn nhất Steve Jobs để lại không chỉ là Apple
Khoa học Công nghệ

Di sản lớn nhất Steve Jobs để lại không chỉ là Apple

Khoa học Công nghệ

Trong lịch sử công nghệ hiện đại, rất ít doanh nhân có sức ảnh hưởng sâu rộng như Steve Jobs. Ông là người đồng sáng lập Apple hay người góp phần tạo nên những sản phẩm thay đổi thế giới như Macintosh, iPhone hay iPad và còn để lại một di sản tinh thần đặc biệt qua bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp Đại học Stanford năm 2005.

Thượng thọ cả nghìn năm tuổi, khu rừng này ở Phú Thọ mới (địa phận tỉnh Hòa Bình cũ) các cây gỗ nghiến đồ sộ, khổng lồ
Nhà nông

Thượng thọ cả nghìn năm tuổi, khu rừng này ở Phú Thọ mới (địa phận tỉnh Hòa Bình cũ) các cây gỗ nghiến đồ sộ, khổng lồ

Nhà nông

Xóm Bo Trẳm, xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ mới (địa phận xã Ngổ Luông, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cũ) được bao bọc bởi một “tấm khiên xanh” khổng lồ-rừng gỗ nghiến tuổi thọ cả nghìn năm tuổi, cùng núi đá tai mèo sừng sững của Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn-Ngổ Luông.

Hà Nội đề xuất hỗ trợ 60% giá trị nhà, đất chưa có sổ đỏ khi thu hồi
Nhà đất

Hà Nội đề xuất hỗ trợ 60% giá trị nhà, đất chưa có sổ đỏ khi thu hồi

Nhà đất

Hà Nội đề xuất hỗ trợ tới 60% giá trị nhà, đất đối với một số trường hợp chưa được cấp sổ đỏ khi Nhà nước thu hồi đất. Nhiều công trình xây dựng không hợp pháp cũng được xem xét hỗ trợ 20% giá trị bồi thường.

Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi trục lợi nhà ở xã hội, kiểm tra dự án IEC Residences
Nhà đất

Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi trục lợi nhà ở xã hội, kiểm tra dự án IEC Residences

Nhà đất

UBND TP. Hà Nội yêu cầu kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh về tình trạng trục lợi chính sách nhà ở xã hội. Động thái này diễn ra trong bối cảnh xuất hiện phản ánh liên quan đến việc sử dụng nhà ở xã hội không đúng quy định tại dự án IEC Residences.

Sau đề thi Văn nhiều tranh cãi, sáng nay (12/6) thí sinh bước vào buổi thi tốt nghiệp THPT 2026 cuối với 2 môn tự chọn
Xã hội

Sau đề thi Văn nhiều tranh cãi, sáng nay (12/6) thí sinh bước vào buổi thi tốt nghiệp THPT 2026 cuối với 2 môn tự chọn

Xã hội

Sáng 12/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi thứ hai, cũng là ngày cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ông Trump hủy bỏ kế hoạch ném bom huỷ diệt Iran vào phút chót
Thế giới

Ông Trump hủy bỏ kế hoạch ném bom huỷ diệt Iran vào phút chót

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy bỏ các cuộc tấn công theo kế hoạch vào Iran, nói rằng các cuộc đàm phán với Cộng hòa Hồi giáo đang tiến triển với giới lãnh đạo cao nhất của nước này. Thông báo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông một lần nữa đe dọa sẽ tấn công Iran “rất mạnh”.

Sáp nhập thôn, tổ dân phố mới nhất ở Hưng Yên (địa phận Thái Bình cũ), tên TDP ở phường Vũ Phúc sẽ là số đếm?
Nhà nông

Sáp nhập thôn, tổ dân phố mới nhất ở Hưng Yên (địa phận Thái Bình cũ), tên TDP ở phường Vũ Phúc sẽ là số đếm?

Nhà nông

Về sáp nhập thôn, tổ dân phố mới nhất ở Hưng Yên, theo dự thảo đề án sắp xếp thôn, tổ chức lại tổ dân phố và đổi tên tổ dân phố, phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên dự kiến giảm từ 33 tổ dân phố xuống còn 15 tổ dân phố (TDP), với tên gọi mới được đánh số thứ tự từ 1 đến 15.

Con số may mắn hôm nay 12/6: Sửu tiền đến dễ dàng, Mão lợi nhuận dồi dào, Dần bảo vệ tài sản tránh bị lừa
Gia đình

Con số may mắn hôm nay 12/6: Sửu tiền đến dễ dàng, Mão lợi nhuận dồi dào, Dần bảo vệ tài sản tránh bị lừa

Gia đình

Theo con số may mắn hôm nay 12/6, con giáp tuổi Sửu được quý nhân giúp đỡ, là thời điểm tốt nhất để ký kết hợp đồng, thỏa thuận và hợp tác.

Julián Quiñones - Ngôi sao ghi bàn đầu tiên tại World Cup 2026: Cậu bé nghèo từ chối khoác áo ĐT Colombia
Thể thao

Julián Quiñones - Ngôi sao ghi bàn đầu tiên tại World Cup 2026: Cậu bé nghèo từ chối khoác áo ĐT Colombia

Thể thao

Từ một cậu bé Colombia vô danh ở vùng Nariño xa xôi, Julián Quiñones đã trở thành người ghi bàn đầu tiên của World Cup trên đất Mexico. Đó là minh chứng rằng trong bóng đá, đôi khi ranh giới của quốc tịch không quan trọng bằng nơi trái tim tìm thấy sự thuộc về.

Mexico thắng Nam Phi trong trận khai mạc World Cup 2026 có 3 thẻ đỏ
Thể thao

Mexico thắng Nam Phi trong trận khai mạc World Cup 2026 có 3 thẻ đỏ

Thể thao

Mexico đã thắng 2-0 trước Nam Phi trong trận khai mạc World Cup 2026 khi cuộc đọ sức này để lại dấu ấn với 3 thẻ đỏ.

Khai mạc World Cup 2026: Một đêm rực lửa giữa lòng Mexico
Thể thao

Khai mạc World Cup 2026: Một đêm rực lửa giữa lòng Mexico

Thể thao

World Cup 2026 đã chính thức mở màn bằng một đại tiệc âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc tại sân vận động Azteca - biểu tượng bất tử của bóng đá thế giới.

Hàn Quốc vs CH Czech (9h00 ngày 12/6, Bảng A World Cup 2026: Hiệp 1 bùng nổ
Thể thao

Hàn Quốc vs CH Czech (9h00 ngày 12/6, Bảng A World Cup 2026: Hiệp 1 bùng nổ

Thể thao

Theo tỷ lệ tham khảo trước trận Hàn Quốc vs CH Czech, nhà cái đưa mức tài xỉu cả trận ở ngưỡng 2 đến 2,5 bàn, đồng thời đánh giá đây là cặp đấu khá cân bằng khi tỷ lệ thắng của hai đội không quá chênh lệch.

Đêm tân hôn với chồng già hơn 17 tuổi, anh làm một việc khó tin khiến tôi run rẩy, nước mắt như mưa
Gia đình

Đêm tân hôn với chồng già hơn 17 tuổi, anh làm một việc khó tin khiến tôi run rẩy, nước mắt như mưa

Gia đình

Đêm tân hôn, tôi ngồi cứng đờ ở mép giường. Chúng tôi chỉ nắm tay nhau 2 lần, vậy mà giờ chúng tôi sẽ phải ngủ cùng nhau, sắp làm chuyện gần gũi nhất.

Xem trực tiếp Mexico vs Nam Phi trên kênh nào?
Thể thao

Xem trực tiếp Mexico vs Nam Phi trên kênh nào?

Thể thao

Tâm điểm bóng đá đêm nay là trận khai mạc World Cup 2026 giữa Mexico và Nam Phi vào lúc 2h ngày 12/6. Vậy trận đấu này được phát sóng trực tiếp trên kênh nào?

Cai trị người Hán 300 năm, người Mãn Châu đã bị đồng hoá ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Cai trị người Hán 300 năm, người Mãn Châu đã bị đồng hoá ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao ảnh hưởng văn hóa Mãn Châu ở Trung Quốc dần phai nhạt, trong khi văn hóa Mông Cổ lại được cho là có tác động sâu rộng trong thời kỳ cai trị của họ?

Link xem trực tiếp lễ khai mạc World Cup 2026 trên VTV
Thể thao

Link xem trực tiếp lễ khai mạc World Cup 2026 trên VTV

Thể thao

Dàn sao nổi tiếng, những tiết mục nghệ thuật hoàng tránh ở lễ khai mạc hứa hẹn sẽ "hâm nóng" bầu không khí World Cup 2026.

Hàn Tín tài giỏi như vậy, vì sao thời trẻ lại đến cơm ăn cũng không kiếm nổi?
Đông Tây - Kim Cổ

Hàn Tín tài giỏi như vậy, vì sao thời trẻ lại đến cơm ăn cũng không kiếm nổi?

Đông Tây - Kim Cổ

Nếu cuối đời nhà Tần không xảy ra đại loạn, rất có thể Hàn Tín sẽ chết đói trong một góc phố nào đó, hoặc bị đám lưu manh ức hiếp đến hết đời. Thậm chí, ông có lẽ cũng không lấy nổi một người vợ.

Link xem trực tiếp Mexico vs Nam Phi trên VTV3
Thể thao

Link xem trực tiếp Mexico vs Nam Phi trên VTV3

Thể thao

Dân Việt gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp Mexico vs Nam Phi trên VTV3. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 12/7 (theo giờ Việt Nam).

Từ tiếng kèn Vuvuzela đến Azteca
Thể thao

Từ tiếng kèn Vuvuzela đến Azteca

Thể thao

Tháng 6/2010, trận khai mạc World Cup giữa Nam Phi và Mexico diễn ra trong miền ký ức chưa xa. Khi ấy, thế giới vẫn đang loay hoay sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008, mạng xã hội mới chỉ bắt đầu định hình cách con người kết nối, còn World Cup vẫn là giải đấu của 32 đội tuyển.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh bất ngờ từ chức
Thế giới

Bộ trưởng Quốc phòng Anh bất ngờ từ chức

Thế giới

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết Thủ tướng Keir Starmer đang thất bại trong việc đảm bảo đủ kinh phí để đáp ứng các nghĩa vụ của NATO.

Hàn Quốc và CH Czech (9h ngày 12/6, Bảng A World Cup 2026): Khó nhiều thẻ vàng
Thể thao

Hàn Quốc và CH Czech (9h ngày 12/6, Bảng A World Cup 2026): Khó nhiều thẻ vàng

Thể thao

Trận đấu giữa Hàn Quốc và CH Czech thuộc bảng A World Cup 2026, diễn ra lúc 9h00 ngày 12/6, được dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ nhưng không quá quyết liệt. Vì thế, lựa chọn dưới 4 thẻ vàng là kịch bản khá sáng dựa trên các dữ liệu thống kê.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Cải cách tư pháp giai đoạn mới, bảo vệ công lý và kiến tạo niềm tin
Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Cải cách tư pháp giai đoạn mới, bảo vệ công lý và kiến tạo niềm tin

Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tư duy mới là phải đặt Cải cách tư pháp trong chu trình pháp quyền thống nhất: xây dựng pháp luật tốt, tổ chức thi hành pháp luật nghiêm, tư pháp liêm chính...

Xem trực tiếp khai mạc World Cup 2026 trên kênh nào, lúc mấy giờ?
Thể thao

Xem trực tiếp khai mạc World Cup 2026 trên kênh nào, lúc mấy giờ?

Thể thao

Những bữa tiệc âm nhạc và văn hóa đầy màu sắc tại Mexico, Canada và Mỹ hứa hẹn mang đến 3 buổi lễ khai mạc rực rỡ cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2026.

Tin đọc nhiều

1

Giá vàng hôm nay (11/6): Liên tục giảm sâu

Giá vàng hôm nay (11/6): Liên tục giảm sâu

2

Giá vàng hôm nay mới nhất (11/6) tiếp đà giảm mạnh: Người mua và bán xếp hàng đông nghịt

Giá vàng hôm nay mới nhất (11/6) tiếp đà giảm mạnh: Người mua và bán xếp hàng đông nghịt

3

Mexico vs Nam Phi (2h ngày 12/6): El Tri dẫn bàn ngay trong hiệp 1?

Mexico vs Nam Phi (2h ngày 12/6): El Tri dẫn bàn ngay trong hiệp 1?

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (10/6) rơi tự do: Người mua "mất hút", cửa hàng bán ra không giới hạn

Giá vàng hôm nay mới nhất (10/6) rơi tự do: Người mua 'mất hút', cửa hàng bán ra không giới hạn

5

Từ vài chục con gà, nay một ông nông dân xã Lương Sơn, tỉnh Thanh Hóa gây dựng trang trại 14.000 con/lứa

Từ vài chục con gà, nay một ông nông dân xã Lương Sơn, tỉnh Thanh Hóa gây dựng trang trại 14.000 con/lứa