Vụ "trúng" 4 biển số đẹp ở Đồng Nai: 4 chiếc xe máy mua 1,2 tỷ đồng từ tiệm cầm đồ

4 xe sang "bấm được biển số đẹp"

Ngày 2/4, theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, 4 chiếc xe liên quan vụ "bấm được biển số đẹp", vợ chồng Trương Tấn Ph. và Nguyễn Thị Thùy Tr. (ngụ tại xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) mua từ tiệm cầm đồ của ông Đ.P. ở TP.Long Khánh.

Phó Công an xã Sông Nhạn đã bị tạm đình chỉ công tác 2 tháng sau vụ "bấm biển số đẹp". Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo những người chơi xe ở Đồng Nai, Đ.P. là một trong những người làm nghề cầm đồ có tiếng tại TP.Long Khánh. Ngoài ra, ông Đ.P. cũng chuyên mua đi bán lại xe máy hạng sang và sở hữu nhiều chiếc xe xịn gây choáng ngợp trong giới chơi xe.

Sau khi thông tin vợ chồng anh Ph., chị Tr. bấm được 4 biển số siêu đẹp gây xôn xao dư luận, Công an Đồng Nai đã vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc. Ông Đ.P. cũng là người liên tục được công an mời lên nhiều lần để lấy lời khai về 4 chiếc xe trên. Những ngày trước đó Đ.P. vẫn sử dụng mạng xã hội bình thường, tuy nhiên đến ngày 2/4 bất ngờ trang cá nhân Facebook của Đ.P. đã được khóa lại, các thông tin về mua bán xe, cầm đồ đã “biến mất”.

Biển số ngũ quý 8 của chiếc xe Yaz của chị Tr. Ảnh: Tuệ Mẫn

Liên quan đến vụ việc này, trước đó chia sẻ với báo chí, vợ chồng anh Ph., chị Tr. cho biết đã mua xe từ một cửa hàng tại TP.Long Khánh với giá tổng là 1,2 tỷ đồng, trong đó 2 chiếc xe Yaz có giá 800 triệu đồng. Việc bấm biển số xe là do người của cửa hàng thực hiện, vợ chồng anh Ph. chỉ có mặt chờ ký giấy theo đúng ngày hẹn.

Việc vợ chồng anh Ph., chị Tr. trúng cùng lúc 4 biển số đẹp gắn cho các xe gồm: Biển số 60B6-888.89 là xe hiệu Suzuki RGV120; biển số 60B6-888.86 xe hiệu xe SH150i; biển số 60B6-888.88 và biển số xe 60B6-888.68 cho 2 chiếc xe máy cùng mang nhãn hiệu Yaz, gây xôn xao dư luận. Cả hai liên tục bị công an mời lên làm việc, yêu cầu tường trình vụ việc…

Liên quan đến vụ 4 biển số xe đẹp, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm đình chỉ công tác 2 tháng đối với trung tá Phạm Thanh Xuân (Phó Công an xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai), người được giao nhiệm vụ quản lý việc bấm biển số tại địa phương. Đồng thời, Cục Cảnh sát giao thông (C08) và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục làm rõ vụ việc.

Theo nguồn tin, hiện có một số chiếc xe trong vụ "bấm được biển số đẹp" đã bị cơ quan công an tạm giữ để phục vụ công tác xác minh.

Như tin đã đưa, trước đó vào ngày 29/3, vợ chồng anh Ph., chị Tr. đến Công an xã Sông Nhạn bấm biển số xe máy. Anh Ph. nhận được biển số 60B6-888.89 cho chiếc xe hiệu Suzuki RGV120 và biển số 60B6-888.86 cho xe Honda SH150i; chị Tr. nhận biển số 60B6-888.88 và biển 60B6-888.68 cho 2 chiếc xe cùng mang nhãn hiệu Yamaha Yaz. Ngay trong ngày, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra xuống Công an xã Sông Nhạn xác minh. Đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong hồ sơ, máy móc...