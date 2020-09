Vụ Trưởng khoa Bệnh viện bỗng nhiên "mất chức": Bất nhất trong nội dung trả lời của Bệnh viện

Sau bài viết của Báo Điện tử Dân Việt "An Giang: Trưởng khoa Bệnh viện bỗng nhiên "mất chức"?!", trên Cổng thông tin Điện tử tỉnh An Giang đã đăng Thông cáo báo chí của Bệnh viện Mắt - Tai Mũi họng - Răng hàm mặt tỉnh An Giang (gọi tắt là Bệnh viện Mắt).

Thông cáo cho biết, bài viết “An Giang: Trưởng khoa bệnh viện bỗng nhiên mất chức” được đăng trên Báo Dân Việt ngày 29/8/2020 đã đưa thông tin khá đầy đủ về nội dung đơn khiếu nại của Bác sĩ Bùi Văn Chánh – Trưởng Khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt An Giang) khiếu nại về việc cố ý làm trái, gây mất đoàn kết nội bộ của cán bộ viên chức Nhà nước của Giám đốc Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt An Giang. Tuy nhiên, nội dung thông tin Bệnh viện Mắt cung cấp qua thông cáo báo chí có một số điểm bất nhất. Bổ nhiệm lại Trưởng khoa theo Quy định nào?

Theo nội dung thông cáo, Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt An Giang đã thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Trưởng khoa Tai Mũi Họng thuộc Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt An Giang theo quy định. Đến bước 3: lấy phiếu kín của tập thể lãnh đạo cơ quan có tỷ lệ 33,33%, xét thấy, quy trình bổ nhiệm lại của BS Bùi Văn Chánh không đạt điều kiện bổ nhiệm lại (có phiếu đồng ý <50%). Bệnh viện cho rằng đã thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Trưởng khoa đối với bác sỹ Chánh theo Quy định số 01-QĐ/TU ngày 24/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang. Căn cứ vào Điều 15, Điều 26 Quy định số 01-QĐi/TU ngày 24/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, BV ban hành Quyết định số 44/QĐ-BV về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại ngày 11/1/2019 do bà Mã Lan Thanh, Giám đốc BV ký để thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cấp trưởng, phó khoa, phòng thuộc thẩm quyền của Giám đốc Bệnh viện quản lý. Quyết định số 44/QĐ-BV được cụ thể hóa từ Quy định số 01-QĐ/TU nhưng BV Mắt lại thực hiện việc bổ nhiệm lại chức danh Trưởng khoa theo số Quy định 01- QĐi/TU Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, Quy định số 01-QĐ/TU ngày 24/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang chỉ áp dụng cho việc bổ nhiệm đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Bệnh viện thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Do đó việc bổ nhiệm lại cho bác sỹ Chánh phải áp dụng Quyết định số 44/ QĐ-BV, chứ không phải áp dụng Quy định số 01-QĐ/TU ngày 24/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.

Ngày 30/8, phóng viên Dân Việt tiếp tục liên hệ qua điện thoại với bà Mã Lan Thanh - Giám đốc BV Mắt để xin cuộc hẹn trao đổi về đơn khiếu nại của bác sỹ Chánh nhưng bà Thanh vẫn từ chối với lý do bận rất nhiều cuộc họp. "Tất cả những gì chị họp ở BV đã đưa lên hết trong thông cáo báo chí trên cổng Thông tin điện tử tỉnh An Giang, có gì thì em trích dẫn nội dung thông cáo báo chí đã đăng. Khi nào có kết luận cuối cùng của cấp trên chị sẽ thông báo cho em biết"- bà Thanh nói. Nhưng đến sáng ngày 31/8, bà Thanh chủ động gọi điện thoại lại cho phóng viên Dân Việt hẹn 15h cùng ngày gặp để trao đổi về đơn khiếu nại của bác sỹ Chánh. Ngay sau đó bà Thanh lại gọi lại cho phóng viên cáo bận vì có cuộc họp Tỉnh ủy đột xuất! Mất chức hay chưa? Cũng theo nội dung thông cáo báo chí mà BV này đưa ra, quy trình bổ nhiệm lại của bác sỹ Chánh không đạt điều kiện bổ nhiệm lại, Giám đốc BV đã có Tờ trình số 01-TTr/CB gửi Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Sở Y tế An Giang xin ý kiến về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Trưởng khoa Tai Mũi Họng thuộc BV Mắt.

Thông cáo báo chí cho rằng: "Đến thời điểm hiện tại, trong khi chờ quyết định của cơ quan có thẩm quyền, Giám đốc Bệnh viện chưa ra bất kỳ một thông báo hay một quyết định nào đối với chức vụ Trưởng khoa của Bác sĩ Bùi Văn Chánh". Nhưng theo thông tin Dân Việt có được, ngày 16/7/2020, tại cuộc họp chi ủy, bà Mã Lan Thanh đã thông báo không bổ nhiệm lại Trưởng Khoa đối với bác sỹ Chánh và bàn giao nhiệm vụ cho Phó Trưởng khoa Phùng Khánh Quyên phụ trách Khoa Tai Mũi họng. Đồng thời, thông báo rút lại chức vụ Tổ trưởng Tổ đảng tổ 1 của bác sỹ Chánh để giao lại cho ông Phùng Hùng Cường làm Tổ trưởng. Nội dung biên bản cuộc họp Khoa Tai Mũi họng ngày 24/7cũng nêu rõ, thống nhất giao quyền quản lý và phụ trách mọi hoạt động khoa này cho bác sỹ Phùng Khánh Quyên và bác sỹ Chánh cũng đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài sản của khoa lại cho bác sỹ Quyên. Cũng tại cuộc họp này đã thông báo toàn khoa việc rút lại chức vụ Tổ trưởng Tổ đảng tổ 1 của bác sỹ Chánh để giao lại cho ông Cường làm Tổ trưởng. Thông cáo của Bệnh viện cũng xác nhận việc ông Phùng Hùng Cường bỏ phiếu hai lần. Cụ thể, ngày 7/7/2020, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính tiến hành thực hiện các bước theo quy định. Kết quả lần I: có 10/20 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 50%, nên Chi ủy và Ban Giám đốc tiến hành họp xem xét, khi họp đã phát hiện ông Phùng Hùng Cường - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính kiêm 2 chức danh (Trưởng phòng Tổ chức Hành chính và Quản lý khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh) đã bỏ 2 phiếu. Đúng thực tế có 19 người họp thì có 19 phiếu, Bí thư – Giám đốc Bệnh viện quyết định hủy bỏ kết quả bỏ phiếu và yêu cầu ông Phùng Hùng Cường viết tường trình giải trình, giao đồng chí Trần Thị Lài – Phó Giám đốc Bệnh viện lập biên bản, đồng thời tiến hành họp tập thể cán bộ chủ chốt của Bệnh viện lần II để bỏ phiếu lại với 19 người có mặt.

Kết quả lần II: có 12/19 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 63,16% (có các biên bản họp). Sáng 31/8, phóng viên liên hệ qua điện thoại với ông Ngô Hồng Yến - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang thì được ông Yến xác nhận đơn vị này có nhận đơn khiếu nại của bác sỹ Chánh, cũng như công văn của Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang chuyển và đang cho rà soát xác minh vụ việc để giải quyết. Tuy nhiên, ông Yến cho rằng: "Việc bổ nhiệm trưởng, phó khoa thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan". Điều 15 và Điều 26, tại Quy định số 01-QĐi/TU ngày 24/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang Điều 15. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân cấp cho các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương: Ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, ban thường vụ huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ vào Điều 12 của Quy định này cụ thể hóa quy trình, thủ tục bổ nhiệm đối với cán bộ trong diện được phân cấp quản lý và hướng dẫn cấp dưới thực hiện. Điều 26. Căn cứ Quy định này, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn; lãnh đạo cơ quan, đơn vị cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện và quy định cụ thể việc phân cấp quản lý cán bộ, quy trình bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ quản lý trong phạm vi phụ trách. Báo Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

