Kinh tế
Thứ tư, ngày 05/11/2025 14:32 GMT+7

Vụ Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện Lê Trung Khoa: Bước ngoặt cho thế hệ doanh nghiệp Việt toàn cầu

Nguyễn Thịnh - Vũ Khoa Thứ tư, ngày 05/11/2025 14:32 GMT+7
Vụ Vingroup/VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện Lê Trung Khoa tội phỉ báng đã được toà án Đức đưa ra phán quyết ban đầu ngày 4/11/2025 đánh dấu bước trưởng thành của doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên toàn cầu hóa. Từ “phòng thủ trong nước” sang “chủ động sử dụng luật quốc tế”, các tập đoàn Việt đang định hình chuẩn mực mới: hiểu luật, tôn trọng luật và hành động văn minh.
Như Dân Việt đã đưa tin, tòa án Đức đã có phán quyết vụ Vingroup/VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện Lê Trung Khoa tội vu khống tập đoàn “đưa hối lộ” và gọi là “mafia.” Phán quyết buộc bị đơn gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai sự thật và đối mặt mức phạt 250.000 euro cho mỗi lần tái phạm.

Phán quyết của toà án Đức về vụ Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện Lê Trung Khoa: Thế hệ doanh nghiệp Việt mới, hiểu luật, tôn trọng luật

Trao đổi với PV Dân Việt về vấn đề này, luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng văn phòng Tinh thông Luật cho biết, vụ kiện này khẳng định nguyên tắc cốt lõi, đó là mọi cá nhân, dù mang quốc tịch nào, nhưng khi cư trú và hoạt động trên lãnh thổ một quốc gia đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật sở tại nếu phát ngôn sai sự thật.

Phía ngoài Toà án dân sự thuộc Tòa khu vực Vùng II (Berlin), nơi diễn ra vụ kiện các cá nhân, tổ chức phỉ báng, vu khống Vingroup/VinFast. Ảnh: M.V

Điều này khiến cộng đồng người Việt hoạt động tại nước ngoài nhận thức rõ hơn rằng “tự do ngôn luận không đồng nghĩa với miễn trừ trách nhiệm,” và rằng “nói sai ở đâu – chịu trách nhiệm ở đó.”

Theo luật sư Bình, ở góc độ pháp lý, xu hướng xử lý hành vi phát ngôn sai sự thật trên mạng xã hội hiện không chỉ giới hạn ở Đức hay châu Âu. Tại Việt Nam, Điều 36 Nghị định 147/2024/NĐ-CP cũng quy định rõ: Người sử dụng mạng xã hội phải chịu trách nhiệm về nội dung do mình đăng tải, không được xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác, và phải gỡ bỏ thông tin vi phạm trong vòng 24 giờ kể từ khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Như vậy, dù ở Đức hay Việt Nam, nguyên tắc chung vẫn giữ nguyên: Tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền vu khống hoặc xuyên tạc người khác.

Luật sư Bình cũng cho rằng vụ kiện của Vingroup/VinFast tạo tiền lệ tích cực cho các doanh nghiệp Việt đang toàn cầu hóa. Nó cho thấy việc sử dụng hệ thống pháp lý nước ngoài để bảo vệ uy tín là hoàn toàn khả thi, thay vì chỉ dựa vào yêu cầu gỡ nội dung từ các nền tảng số vốn chậm và kém hiệu quả.

"Vụ kiện góp phần thúc đẩy tranh luận lành mạnh và củng cố hình ảnh doanh nghiệp Việt. Các phát ngôn công khai về doanh nhân, doanh nghiệp giờ đây buộc phải dựa trên dữ kiện, chứng cứ xác thực, thay vì cảm tính", luật sư Bình nhấn mạnh.

Chiến thắng tại một hệ thống pháp lý được tôn trọng như Đức giúp củng cố vị thế của Vingroup/VinFast như một thương hiệu “hành động văn minh – tuân thủ luật quốc tế”, qua đó nâng cao niềm tin của nhà đầu tư và kiều bào vào năng lực pháp lý, minh bạch và uy tín của doanh nghiệp Việt Nam".

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống

Nói về việc doanh nhân, doanh nghiệp Việt dùng hệ thống pháp lý nước ngoài để bảo vệ uy tín, luật sư Bình chia sẻ, xu hướng các doanh nhân Việt Nam, như ông Phạm Nhật Vượng, sử dụng hệ thống pháp lý nước ngoài để bảo vệ uy tín và thương hiệu cho thấy bước chuyển chiến lược trong tư duy quản trị — từ phòng vệ thụ động trong nước sang chủ động áp dụng chuẩn mực pháp lý quốc tế.

Đây là dấu hiệu của một thế hệ doanh nghiệp Việt mới, hiểu luật, tôn trọng luật và biết tận dụng luật toàn cầu để bảo vệ quyền lợi chính đáng.

Tất nhiên luật sư Bình cũng lưu ý rằng việc theo đuổi kiện tụng quốc tế đòi hỏi chiến lược bài bản như xây dựng "cẩm nang ứng phó pháp lý quốc tế” sẵn sàng cho khủng hoảng truyền thông toàn cầu; thiết lập bộ phận giám sát truyền thông và tư vấn pháp lý chuyên nghiệp để phát hiện sớm..., bởi bên cạnh đó là chi phí cao, rào cản thi hành phán quyết.

Dù vậy, luật sư Bình tin tưởng, việc Vingroup/VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khởi kiện thành công tại Đức không chỉ là thắng lợi cá nhân mà còn mở ra một mô hình bảo vệ danh tiếng xuyên biên giới, thể hiện năng lực pháp lý, bản lĩnh hội nhập và ý thức tôn trọng luật quốc tế của doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.

Trong khi đó, chuyên gia truyền thông Đình Nam nêu quan điểm: Vụ việc này là lời nhắc nhở rằng mọi nội dung lan truyền trên không gian mạng dù ở trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam, đều có thể chịu trách nhiệm pháp lý nếu gây tổn hại đến uy tín, danh dự người khác. Tự do truyền thông cần đi cùng với đạo đức và sự kiểm chứng thông tin.

Theo đó, việc khởi kiện, đặc biệt ở các quốc gia có hệ thống tư pháp minh bạch, là cách khẳng định vị thế, đồng thời gửi thông điệp rõ ràng rằng truyền thông phải có trách nhiệm. Nó cũng góp phần thiết lập chuẩn mực mới cho các nội dung xuyên biên giới: tôn trọng sự thật, không lợi dụng truyền thông để thao túng dư luận.


Lý do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chịu án phí trong vụ kiện ông Lê Trung Khoa
Theo phán quyết của toà án Đức ngày 4/11, trong 3 nội dung Vìngroup khởi kiện Lê Trung Khoa, tòa án xử thắng một luận điểm và bác bỏ 2 điểm còn lại. Tuy nhiên, phía Vingroup không chấp nhận nên sẽ kiện tiếp với những nội dung này. Đặc biệt, vụ kiện này chỉ là phiên khẩn cấp để ông Lê Trung Khoa dừng những phát ngôn sai, còn vụ kiện đối với các vấn đề chính sẽ được đưa ra tại phiên xử khác. Vingroup sẽ kiện tới cùng tất cả các vụ.

Cuối cùng, về dư luận cho rằng Vingroup chịu 80% án phí bởi thua kiện là thông tin không chính xác. Theo lý giải, bởi các nước phương Tây có nguyên tắc bảo vệ người yếm thế, một số nước vẫn phân bổ án phí dù thắng hay thua, phân bổ theo từng điểm kiện. Ví dụ như Vinfast mặc dù thắng điều 1 nhưng vẫn phải chịu 3 phần 8 án phí.
Như trước đó Dân Việt đã thông tin, phiên xét theo thủ tục khẩn cấp vụ Vingroup/VinFast khởi kiện ông Lê Trung Khoa đã diễn ra vào ngày 4/11/2025. Nội dung khởi kiện vì các hành vi phát ngôn sai sự thật, vu khống hai doanh nghiệp này “đưa hối lộ” và gọi Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là “tập đoàn mafia”.
Sau khi xem xét, tòa án xác định các phát ngôn trên hoàn toàn không có căn cứ, đồng thời ra lệnh cấm ông Khoa đăng tải hoặc cho phép đăng tải những nội dung tương tự trên các nền tảng cá nhân và trang tin do ông chủ biên.
Nếu cố tình vi phạm, ông Lê Trung Khoa sẽ phải nộp phạt hành chính 250.000 EUR (khoảng 6,7 tỷ đồng) cho mỗi lần, hoặc bị giam giữ thay thế/tù giam từ 6 tháng đến 2 năm.
Trước đó, ngày 8/9/2025, Tập đoàn Vingroup tiến hành khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các Đại sứ quán về việc 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng Internet.Thông cáo nêu rõ: "Việc Vingroup kiên quyết đấu tranh với các hành vi xuyên tạc, bịa đặt, cố ý dẫn dắt dư luận không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp mà còn vì lợi ích xã hội cũng như sự tôn nghiêm của pháp luật".

Theo đó, 68 tổ chức, cá nhân bị khởi kiện và trình báo là chủ tài khoản của các trang thông tin và trang cá nhân có hành vi xuyên tạc, thông tin sai sự thật về Vingroup; bịa đặt về Chủ tịch tập đoàn – ông Phạm Nhật Vượng và một số lãnh đạo cao cấp khác của tập đoàn trên các nền tảng mạng xã hội như Tiktok, Facebook, Youtube…

Tập đoàn Vingroup cho biết, các thông tin sai sự thật tập trung vào 4 chủ đề chính, bao gồm: tình hình tài chính tập đoàn; chất lượng và nguồn gốc xuất xứ sản phẩm; vấn đề pháp lý đối với sản phẩm và thông tin cá nhân lãnh đạo.

Sau đó, hàng chục kênh đã nhanh chóng ẩn, xóa video. Cụ thể, 120 video đã được xóa. Thêm 6 kênh làm video xin lỗi, nâng số kênh xin lỗi lên 11. Các kênh xin lỗi trên YouTube như Trà đá & Tin mới; kênh 5s; Nana tin; BLV Đoàn Chình; Linh làm báo; BLV Minh Trí; Tin tức mỗi sáng; Góc đầu tư; BLV Phú Tài; BLV Cuộc sống; Tin 3SV...

Một chủ kênh nêu rõ mọi sai sót nếu có đều xuất phát từ sự thiếu kinh nghiệm kiểm chứng thông tin chứ không phải do có ý định đưa tin sai sự thật. Gần như toàn bộ các nội dung liên quan Vingroup mà nghi ngờ có thể chứa thông tin chưa chính xác đã được gỡ bỏ.

Về phía Tập đoàn Vingroup, doanh nghiệp này khẳng định tình hình tài chính của Vingroup rất an toàn. Đồng thời cho hay VinFast đã làm chủ chuỗi sản xuất ô tô, xe máy điện khi hầu hết công đoạn được thực hiện tại Việt Nam với tỷ lệ nội địa hóa đạt 60% trong hiện tại, tiến tới nâng lên 80% trong tương lai".

Sáng 5/11, tại xã Gò Quao, tỉnh An Giang, Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ XVII năm 2025 được long trọng tổ chức. Ngày hội diễn ra vào dịp Lễ hội Ok- Om-Bok - lễ hội lớn trong năm của đồng bào Khmer Nam bộ.

