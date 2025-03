Vụ xe ôm công nghệ "ngồi" trên capo ô tô phóng nhanh ở Hà Nội: Tạm giữ hình sự lái xe ô tô

Ngày 10/3, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, cơ quan này đã xác minh, làm rõ sự việc người đàn ông "ngồi" trên nắp capo ô tô trên đường gom Đại lộ Thăng Long.

Theo đó, vào sáng 8/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông mặc trang phục xe ôm công nghệ, "ngồi" trên nắp capo xe ô tô đang di chuyển trên đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn qua phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Công an TP.Hà Nội đã tạm giữ hình sự tài xế ô tô trong vụ người đàn ông "ngồi" trên nắp capo ô tô trên đường gom Đại lộ Thăng Long. Ảnh cắt từ clip

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.Hà Nội đã phối hợp các đơn vị liên quan xác minh và mời những người liên quan đến làm việc. Qua làm việc, xác định nguyên nhân của sự việc xuất phát từ va chạm giao thông.

Cụ thể, khoảng 07h30' ngày 8/3, trên đường Phạm Hùng, lối giao với đường gom Đại lộ Thăng Long xảy ra va chạm giao thông giữa xe ô tô khách BKS 26B-01xxx do anh T.M.C (SN 1993, trú tại Vân Hồ, Sơn La) điều khiển với xe máy BKS 29D1-08xxx do anh T. T.H (SN 1973, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển.

Sau đó, hai bên không thống nhất được việc giải quyết nên anh C đã điều khiển xe ô tô bỏ đi. Lúc này, anh H đứng chắn đầu xe đã bám và ngồi lên nắp capo. Anh C tiếp tục điều khiển xe chạy được khoảng 700m thì dừng lại để anh H xuống. Sau khi sự việc xảy ra, cả hai đều không trình báo cơ quan công an và điều khiển phương tiện rời đi.

Sự việc trên gây mất an toàn giao thông cho người tham gia giao thông, gây dư luận xấu trên mạng xã hội.

Ở diễn biến mới nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã tạm giữ hình sự tài xế T.M.C để phục vụ điều tra.