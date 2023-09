Vua đầu bếp Christine Hà nấu ăn cùng phụ nữ dân tộc thiểu số ở Bản Bướt

Hội thảo “Phụ nữ khởi nghiệp: Thách thức và cơ hội tại Việt Nam và Hoa Kỳ” đã được Trung tâm hợp tác Phát triển Tây Bắc (TABA) phối hợp cùng Doanh nghiệp Xã hội Agritage Việt Nam, Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức ngày 18/9 tại bản Bướt, xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.



Hội thảo đã tạo ra không gian để các nữ doanh nhân và các chị em phụ nữ dân tộc thiểu số trao đổi những cơ hội, thách thức trong quá trình phát triển công việc kinh doanh của mình. Chương trình được truyền cảm hứng bởi câu chuyện khởi nghiệp của Vua đầu bếp Mỹ Christine Hà và chị Đinh Thị Huyền - người dân tộc Mường, nhà sáng lập TABA và CEO của doanh nghiệp xã hội Agritage Việt Nam.

Vua đầu bếp Christine Hà cùng chồng trổ tài nấu ăn bằng các nguyên liệu địa phương ở Bản Bướt. Ảnh: M.H.

Chia sẻ câu chuyện của mình tại hội thảo, chị Đinh Thị Huyền cho biết, bản thân chị là người thiểu số nên chị luôn mong muốn có những diễn đàn, tổ chức để người thiểu số được nói lên tiếng nói của mình, để hỗ trợ nhau cùng phát triển. Vì vậy, chị đã thành lập Trung tâm Hợp tác Phát triển Tây Bắc TABA, một tổ chức khoa học công nghệ của Việt Nam. Cho đến nay, TABA đã đồng hành cùng hơn 10.000 phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển sinh kế bền vững, dựa vào nội lực cộng dồng. TABA cũng giúp đỡ chị em tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp bằng cách đầu tư mở cửa hàng thực phẩm sạch ở Hà Nội.

Nhận thấy tiềm năng của người dân tộc thiểu số và các địa phương miền núi còn rất lớn, cùng với mong muốn người phụ nữ dân tộc có thể có công việc và thu nhập ngay ở địa phương, chị Đinh Thị Huyền cùng các công sự tiếp tục thành lập Doanh nghiệp Xã hội Agritage Việt Nam, với sứ mệnh bảo tồn và phát triển nông nghiệp di sản Việt Nam, tầm nhìn trở thành tổ hợp tiên phong xây dựng và nhân rộng hệ sinh thái nông nghiệp di sản ở Việt Nam.

Agritage Vân Hồ tại Bản Bướt, huyện Chiềng Yên, tỉnh Sơn La là làng nông nghiệp di sản dầu tiên được Trung tâm TABA, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Sơn La, UBND Huyện Vân Hồ hỗ trợ xây dựng và vận hành. Từ năm 2019 đén nay, Agritage Vân Hồ đã đồng hành cùng 58 hộ gia đình người Thái ở Bản Bướt làm du lịch cộng đồng, trải nghiệm nông nghiệp gắn với bảo tồn văn hóa và thiên nhiên, chuyển đổi mô hình canh tác nông nghiệp có sử dụng hóa chất sang canh tác hữu cơ, xây dựng thương hiệu nông sản, đưa sản phẩm ra thị trường chất lượng cao tại Hà Nội. Đến nay ở bản Bướt đã hình thành vùng canh tác nông nghiệp hữu cơ đạt chuẩn PGS với 12ha lúa và các loại hạt. Hợp tác xã Đồng Rừng được thành lập và đón khách du lịch đến thăm bản. Sản phẩm gạo Tẻ Râu bản Bướt cùng các loại hạt, các loại bánh, sữa hạt đã trở nên quen thuộc với khách hàng mong muốn tìm kiếm các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ chất lượng cao.

Christine Hà không nhìn được nhưng đã trở thành Vua đầu bếp Mỹ. Ảnh: M.H.

Vua đầu bếp Christine Hà cũng chia sẻ câu chuyện của chị. Năm 20 tuổi chị bắt đầu mất thị lực do một căn bệnh hiếm gặp, và từ đó chị bắt đầu nấu lại các món ăn mà mẹ chị đã nấu cho chị từ khi còn nhỏ đến lúc bà mất năm 14 tuổi - các món Việt Nam như thịt kho, canh cá, bún bò Huế… “Tôi thấy nhớ các món ăn mẹ nấu và phát hiện ra mình không tự nấu thì không ai nấu cho mình” - chị kể. “Vì không nhìn được nên tôi sử dụng các giác quan, tưởng tượng ra hương vị món ăn và cảm nhận bằng các giác quan. Khi tôi nấu cho bạn bè, gia đình, mọi người đều rất thích”.

Christine Ha là đầu bếp khiếm thị đã giành ngôi vị quán quân chương trình nấu ăn "MasterChef" mùa 3 với sự góp mặt của đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay. Cuốn sách dạy nấu ăn đầu tiên của chị, "Recipes from My Home Kitchen", đã lọt vào danh sách bán chạy nhất của Thời báo New York . Chị đã diễn thuyết về bảo vệ quyền của người khuyết tật tại Liên Hiệp Quốc, là sứ giả ẩm thực cho Đại sứ quán Hoa Kỳ ở nước ngoài và là người long dẫn chương trình nấu ăn "Four Senses" ở Canada và giám khảo cho "MasterChef" Việt Nam. Christine nhận bằng Thạc sĩ Mỹ thuật tại Chương trình Viết Sáng Tạo, Đại học Houston, nơi chị đã là Biên tập chính cho tạp chí văn học Gulf Coast, và bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh từ Đại học Texas tại Austin. Hiện chị có 3 nhà hàng ở Mỹ.

Christine Hà đã thể hiện tài nấu nướng của mình bằng việc làm món cơm rang và thịt nướng kiểu Hàn Quốc từ các nguyên liệu của chính bản Bướt như thịt lợn bản, gạo nếp, ngô nếp… Sau đó chị đã trao tặng cho chị em phụ nữ bản Bướt ở HTX Đồng Rừng công thức nấu món ăn trên, truyền cảm hứng cho chị em về một hành trình vượt qua những thách thức của số phận để khẳng định giá trị của mình trong cuộc sống.

Phó Tùy viên Văn hóa Đại sứ quán Hoa Kỳ, ông Adam Brocks, phát biểu tại chương trình đã nhấn mạnh rằng cuộc giao lưu của Vua đầu bếp Mỹ Christine Hà với chị em phụ nữ người thiểu số ở Sơn La diễn ra ngay sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhấn mạnh một trong những yếu tố quan trọng của quan hệ hai nước, đó là thúc đẩy mối quan hệ nhân dân với nhân dân, thúc đẩy quyền của phụ nữ, người khuyết tật, người thiểu số.