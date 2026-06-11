Vừa mua của Việt Nam 500.000 tấn, một quốc gia Đông Nam Á lại sắp bán đấu giá 1 triệu bao gạo để làm gì?

Trong tháng 5, Philippines mua của Việt Nam 500.000 tấn gạo

Theo Cục Hải quan, trong tháng 05/2026, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 1,1 triệu tấn, trị giá gần 512 triệu USD. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, cả nước xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo, tăng 6,6% về lượng, đạt kim ngạch 2,1 tỷ USD, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm 2025 do giá xuất khẩu bình quân giảm gần 10%.

Trong cơ cấu thị trường, Philippines tiếp tục là khách hàng lớn nhất của gạo Việt Nam, chiếm 46,9% thị phần, tương đương hơn 2,1 triệu tấn, với giá trị khoảng 1 tỷ USD. Trong khi đó, Trung Quốc đứng thứ hai với thị phần 17,8% và cũng là thị trường tăng trưởng mạnh nhất, tăng tới 54%.

Riêng tháng 5/2026, Philippines mua của Việt Nam 503.000 tấn, mức cao nhất từ đầu năm 2026. Việc Philippines gia tăng nhập khẩu chủ yếu do lo ngại El Nino mạnh có thể làm sản lượng lúa gạo trong nước giảm khoảng 700.000tấn.

Theo tờ Daily Tribune, Philippines đang thúc đẩy một khuôn khổ thương mại gạo công bằng và ổn định hơn với Việt Nam, trong bối cảnh hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương từ 15 tỷ USD lên 20 tỷ USD.

5 tháng đầu năm 2026, Philippines tiếp tục là khách hàng lớn nhất của gạo Việt Nam, chiếm 46,9% thị phần, tương đương hơn 2,1 triệu tấn, với giá trị khoảng 1 tỷ USD. Ảnh: DA

Philippines sắp bán đấu giá 1 triệu bao gạo

Theo bản tin mới nhất của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA) sẽ tổ chức đấu giá hơn 1 triệu bao gạo loại 50kg, tương đương khoảng 50.000 tấn gạo tồn kho đã lưu trữ lâu năm trong tháng 6 nhằm giải phóng kho chứa và tạo không gian cho việc thu mua lúa mới.

Theo Philstar và Business Mirror, NFA đang điều chỉnh các quy định đấu giá và có thể nâng nhẹ giá sàn, vốn trước đây dao động từ 22-28 peso/kg tùy theo thời gian lưu kho của gạo, trong bối cảnh giá gạo nội địa tăng.

NFA cho biết nhu cầu tham gia đấu giá sẽ phụ thuộc vào giá gạo nhập khẩu và các biện pháp kiểm soát giá của Chính phủ. Khối lượng đấu giá có thể giảm trong thời gian tới khi một phần gạo được chuyển sang chương trình bán gạo trợ giá 20 peso/kg.

Trong khi đó, NFA vẫn gặp khó khăn trong công tác thu mua lúa do phải cạnh tranh với các thương nhân tư nhân đang trả giá cao hơn, khiến tiến độ hoàn thành chỉ tiêu thu mua hàng năm còn hạn chế.

NFA cũng đã triển khai chương trình xay xát lúa khẩn cấp nhằm tăng lượng gạo dự trữ quốc gia và giải phóng không gian kho chứa phục vụ thu mua lúa mới từ nông dân.

Theo The Inquirer, chương trình này hướng tới mục tiêu củng cố an ninh lương thực và bình ổn giá gạo trong nước trong bối cảnh lạm phát và các rủi ro nguồn cung toàn cầu. Các nhà máy xay xát địa phương sẽ chế biến lượng lúa đang lưu kho, đặc biệt tại khu vực Bicol, thành gạo nhằm nâng cao chất lượng dự trữ và bảo đảm nguồn cung phục vụ các tình huống khẩn cấp cũng như các chương trình can thiệp thị trường.