Vừa mua của Việt Nam 500.000 tấn, một quốc gia Đông Nam Á lại sắp bán đấu giá 1 triệu bao gạo để làm gì?

Sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở Hưng Yên: Một xã ở địa phận Thái Bình cũ dự kiến tên thôn mới thay đổi hàng loạt
Sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở Hưng Yên mới (gồm địa phận tỉnh Thái Bình cũ) cho thấy xã Kiến Xương dự kiến giảm mạnh về số lượng thôn sau sáp nhập. Theo dự thảo đề án, xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cũ) dự kiến sắp xếp 42 thôn hiện nay còn 12 thôn, tương đương hơn 71%. Trong khi đó, xã Hưng Hà có 45/47 thôn thuộc diện phải tổ chức lại.