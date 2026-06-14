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Chủ nhật, ngày 14/06/2026 17:39 GMT+7

"Vua quảng cáo" Trương Minh Cường quyết định không yêu ai sau thất bại hôn nhân

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Thủy Vũ Chủ nhật, ngày 14/06/2026 17:39 GMT+7
Trong cuộc trò chuyện cùng danh hài Thúy Nga, diễn viên Trương Minh Cường cho biết sau hơn 2 năm trở về Việt Nam sinh sống, anh đã có nhiều thay đổi trong cuộc sống và công việc.
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Bên cạnh việc tham gia các hoạt động nghệ thuật như đi diễn, đóng phim, diễn kịch, quay quảng cáo, dự sự kiện…, nam diễn viên còn gây chú ý khi thành lập công ty riêng và đảm nhận vai trò giám đốc.

Chia sẻ này khiến Thúy Nga tò mò. Nữ danh hài thẳng thắn hỏi Trương Minh Cường liệu khi trở về nước, anh có được một đại gia nào hỗ trợ hay đã tìm được tình yêu mới.

Trước câu hỏi này, nam diễn viên phủ nhận và cho biết anh vẫn đang độc thân. Trương Minh Cường nói: “Sao ai cũng nghĩ tôi quen đại gia, nhưng tôi không bao giờ nghĩ vậy. Tôi vẫn đang độc thân mà. Về Việt Nam tôi vẫn độc thân và vẫn vui vẻ với cuộc sống độc thân đó”.

"Vua quảng cáo" Trương Minh Cường. Ảnh: FBNV

Nam diễn viên cho biết sau những biến cố trong tình cảm và hôn nhân, anh cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, không còn đặt nặng chuyện phải có một mối quan hệ tình cảm.

“Tôi trải qua bao nhiêu sóng gió trong tình yêu, hôn nhân rồi nên thôi không cần phải có người yêu nữa. Tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình rất ổn và vui với nó. Tôi không cần ai yêu tôi và tôi cũng không cần yêu ai”, anh chia sẻ.

Trương Minh Cường cũng tiết lộ anh có thể thoải mái đi xem phim, đi ăn một mình mà không cảm thấy buồn. Với anh, đó là thói quen đã hình thành sau thời gian dài tự cân bằng cuộc sống.

“Tôi thèm món gì là phải đi ăn ngay món đó, ăn cho đã, cho no nê rồi về nhà hết buồn. Đó là cách tôi giải quyết nỗi buồn. Vì đi như thế nên tôi thích đi một mình, không cần rủ rê ai”, nam diễn viên nói.

Nghe chia sẻ của đàn anh, Thúy Nga bày tỏ sự bất ngờ khi cho rằng cô không dễ dàng tận hưởng việc đi chơi, ăn uống hay xem phim một mình như Trương Minh Cường.

"Vua quảng cáo" kiếm 1,5 tỷ/phút Trương Minh Cường. Ảnh: FBNV

Nam diễn viên cũng chia sẻ về hành trình trở lại showbiz Việt sau nhiều năm sinh sống ở nước ngoài. Anh cho biết khi về nước, tên tuổi vẫn được khán giả nhớ đến nên liên tục nhận được lời mời tham gia các dự án nghệ thuật.

“Thu nhập chính của tôi vẫn đến từ các công việc nghệ thuật như đóng phim, đóng kịch, sân khấu, quay hình… Tôi cứ thế cuốn theo công việc, cuốn theo các dự án và đi dự sự kiện liên tục”, anh chia sẻ.

Trương Minh Cường từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt những năm 2000 với các bộ phim như Gió nghịch mùa, Lối rẽ… Anh từng được khán giả gọi với biệt danh “Jang Dong Gun Việt Nam” nhờ ngoại hình nổi bật.

Năm 2009, nam diễn viên kết hôn với một doanh nhân và cùng gia đình sang nước ngoài sinh sống. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm của anh sau đó kết thúc.

"Vua quảng cáo" kiếm 1,5 tỷ/phút Trương Minh Cường

Diễn viên Trương Minh Cường sinh năm 1978, là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt giai đoạn những năm 2000. Sở hữu ngoại hình điển trai, lịch lãm với nhiều đường nét được nhận xét giống tài tử Hàn Quốc Jang Dong-gun, anh được khán giả và truyền thông ưu ái gọi là "Jang Dong Gun Việt Nam".

Trương Minh Cường được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như Cỏ đuôi gàGió nghịch mùaNgười mẫuLối rẽTình yêu tham vọng và gần đây là sự trở lại với điện ảnh qua Lật mặt 7: Một điều ước. Vai Thế Danh trong Gió nghịch mùa được xem là một trong những dấu ấn quan trọng giúp tên tuổi của anh đến gần hơn với công chúng.

Tuy nhiên, lĩnh vực đưa Trương Minh Cường trở thành hiện tượng của showbiz Việt lại là quảng cáo. Trong thời kỳ đỉnh cao, anh xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình đến mức được mệnh danh là "vua quảng cáo Việt Nam" hay "ông hoàng quảng cáo". Theo chia sẻ của chính nam diễn viên, trước khi sang Mỹ định cư, anh đã tham gia hơn 50 TVC quảng cáo. Có thời điểm, trong 15 phút quảng cáo trên truyền hình, khán giả có thể bắt gặp tới 5 quảng cáo khác nhau có sự xuất hiện của anh.

Mức cát-xê của Trương Minh Cường cũng từng thuộc hàng cao nhất thị trường. Nhiều bài báo cho biết anh từng nhận khoảng 65.000 - 68.000 USD cho một hợp đồng quảng cáo kéo dài 30 giây, tương đương khoảng 1,5 tỷ đồng vào thời điểm đó. Thành công trong lĩnh vực quảng cáo giúp anh trở thành một trong những nghệ sĩ có thu nhập đáng mơ ước của làng giải trí Việt.

Khi sự nghiệp đang ở giai đoạn rực rỡ, Trương Minh Cường bất ngờ kết hôn với nữ doanh nhân Thu Huyền và sang Mỹ định cư. Quyết định rời Việt Nam khiến nhiều khán giả tiếc nuối bởi anh đang là gương mặt được săn đón trong cả lĩnh vực điện ảnh lẫn quảng cáo. Tuy nhiên, cuộc sống nơi đất khách không hề dễ dàng như nhiều người tưởng tượng. Nam diễn viên từng trải qua thời gian khó khăn về công việc, kinh tế và tâm lý. Sau biến cố hôn nhân, anh xác nhận đã ly hôn từ năm 2017 và từng phải điều trị trầm cảm trong nhiều năm trước khi dần lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống.

Những năm gần đây, Trương Minh Cường thường xuyên trở về Việt Nam tham gia các hoạt động nghệ thuật và xuất hiện trong một số dự án điện ảnh. Anh cho biết vẫn giữ niềm đam mê với nghề diễn và mong muốn tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật. Mới đây, nam diễn viên chia sẻ quyết định trở lại Mỹ để chăm sóc người mẹ đang tuổi già, sức khỏe yếu. Đây được xem là lựa chọn xuất phát từ trách nhiệm và tình cảm gia đình sau nhiều năm anh bận rộn với công việc và cuộc sống riêng.

Từ một tài tử được mệnh danh là "Jang Dong Gun Việt Nam", "vua quảng cáo" với mức cát-xê kỷ lục, đến người đàn ông từng trải qua nhiều biến cố về sự nghiệp, hôn nhân và sức khỏe tinh thần, Trương Minh Cường vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm của công chúng nhờ hành trình nhiều thăng trầm nhưng không ngừng nỗ lực làm lại từ đầu.

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