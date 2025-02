Xã nông thôn mới kiểu mẫu này ở Ninh Bình có làng quê thông minh, dân hưởng tiện lợi từ chuyển đổi số

Diện mạo làng quê đổi mới

Tìm về xóm 4 Trinh Nữ (xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) một quang cảnh xanh mát, hai bên đường hàng cây hoa đang khoe sắc. Ngoài ra, từ cổng làng, tường rào được quét sơn trắng, vẽ những bức bích họa mang đậm nét truyền thống quê hương.

Cổng làng Trinh Nữ (xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) được xây dựng khang trang. Ảnh: Vũ Thượng

Tiếng nói cười, trò chuyện, hỏi han rôm rả hòa quyện với tiếng nhạc, tiếng trống tưng bừng từ nhà văn hóa tạo nên một không khí ấm áp, đoàn kết, tràn ngập âm thanh, sắc màu của sự đổi mới.

Bà Nguyễn Thị Hoa (xóm 4 Trinh Nữ, xã Yên Hòa) kể: Từ ngày xây dựng nông thôn mới, đường sá ở địa phương rộng rãi hơn, điện, nước, internet đầy đủ, không gian cũng trong lành hơn".

Thực hiện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, bà con trong xóm 4 còn tích cực góp công, góp của để mở rộng đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang, nâng cấp nhà văn hóa...

Đường hoa cây cảnh tại Yên Hòa khoe sắc. Ảnh: Vũ Thượng

Yên Hòa vùng quê thông minh, đáng sống. Ảnh: Vũ Thượng

Rau cần Yên Hòa được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Ảnh: VT

Bên cạnh đó, người dân xóm 4 còn năng động, sáng tạo đẩy mạnh sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật, tạo thu nhập ổn định từ ngành nghề như: Trồng trọt, chăn nuôi, đan lát thủ công mỹ nghệ,...

Được biết, xóm 4 Trinh Nữ có 161 hộ, gần 450 khẩu. Chỉ riêng trong năm 2024, xóm 4 Trinh Nữ đã huy động gần 200 triệu đồng, hàng nghìn ngày công để mở rộng lề đường, lắp điện chiếu sáng.

Ngoài ra, hoàn thành gần 100 mét tường bích họa, hàng trăm chậu hoa được đặt trang trí dọc các tuyến đường; nhà văn hóa có thêm sân khấu, khu tập luyện thể thao,...Cuối năm 2024, xóm 4 Trinh Nữ là khu dân cư thứ 5 của xã Yên Hòa được công nhận là khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Yên Hòa điểm sáng chuyển đổi số

Ông Nguyễn Ngọc Hai (xã Yên Hòa) phấn khởi: "Nhìn xã Yên Hòa hôm nay diện mạo làng quê thay đổi, điện, đường, trường, trạm khang trang, kiên cố. Đặc biệt, người dân sử dụng điện thoại để giao dịch, đặt lịch làm việc, xem thông báo từ xã, huyện…rất thuận lợi".

Trụ sở xã Yên Hoà, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Vũ Thượng

Xã Yên Hòa đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020. Ảnh: Vũ Thượng

Qua tìm hiểu, xã Yên Hòa (huyện Yên Mô) là 1 trong 8 xã trên cả nước thực hiện thí điểm về chuyển đổi số cấp xã. Gần 3 năm thực hiện, Yên Hòa đạt được nhiều thành quả như: 10/10 thôn được kết nối Internet, chuyển văn bản giấy thành giọng nói, sử dụng chữ ký số,..

Ngày 11/2, trao đổi với Dân Việt, ông Hoàng Văn Cảnh-Chủ tịch UBND xã Yên Hòa cho biết: "Xã Yên Hòa (huyện Yên Mô) về đích nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 và giữa năm 2021, xã bắt đầu thực hiện thí điểm về chuyển đổi số. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt hơn 70 triệu đồng/người".

Đây là một trong những điều kiện thuận lợi để triển khai chuyển đổi số ở Yên Hòa. Qua đó, xã tập trung bám sát vào sự chỉ đạo của cấp trên về định hướng, cách làm, nguồn lực, giải pháp. Khi bắt đầu triển khai, Yên Hòa xác định và đánh giá cụ thể, rõ ràng các điều kiện về con người, hạ tầng, trình độ người dân tiếp cận công nghệ…để từ đó xây dựng các nội dung cần triển khai mang tính sát thực và phù hợp.

Một bức bích họa mang đậm nét truyền thống quê hương. Ảnh: Vũ Thượng

Máy rút tiền tự động được đặt trên địa bàn xã Yên Hòa, huyện Yên Mô. Ảnh: Vũ Thượng

Ngoài ra, để triển khai chuyển đổi số đạt hiệu quả, xã Yên Hòa ngay lập tức thành lập các nhóm trên Zalo của từng nội dung, hạng mục, cũng như nhóm chỉ đạo chung…Qua đó, các công việc được bàn bạc thống nhất và đưa ra những quyết định cụ thể.

Được biết, thành công trong phát triển chính quyền số tại xã Yên Hòa là tập trung triển khai hạ tầng số với việc nâng cấp toàn bộ mạng nội bộ (Lan), đảm bảo cán bộ giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả. Đồng thời, chúng tôi còn đầu tư mua bổ sung máy tính, máy in, máy chiếu…phục vụ hoạt động của đơn vị".

Ngoài ra còn áp dụng công nghệ chuyển văn bản giấy, thành giọng nói thông qua nền tảng trí tuệ nhân tạo AI có thể chọn được giọng đọc hay, phát lại nhiều lần, tiết kiệm thời gian cho phát thanh viên, hạn chế lẫn tạp âm, thu hút nhiều người nghe.

Hệ thống camera an ninh trên địa bàn xã Yên Hòa. Ảnh: Vũ Thượng

Người dân thanh toán bằng cách quét mã QR. Ảnh: Vũ Thượng

Hiện tại, xã Yên Hòa còn tăng cường hệ thống camera an ninh, toàn xã lắp đặt tổng 76 camera - "mắt thần" trên cao. Chính vì thế tình hình an ninh trên địa bàn được cải thiện, hiện tượng trộm cắp tài sản, mất an ninh chính trị…giảm hẳn so với thời điểm trước.

Đối với việc triển khai ứng dụng chính quyền số, đầu tiên xã Yên Hòa sử dụng chữ ký số, đến nay 20 cán bộ, công chức được cấp chữ ký số. Lãnh đạo UBND xã đã sử dụng chữ ký số bằng sim điện thoại tạo thuận lợi cho giải quyết công việc.

Đặc biệt, trong chuyển đổi số ở Yên Hòa đã thiết lập kênh truyền thông, giao tiếp giữa UBND xã và người dân, để qua đó giúp người dân tiếp nhận các thông tin nhanh, đồng thời gửi phản ánh, kiến nghị kịp thời.