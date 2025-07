Việt Nam vô địch tại cuộc thi bánh ngọt và bánh mì quốc tế - Battle of The Pastry & Bakery. (Ảnh: Vũ Thúy Quỳnh Mai)

Vượt qua hơn 400 thí sinh đến từ các nước, thí sinh Việt Nam vô địch cuộc thi bánh ngọt quốc tế



Cuộc thi Battle of The Pastry & Bakery - Bánh ngọt và bánh mì quốc tế do Hiệp hội Đầu bếp Penang Malaysia tổ chức, dưới sự bảo trợ chuyên môn từ Worldchefs - tổ chức nghề nghiệp uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực ẩm thực. Diễn ra tại thành phố biển Penang, sự kiện quy tụ hơn 400 đầu bếp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Malaysia, Thái Lan, Đài Loan, Philippines, Indonesia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam… Các thí sinh tranh tài ở nhiều hạng mục từ bánh cưới, bánh lạnh, bánh mì nghệ thuật, chocolate điêu khắc cho đến các tác phẩm đường trang trí tinh xảo.

Đội tuyển đầu bếp Việt Nam do Chi hội Đầu bếp Sài Gòn (thuộc Hiệp hội Du lịch TP.HCM) và Liên Chi hội Bánh Việt Nam (thuộc Hiệp hội Du lịch Việt Nam) phối hợp tổ chức và dẫn đoàn tham gia. Đoàn gồm 15 thí sinh đến từ TP.HCM, Hà Nội, Vĩnh Long, Phú Quốc và Đà Nẵng, dưới sự dẫn dắt của Bếp trưởng Lê Thị Kiều Oanh (Kiều Oanh - Cherry). Hỗ trợ chuyên môn có các thành viên: Đới Thị Ngọc Diệp, Trần Nhật Trường, Đặng Dược Thảo.

Đội tuyển đầu bếp Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại cuộc thi Battle of The Pastry & Bakery - Bánh ngọt và bánh mì quốc tế. (Ảnh: Vũ Thúy Quỳnh Mai)

Trong ba ngày thi đấu liên tục, đội tuyển đầu bếp Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần tập thể cao độ. Đặc biệt, đầu bếp Dương Minh Trí đã xuất sắc mang về 3 huy chương Vàng cá nhân.

Tổng số huy chương mà đội tuyển đầu bếp Việt Nam chiến thắng gồm 16 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc, 11 huy chương Đồng, 2 cúp dành giá là Cúp Đầu bếp xuất sắc nhất cuộc thi cho đầu bếp Dương Minh Trí và Cúp vô địch toàn đoàn.



Đội tuyển đầu bếp Việt Nam vô địch là kết quả cho thấy sự đồng đều và nổi bật của các thí sinh trong toàn bộ các hạng mục.



Ngay sau khi cuộc thi khép lại, Trưởng Ban Giám khảo - Bếp trưởng Kenny Kong đến từ Singapore đã gửi thư chính thức đến Hiệp hội Du lịch Việt Nam để chúc mừng đoàn Việt Nam.

Bếp trưởng Kenny Kong cho hay, ông rất vinh dự khi được Hiệp hội Đầu bếp Penang Malaysia mời làm Trưởng Ban Giám khảo cho Cuộc thi Bánh ngọt và Bánh nướng tại Penang.

"Trong ba ngày qua, tôi đã có vinh dự được quan sát đội tuyển Việt Nam, gồm 15 đầu bếp bánh ngọt tài năng, dẫn dắt bởi Bếp trưởng Kiều Oanh Cherry xuất sắc. Sự tận tâm và tinh thần đồng đội của họ thực sự truyền cảm hứng.

Những sáng tạo ấn tượng của họ bao gồm những chiếc bánh cưới tinh tế, những tác phẩm đường trang trí cầu kỳ, và những chiếc bánh sống động tuyệt đẹp. Tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới toàn thể đội tuyển Việt Nam", Bếp trưởng Kenny Kong chia sẻ.

Đội tuyển đầu bếp Việt Nam được chào đón, tặng hoa khi trở về Việt Nam. (Ảnh: Vũ Thúy Quỳnh Mai)

Được biết, để có được thành tích xứng đáng như vậy, đội tuyển đầu bếp Việt Nam đã có nhiều đêm chỉ ngủ một tiếng mỗi ngày để hoàn thiện từng chi tiết cho bài thi, từ kỹ thuật nướng đến tạo hình và trang trí tinh xảo. Họ đã làm việc không mệt mỏi để thể hiện kỹ năng của mình, được tôi luyện qua quá trình đào tạo và thực hành nghiêm ngặt.

Những chiếc bánh cưới như những tác phẩm nghệ thuật, từ màu sắc đến đường nét tinh tế không chỉ đẹp mà còn rất lãng mạn và ngọt ngào khiến Ban giám khảo và bạn bè quốc tế đều cảm thấy ấn tượng và thích thú.



Chiến thắng tại Malaysia không chỉ là những tấm huy chương, mà còn là niềm tự hào, hạnh phúc của các đầu bếp Việt, của Liên chi hội Bánh Việt Nam, Liên chi hội Đầu bếp Việt Nam những tổ chức thành viên của Hiệp hội Du lịch Việt Nam. Đồng thời cũng khẳng định mạnh mẽ về vị thế của nghề bánh Việt Nam nói riêng và khẳng định ẩm thực Việt Nam nói chung trên bản đồ ẩm thực thế giới.