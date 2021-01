WHO tự chỉ trích mình và TQ vì để dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu

Trung Quốc và chính WHO đã không hành động đủ nhanh và quyết liệt để chống lại Covid-19, khiến nó trở thành đại dịch, báo cáo điều tra do Ủy ban độc lập của WHO về xử lý tình trạng khủng hoảng cho hay.

Trung Quốc chưa áp dụng đầy đủ biện pháp để kiểm soát dịch Covid-19 vào giai đoạn đầu, theo Ủy ban điều tra độc lập của WHO (ảnh: CNN) “Điều rõ ràng là cơ quan y tế địa phương và quốc gia ở Trung Quốc đã không áp dụng đủ các biện pháp kiểm dịch mạnh mẽ vào tháng 1.2020. Dịch bệnh sau đó lan rộng ra toàn cầu”, báo cáo nêu. Những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Trung Quốc được phát hiện ở Vũ Hán, Hồ Bắc từ ngày 12.12.2019 – 29.12.2019. Đến ngày 31.12.2019, tình hình dịch bệnh ở Vũ Hán mới được báo cáo cho WHO. Vào thời điểm Vũ Hán bị phong tỏa ngày 23.1.2020, Covid-19 đã xuất hiện ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Mỹ. Ủy ban điều tra độc lập của WHO cũng chỉ trích Tổ chức Y tế Thế giới vì sự chậm trễ trong đưa ra cảnh báo về Covid-19 cho thế giới. Ủy ban cũng kêu gọi WHO tiến hành cải tổ cách thức hoạt động. “Mặc dù đã được thông báo về các trường hợp nhiễm Covid-19 vào cuối tháng 12.2019, WHO đã không triệu tập ngay các thành viên thuộc Ủy ban ứng phó trường hợp khẩn cấp. Mãi đến ngày 30.1.2020, WHO mới tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc tế về dịch bệnh”, báo cáo nêu. Báo cáo điều tra cũng nhấn mạnh việc WHO không nhanh chóng tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu. Đến ngày 11.3.2020, WHO mới ra tuyên bố này, trong khi nhiều phương tiện truyền thông, chuyên gia y tế đã gọi Covid-19 là đại dịch từ trước đó. Thời điểm WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch, đã có hơn 118.000 ca mắc Covid-19 và hơn 4.000 người tử vong do virus trên toàn thế giới. “Thuật ngữ đại dịch cần được sử dụng nhằm tập trung sự chú ý của thế giới về mức độ nghiêm trọng của Covid-19. WHO không đủ năng lực để hoàn thành sứ mệnh như mong đợi. WHO mắc nhiều hạn chế nghiêm trọng trong việc đánh giá báo cáo về sự bùng phát của dịch Covid-19 và triển khai hỗ trợ y tế”, báo cáo điều tra kết luận. Chia sẻ