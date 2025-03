Will Smith đối diện ồn ào Oscar trong album mới

Ca khúc mở màn “Int. Barbershop — Day” mở đầu bằng câu nói: “Will Smith is canceled” (Will Smith đã bị tẩy chay), cho thấy nam nghệ sĩ không né tránh những tranh cãi từng làm chao đảo sự nghiệp của anh. Bản nhạc có sự góp mặt của DJ Jazzy Jeff – người cộng tác lâu năm cùng Will Smith trong “The Fresh Prince” – và B. Simone.

Với phong cách freestyle, ca khúc khéo léo tái hiện những luồng ý kiến trái chiều mà công chúng dành cho Smith sau vụ việc năm 2022. Một giọng nói đặt câu hỏi đầy mỉa mai: “Will Smith nghĩ mình là ai?”; giọng khác đáp lại: “Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chuyện đó.”

Sự kiện tại Oscar 2022 trở thành điểm đen trong sự nghiệp của Will Smith khi anh bước lên sân khấu và tát Chris Rock – người đang dẫn chương trình – vì đã đưa ra lời đùa cợt về Jada Pinkett Smith, vợ của nam diễn viên. Khi trở về chỗ ngồi, Will Smith hét lớn: “Đừng nhắc đến tên vợ tôi nữa!” Cùng đêm đó, anh vẫn lên sân khấu nhận giải Nam chính xuất sắc cho vai diễn trong “King Richard.”

Will Smith không ngại nhắc tới sai lầm của mình trong quá khứ. Ảnh: Getty.

Trong “Int. Barbershop — Day", Will Smith trực diện phản ánh sự kiện với câu hát: “Tôi nghe nói anh ta đoạt giải Oscar nhưng bị bắt trả lại/ Và mọi người bảo họ chỉ làm thế vì anh ta là người da màu.” Tuy nhiên, trên thực tế, Will Smith không bị thu hồi tượng vàng. Viện Hàn lâm chỉ cấm anh tham dự các sự kiện liên quan trong 10 năm. Nam diễn viên cũng chủ động rút khỏi hội viên và công khai xin lỗi, bày tỏ “sự hối hận sâu sắc” về hành vi của mình.

Ca khúc còn nhắc lại câu nói nổi tiếng của Smith trong đêm trao giải: “Cả hai vợ chồng nhà đó điên hết rồi, cậu đang nói gì vậy?/ Tốt hơn hết đừng có nhắc đến tên vợ anh ta nữa.” Câu hát tái hiện không khí căng thẳng khi sự việc xảy ra, đồng thời phơi bày thái độ hoài nghi của công chúng.

Bên cạnh ca khúc mở đầu, bài thứ hai trong album có tên “You Lookin’ for Me?” tiếp tục đề cập gián tiếp đến vụ việc. Will Smith rap: “Tôi đã trải qua nhiều điều, giờ tôi trở lại/ Các người nên quen dần đi/ Tôi sẽ không dừng lại, nhạc của tôi vẫn đỉnh/ Dù chẳng được đề cử nữa.” Những lời này như một tuyên ngôn, cho thấy anh ý thức được sự xa lánh của một bộ phận khán giả và giới chuyên môn, nhưng vẫn kiên định với con đường âm nhạc.

Việc bị cấm tham dự các hoạt động của Viện Hàn lâm không làm mất đi cơ hội nhận đề cử Oscar trong tương lai của Will Smith. Tuy nhiên, khả năng đó hiện tại vẫn còn bỏ ngỏ.

Album “Based on a True Story” đánh dấu sự trở lại của Will Smith trong lĩnh vực âm nhạc sau 20 năm kể từ dự án “Lost and Found” phát hành năm 2005. Dù vậy, đây không phải là dự án nghệ thuật đầu tiên của anh kể từ sau sự cố tại Oscar. Chỉ vài tháng sau, Smith tham gia vào chiến dịch quảng bá hạn chế cho bộ phim lịch sử “Emancipation” của Apple. Mùa hè năm ngoái, anh tái xuất cùng Martin Lawrence trong phần bốn của loạt phim “Bad Boys” mang tên “Bad Boys: Ride or Die,” đạt doanh thu hơn 400 triệu USD trên toàn cầu.

Sự trở lại lần này không chỉ là một hành trình âm nhạc mà còn là tuyên bố cá nhân của Will Smith: anh chấp nhận quá khứ, không trốn tránh lỗi lầm và tiếp tục khẳng định bản thân bằng đam mê nghệ thuật. Album “Based on a True Story” không chỉ là tập hợp các bài hát, mà còn là một biên niên ký cảm xúc – ghi lại những biến cố, những lời đàm tiếu và hành trình phục hồi hình ảnh cá nhân từ một người từng được yêu mến đến khi trở thành tâm điểm tranh cãi.