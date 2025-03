Won Bin bỏ thuốc lá vì Kim Sae Ron và lời tạm biệt cuối

Won Bin đến viếng Kim Sae Ron dù 10 năm qua ít có cơ hội gặp gỡ. Ảnh: Nhà sản xuất phim. Những ngày qua, ồn ào của Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron được dư luận quan tâm theo dõi.



Nhiều khán giả tìm lại những bộ phim Kim Sae Ron đóng khi còn nhỏ, và ngưỡng mộ mối quan hệ giữa cố diễn viên và tài tử Won Bin.

Won Bin và Kim Sae Ron đóng chung "The Man from Nowhere" - bộ phim ăn khách năm 2010. Khi đó, Sae Ron 10 tuổi, vào vai cô bé có mẹ nghiện ngập.

Trùng hợp, đây cũng là tác phẩm cuối cùng của Won Bin trước khi anh gần như rời xa nghiệp diễn, vắng bóng trên màn ảnh.

Theo Soompi, Won Bin từng nghiện thuốc lá nặng, nhưng anh quyết định bỏ thuốc lá vì phải làm việc nhiều với bạn diễn nhí, lo sợ Sae Ron sẽ hít phải khói thuốc.

Ngày 17/2, nghe tin Kim Sae Ron qua đời, Won Bin cũng là một trong những sao Hàn đầu tiên đến viếng ở Trung tâm y tế Seoul Asan.

Won Bin xuất hiện tại tang lễ từ sớm, gương mặt lộ rõ vẻ buồn bã, đôi mắt đỏ hoe. Vợ của Won Bin - diễn viên Lee Na Young, không đến viếng nhưng cũng gửi vòng hoa chia buồn.

10 năm kể từ khi hợp tác, Won Bin ở ẩn từ lâu, trong khi Sae Ron đã trưởng thành. Tình cảm của Won Bin dành cho bạn diễn cũ khiến khán giả cảm động.

Trong khi đó, cộng đồng mạng lại đặt câu hỏi về việc Kim Soo Hyun không có động thái chia buồn, thăm viếng người đã gắn bó cùng anh thời gian dài.

Kim Sae Ron trong phim "The Man from Nowhere". Ảnh: Nhà sản xuất phim The Man from Nowhere

Won Bin ra mắt vào năm 1997 với bộ phim truyền hình "Proposal" và liên tiếp đạt được thành công về doanh thu phòng vé với các bộ phim như "Taegukgi", "Mother", "The Man from Nowhere" cùng nhiều phim khác.

Sau khi góp mặt trong "The Man from Nowhere" vào năm 2010, Won Bin đã dừng sự nghiệp diễn xuất đến nay là 15 năm.

Vợ anh, nữ diễn viên Lee Na Young, chia sẻ vào năm 2023: "Won Bin đang xem xét cẩn thận các kịch bản. Anh ấy quan tâm đến một số dự án và đang tích cực tìm kiếm nhiều dạng kịch bản khác nhau. Anh Won Bin sẽ sớm trở lại, mong mọi người hãy chờ đợi".

Sau khi kết hôn vào năm 2015, Won Bin và Lee Na Young sống cùng nhau ở vùng nông thôn một thời gian. Vào năm 2019, cặp đôi chuyển về sống ở thủ đô Seoul. Có nhiều tin đồn Won Bin giải nghệ sau nhiều năm không hoạt động diễn xuất, song công ty quản lí của nam tài tử đã phủ nhận.