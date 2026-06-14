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Chủ nhật, ngày 14/06/2026 08:36 GMT+7

World Cup 2026 nóng lên, website xem bóng đá lậu trá hình cá độ lại xuất hiện

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Hồng Quân Chủ nhật, ngày 14/06/2026 08:36 GMT+7
Dù thời gian qua có hơn 1.000 website vi phạm bản quyền đã bị chặn trong đợt cao điểm của các cơ quan chức năng, nhưng nhiều trang phát sóng bóng đá lậu vẫn nhanh chóng xuất hiện trở lại khi World Cup 2026 bước vào giai đoạn sôi động.
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Theo báo cáo tại hội nghị sơ kết thực hiện Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan đã phát hiện 2.036 vụ việc có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và ngăn chặn truy cập hoàn toàn đối với 1.073 website vi phạm.

Trong số đó có 612 website phát sóng truyền hình và bóng đá trái phép, 263 website phim lậu và 177 website truyện lậu. Các lực lượng chức năng cũng đã khởi tố 44 vụ án hình sự liên quan.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc xử lý một tên miền không đồng nghĩa với việc hành vi vi phạm chấm dứt. Nhiều website chỉ cần thay đổi đuôi tên miền hoặc chuyển máy chủ sang quốc gia khác là có thể hoạt động trở lại trong thời gian rất ngắn.

Web xem bóng đá lậu tái xuất giữa mùa World Cup.

Thực tế khi World Cup 2026 khởi tranh, không khó để bắt gặp các đường link phát sóng bóng đá trái phép trên Internet những ngày gần đây.

Theo ghi nhận của phóng viên thời điểm 8h sáng ngày 14/6, chỉ cần tìm kiếm những từ khóa quen thuộc như "Xôi Lạc", "90phut", "Cakhia"..., người dùng có thể dễ dàng bắt gặp hàng loạt website mới xuất hiện.

Khi một tên miền bị chặn, các đối tượng nhanh chóng thay đổi địa chỉ truy cập hoặc tạo website mới với giao diện gần giống, khiến việc kiểm soát gặp nhiều khó khăn.

Nhiều trang không chỉ phát trực tiếp trái phép mà còn núp bóng dưới các để dẫn dụ người xem vào các đường link cá độ, cờ bạc trực tuyến.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, cuộc chiến chống bóng đá lậu không chỉ là câu chuyện bản quyền. Nguy cơ lớn hơn nằm ở việc nhiều website phát sóng trái phép đang trở thành "cửa ngõ" dẫn người dùng tới các nền tảng cá độ và lừa đảo trực tuyến.

Phần lớn các trang xem bóng đá lậu hiện nay được xây dựng theo mô hình kiếm tiền từ quảng cáo cờ bạc. Người xem chỉ cần bấm vào một đường link có thể bị chuyển hướng qua nhiều website cá độ hoặc cài đặt mã độc đánh cắp thông tin cá nhân.

Ở góc độ sở hữu trí tuệ, việc phát sóng lậu các giải đấu quốc tế gây thiệt hại lớn cho các đơn vị sở hữu bản quyền và làm méo mó thị trường nội dung số. Nếu không được kiểm soát hiệu quả, các hành vi này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đầu tư và sự phát triển của ngành công nghiệp sáng tạo tại Việt Nam.

World Cup 2026 đang trở thành tâm điểm của người hâm mộ trên toàn cầu, nhưng đây cũng là thời điểm các website bóng đá lậu và cá độ trực tuyến gia tăng hoạt động.

Việc xử lý mạnh tay các vi phạm cùng với nâng cao nhận thức của người dùng được xem là giải pháp quan trọng để bảo vệ bản quyền, bảo đảm an toàn trên không gian mạng và ngăn chặn các hành vi lừa đảo, cờ bạc núp bóng thể thao.

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