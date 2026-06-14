World Cup 2026: Qatar bị thổi phạt đền oan, cựu danh thủ tố FIFA “độc tài"

Qatar bị thổi phạt đền oan?

Trước giờ bóng lăn, không nhiều người đặt niềm tin vào Qatar. Sau kỳ World Cup 2022 đáng quên trên sân nhà với ba trận toàn thua, đội bóng này bị đánh giá thấp hơn hẳn một Thụy Sĩ dày dạn kinh nghiệm, sở hữu nhiều ngôi sao đang thi đấu tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu như Gregor Kobel, Manuel Akanji, Granit Xhaka hay Breel Embolo.

Diễn biến trên sân cũng phản ánh đúng sự chênh lệch ấy. Thụy Sĩ kiểm soát hoàn toàn thế trận, có thời điểm cầm bóng tới 83%. Tuy nhiên, bất ngờ là Qatar mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Ngay phút thứ 3, Edmilson Junior tận dụng sai lầm của Akanji để thoát xuống đối mặt Gregor Kobel, nhưng không thể chiến thắng thủ môn của Dortmund.

Sau tình huống thoát thua, Thụy Sĩ gia tăng sức ép. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 13. Remo Freuler băng vào đón đường chuyền bằng đầu của Breel Embolo trong vòng cấm trước khi bị thủ thành Mahmud Abunada lao ra truy cản. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Niềm vui vỡ oà của các cầu thủ Qatar. Ảnh: AP.

Điều khiến tranh cãi bùng nổ nằm ở chỗ rất nhiều góc quay truyền hình cho thấy Freuler dường như đã rơi vào thế việt vị trước khi va chạm xảy ra. Các cầu thủ Qatar phản ứng dữ dội. Abunada, người đâm đầu trực diện vào đối phương trong nỗ lực cứu thua, vừa phải nhận thẻ vàng vừa đau đớn nằm sân.

Khán giả chờ đợi VAR vào cuộc. Nhưng sau vài phút tham khảo, quyết định phạt đền vẫn được giữ nguyên. Không có bất kỳ hình ảnh kẻ vạch hay đồ họa việt vị bán tự động nào được công bố để giải thích cho người xem.

Trên chấm 11m, Breel Embolo không mắc sai lầm nào, đánh bại Abunada để đưa Thụy Sĩ vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 17.

Nếu bị cuốn theo cảm xúc tiêu cực sau quyết định gây tranh cãi đó, Qatar có thể đã sụp đổ. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là đại diện châu Á càng chơi càng kiên cường.

Thủ môn Abunada trở thành người hùng trong hiệp một với hàng loạt pha cứu thua xuất thần trước Denis Zakaria, Dan Ndoye và Ruben Vargas. Đặc biệt ở phút bù giờ thứ ba, anh dùng những đầu ngón tay đẩy được cú sút đối mặt của Vargas, giữ lại hy vọng mong manh cho đội nhà.

Sang hiệp hai, Thụy Sĩ vẫn áp đảo. Granit Xhaka sút xa đưa bóng đi sạt xà ngang. Dan Ndoye bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở cột hai. Breel Embolo thậm chí đã xỏ háng được Abunada ở phút 76 nhưng cú dứt điểm lại từ từ lăn chệch cột dọc trong sự tiếc nuối.

Thụy Sĩ phung phí cơ hội, còn Qatar không từ bỏ.

Phút bù giờ thứ năm, khi tất cả đã nghĩ về chiến thắng cho đại diện châu Âu, Homam Ahmed thực hiện quả tạt chuẩn xác từ cánh trái. Trung vệ kỳ cựu Boualem Khoukhi bật cao đánh đầu tung lưới Kobel, ấn định tỷ số hòa 1-1.

Bàn thắng ấy không chỉ mang về một điểm quý giá. Nó còn đi vào lịch sử bóng đá Qatar như điểm số đầu tiên của họ tại các kỳ World Cup.

Thế nhưng, dư âm lớn nhất sau trận đấu lại đến từ những tranh cãi liên quan đến VAR.

Trên sóng ITV, cựu danh thủ Gary Neville thẳng thắn bày tỏ sự bất bình. Huyền thoại của Manchester United nói: "Đó là một dấu hỏi rất lớn, bởi theo quan điểm của tôi, đó là tình huống việt vị, cho đến khi họ chứng minh điều ngược lại".

Neville đặc biệt chỉ trích FIFA vì không công khai dữ liệu hỗ trợ quyết định của VAR.

Ông nhấn mạnh: "Nếu họ có thông tin chứng minh quyết định là đúng mà không chia sẻ với mọi người, thì điều đó chẳng khác nào một chế độ độc tài".

Huyền thoại Arsenal Ian Wright cũng đặt câu hỏi: "Tại sao chúng ta không được xem công nghệ việt vị tự động?".

Trong khi đó, cựu hậu vệ Lee Dixon tin chắc Freuler đã việt vị ngay từ góc quay đầu tiên. Theo ông, chỉ cần tiền vệ Thụy Sĩ đứng cao hơn một chút là đủ để trọng tài không thể nhận ra bằng mắt thường.

Trên mạng xã hội, làn sóng tranh cãi bùng nổ. Nhiều cổ động viên cho rằng Qatar đã bị tước đi quyền được hưởng một trận đấu công bằng. Không ít ý kiến yêu cầu FIFA phải minh bạch hơn trong việc công bố hình ảnh từ công nghệ việt vị bán tự động.

Dẫu vậy, bóng đá vốn luôn chứa đựng những nghịch lý. Qatar có thể cảm thấy mình bị đối xử bất công ở một thời điểm quyết định, nhưng họ đã đáp trả theo cách không ai có thể phủ nhận: chiến đấu đến những giây cuối cùng.

Một điểm trước Thụy Sĩ không đủ để bảo đảm tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên, với Qatar, đó là điểm số mang ý nghĩa lịch sử. Bởi nó được tạo nên bằng lòng quả cảm, sự bền bỉ và tinh thần không đầu hàng, ngay cả khi họ có lý do để tin rằng số phận đã không đứng về phía mình.

Và biết đâu, chính đêm đấu đầy tranh cãi ấy sẽ được nhớ đến như khoảnh khắc Qatar thực sự trưởng thành ở sân khấu World Cup: không còn là đội bóng chỉ góp mặt cho đủ số lượng, mà là tập thể đủ bản lĩnh để thách thức mọi nghịch cảnh, kể cả khi phải đối đầu với những quyết định khiến cả Gary Neville cũng phải đứng về phía họ.